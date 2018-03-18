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Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Canikli: Kahraman ordumuz huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Canikli: Kahraman ordumuz huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Canikli, Afrin şehir merkezinde kontrol sağlanmasının ardından açıklama yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Canikli: Kahraman ordumuz huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin merkezinde kontrolü tamamen sağladığını belirtti.

 

 

Bu durumun, Türkiye ve bölge için hayırlı olmasını temenni eden Bakan Canikli, şunları kaydetti:

"Kahraman ordumuz, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge ülkeleri için huzur, güvenlik ve barışın teminatı olmaya devam etmektedir."

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: twitter, milli savunma bakanı nurettin canikli, afrin
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