  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Milli Savunma Bakanı Canikli, İngiliz mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Canikli, İngiliz mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile bir araya geldi.

Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda NATO ve Türkiye Daimi Temsilciliği yetkililerince karşılandı.

Programı kapsamında ilk olarak İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile görüşen Bakan Canikli, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı James Mattis ile ayrı ayrı bir araya gelecek, Nükleer Planlama Grubu Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak.

Milli Savunma Bakanı Canikli, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal ile görüşmesinin ardından Fransa ve İtalya savunma bakanlarıyla üçlü toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından Fransa Savunma Bakanlığı, İtalya Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında savunma iş birliğine ilişkin niyet beyannamesinin imzalanması öngörülüyor. İş birliğinin ilk adımı olarak SAMP-T hava savunma sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk firmaları tarafından analizinin yapılması ve üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması hedefleniyor.

Üçlü görüşme sonrasında Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı Savunma Bakanları Oturumu'na katılacak Canikli, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Lyen ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile ayrı ayrı görüşecek.

Aile fotoğrafı çekiminde de yer alacak Canikli'nin, ilk günkü programı NATO Savunma Bakanları çalışma yemeğiyle sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: milli savunma bakanı canikli, nato karargahı
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