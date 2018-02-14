  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD'li mevkidaşı Mattis'in görüşmesi başladı

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD'li mevkidaşı Mattis'in görüşmesi başladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi başladı.

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Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABDli mevkidaşı Mattisin görüşmesi başladı

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Etiketler: milli savunma bakanı nurettin canikli, brüksel, ABD Savunma Bakanı James Mattis
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