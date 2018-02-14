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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi başladı.
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Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD'li mevkidaşı Mattis'in görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir