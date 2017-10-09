Milli Savunma Bakanı Canikli, Gürcistan'a gidecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 11 Ekim'de gerçekleşecek Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı ile 12 Ekim'de yapılacak Savunma ve Güvenlik Toplantısına katılmak üzere Gürcistan'a gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine refakat eden Milli Savunma Bakanı Canikli, 11 Ekim'deki Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı ile 12 Ekim'de yapılacak Savunma ve Güvenlik Toplantısına katılmak üzere Gürcistan'ın Batum kentine gidecek.

Ziyaret kapsamında Canikli, Gürcistan Savunma Bakanı Dr. Levan Izoria, Gürcistan Devlet Bakanı Victor Dolsdze ve Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze ile ikili görüşmelerde bulunacak.