  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Milli Savunma Bakanı Canikli gazileri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürdürülen gazileri ziyaret etti.

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Milli Savunma Bakanı Canikli gazileri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürdürülen gazileri ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Canikli ilk olarak hastane yönetiminden gazilerin sağlık durumuyla ilgili bilgiler aldı.

Bilgilendirmenin ardından gazileri odalarında tek tek ziyaret eden Canikli, gazi ve yakınlarıyla sohbet etti.

Samimi bir havada geçen sohbet sırasında Bakan Canikli, kendisine her zaman ulaşılabilineceğini belirterek, gazilere telefon numarasını verdi.

 

Etiketler: milli savunma bakanı canikli
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