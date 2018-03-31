Milli Savunma Bakanı Canikli: Fransa askeri adım atarsa meşruiyeti olmayan bir adım olur

Giresun'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Milli Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenlenen 6'ncı Savunma Zirvesi sonrası açıklamalar yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fransa'nın Suriye'ye askeri birlik göndermesine dair kararını değerlendirdi.

"Uluslararası hukuk açısından meşruiyeti yok"

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, şunları söyledi:

"Buna göre Amerika’nın Suriye’de DEAŞ terör örgütüyle mücadele için bulunduğu ve DEAŞ’ın büyük oranda Suriye’den ve Irak’tan temizlendiğini dolayısıyla orada bulunmaları için artık bir gerekçe kalmadı şeklinde açıklamaları oldu. Fransa'nın da Suriye'de askeri birlik bulundurmasının meşru bir zemini kalmamıştır. Bir başka ifade ile Fransa, Suriye'nin kuzeyine askeri varlık bulundurma gibi bir adım atarsa bu meşru olmayan uluslararası hukuk açısından meşruiyeti olmayan bir adım olur ve işgal olur aslında.

Sayın Trump net bir şekilde orada bulunmalarının temel gerekçesinin DEAŞ'la mücadele ifade ediyor ve bu tehlike bertaraf edildikten sonra orada bulunmaları için bir neden kalmadığını söylüyor. Dolayısıyla, ABD bu mücadeleyi yaptıktan sonra birliklerini çekme kararı verirken Fransa'nın hangi gerekçe ile Suriye'ye asker göndermesini anlamak mümkün değil. Böyle bir şey doğru bir yaklaşım değil uluslararası hukuk açısından sakat ve meşru olmayan bir politika ve adım olur. Hele o bölgedeki terör örgütü unsurlarına destek vermek amacıyla dolaylı ya da doğrudan korumak amacıyla silahlı kuvvet bulundurma gibi bir niyeti varsa bu gerçekten çok vahim bir adım olur. Çünkü YPG/PYD bir terör örgütüdür, tartışmasız PKK'nın kendisidir. PKK'nın Suriye koludur ve terör örgütüdür. PKK'nın terör örgütü olduğunu Fransa da kabul ediyor. Organik ilişki içerisinde olan bir başka YPG ve PYD için de geçerli. Dolayısıyla eğer Fransa, Suriye'de askeri varlık bulundurma düşüncesini buradaki terör örgütlerini dolaylı ya da doğrudan desteklemek amacıyla yapmak istiyorsa bu gerçekten çok yanlış bir adım olur hatta Fransa açısından bir macera olur. Ümit ediyoruz öyle bir adım atılmaz."

"İzah edilmesi mümkün değil"

Canikli, DEAŞ'la mücadelede Türkiye hariç bütün ülkelerin vekalet kullandığını da ifade etti.

"DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden tek Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. 2 bin kilometrekarelik alanı Türkiye kendi gücü ile DEAŞ'tan temizlemiştir. Doğrudan kendi askeri ve kendi varlığı ile Suriye'de bu mücadeleyi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bütün koalisyon ülkeleri Suriye'de DEAŞ'la mücadeleyi vekaleten yürütmüşlerdir. Suriye'nin kuzeyinde bu anlamda bir DEAŞ tehdidi şu anda yok. Bunu ABD ve Trump da açıkça söylüyor. Suriye'de bulunmanın meşruiyet kaynağı DEAŞ yoksa o zaman hangi yetki ile meşru gerekçe ile orada bulunacaksınız, kuvvet kaydıracaksınız. Bunun izah edilmesi mümkün değil. Gayrimeşru, uluslararası hukuka aykırı bir adım olur Fransa açısından. Türkiye niye orada. Türkiye terörle mücadele ediyor. Meşru mücadele hakkı çerçevesinde topraklarına terör örgütleri tarafından o bölgelerden yapılan sayısız taciz ve saldırılar var. Terör unsurlarını bölgeden uzaklaştırmak ve bertaraf etmek için Türkiye meşru müdafaa hakkı çerçevesinde orada bulunuyor. Bulunmaya ve terörle mücadele etmeye devam edecektir."

Kaynak: DHA