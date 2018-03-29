Milli Savunma Bakanı Canikli, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan Hasanov, Bakan Nurettin Canikli'nin makamına geçti.

İki bakan daha sonra, heyetler arası görüşmeye katıldı.

Basına kapalı yapılan görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Giresun'da üçlü zirve

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları arasında, 31 Mart Cumartesi günü Giresun'da üçlü zirve yapılacak.

Zirveye, Bakan Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria katılacak.

Zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.

Kaynak: AA