  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.004
    EURO 4.936
  • BIST 114377.76
    ALTIN 170.377
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Canikli, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Canikli, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında askeri iş birliği ele alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli Savunma Bakanı Canikli, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanovla görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan Hasanov, Bakan Nurettin Canikli'nin makamına geçti.

İki bakan daha sonra, heyetler arası görüşmeye katıldı.

Basına kapalı yapılan görüşmede, iki ülke arasında askeri ve savunma alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Giresun'da üçlü zirve

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları arasında, 31 Mart Cumartesi günü Giresun'da üçlü zirve yapılacak.

Zirveye, Bakan Canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria katılacak.

Zirvenin sonunda, savunma alanında iş birliği mutabakat zaptının imzalanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: milli savunma bakanı nurettin canikli, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER