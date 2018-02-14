Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de iki gün sürecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Canikli burada ABD'li mevkidaşı James Mattis ile başbaşa görüşecek. Türkiye saati ile 20.00'de gerçekleşecek görüşmede Afrin'deki gelişmeler gündemde olacak.

Zeytin Dalı Harekatı ve ABD'nin YPG/YPG'ye yaptığı yardımlar konuşulacak. Canikli, Ankara'nın hassasiyetlerini Washington'a bir kez daha iletecek.

Afrin için kararlılık vurgusu

Öte yandan Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere 15 ülkenin savunma Bakanı, DEAŞ’la Mücadele Toplantısı için Roma’da buluştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli toplantıda koalisyon ülkelerinin bakanlarına, DEAŞ’la sadece Türkiye’nin samimi olarak mücadele ettiğini hatırlattı. Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçelerini anlattı.

Canikli’nin toplantıda, YPG/PKK'nın Türkiye için tehdit olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin sınırlarının güvenliği için YPG/PKK ile mücadele etmek zorunda. Türkiye Zeytin Dalı Harekatı konusunda kararlı. Sonuna kadar gidecek” dedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis başta olmak üzere koalisyonu destekleyen ülkelerin savunma bakanları da, Türkiye’yi sınırlarını korunması konusunda haklı buldular.

Milli Savurma Bakanı Nurettin Canikli ayrıca, Türkiye’nin 66 yıldır NATO’ya verdiği katkıları hatırlattı. Canikli buna karşın NATO ülkelerinin, toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlara karşı Türkiye’ye destek vermediğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber