  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.801
    EURO 4.701
  • BIST 115275.01
    ALTIN 162.665
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında TSİ 20.00'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli Savunma Bakanı Canikli, ABDli mevkidaşı Mattis ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de iki gün sürecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Canikli burada ABD'li mevkidaşı James Mattis ile başbaşa görüşecek. Türkiye saati ile 20.00'de gerçekleşecek görüşmede Afrin'deki gelişmeler gündemde olacak.

Zeytin Dalı Harekatı ve ABD'nin YPG/YPG'ye yaptığı yardımlar konuşulacak. Canikli, Ankara'nın hassasiyetlerini Washington'a bir kez daha iletecek. 

Afrin için kararlılık vurgusu

Öte yandan Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa başta olmak üzere 15 ülkenin savunma Bakanı, DEAŞ’la Mücadele Toplantısı için Roma’da buluştu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli toplantıda koalisyon ülkelerinin bakanlarına, DEAŞ’la sadece Türkiye’nin samimi olarak mücadele ettiğini hatırlattı. Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçelerini anlattı.

Canikli’nin toplantıda, YPG/PKK'nın Türkiye için tehdit olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin sınırlarının güvenliği için YPG/PKK ile mücadele etmek zorunda. Türkiye Zeytin Dalı Harekatı konusunda kararlı. Sonuna kadar gidecek” dedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis başta olmak üzere koalisyonu destekleyen ülkelerin savunma bakanları da, Türkiye’yi sınırlarını korunması konusunda haklı buldular.

Milli Savurma Bakanı Nurettin Canikli ayrıca, Türkiye’nin 66 yıldır NATO’ya verdiği katkıları hatırlattı. Canikli buna karşın NATO ülkelerinin, toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlara karşı Türkiye’ye destek vermediğini vurguladı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, Terörle Mücadele, nurettin canikli, DEAŞ, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER