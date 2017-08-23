  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.5
    EURO 4.126
  • BIST 108912.6
    ALTIN 144.75
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli Savunma Bakanı Canikli, ABDli mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

Canikli, ABD'li mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis tören kıtasını, elindeki nota bakarak "Merhaba asker, nasılsın?" diyerek selamladı.

Törenin ardından, Canikli ve Mattis, Bakanlık binasına geçti.

Konuk bakanın, Bakanlık anı defterini imzalamasının ardından, iki bakan baş başa görüştü. Daha sonra Canikli ve Mattis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Etiketler: milli savunma bakanı nurettin canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis, görüşme
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER