Milli savunma ALTAY tankıyla güçlenecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik modern tank tedariki çalışmaları 1990'lı yılların sonunda başladı. İlk aşamada yabancı tankların yerel ortakla Türkiye'de üretilmesi modeli üzerinde duruldu. Bu yöndeki arayışlar 2004 yılına kadar sürdü.

Savunma Sanayii İcra Komitesinin Mayıs 2004'te gerçekleştirilen toplantısında ise önemli bir değişikliğine gidildi. Buna göre, aralarında modern ana muharebe tankının da bulunduğu bir dizi proje için "milli imkanların azami kullanımıyla yurt içi üretimi ve özgün tasarımı esas alan yeni tedarik modellerinin oluşturulması" kararlaştırıldı.

Testler başarıyla tamamlandı

Tankın teknik destek alınarak yerli ve milli imkanlarla üretilebileceğinin ortaya konulması üzerine prototip üretime yönelik düzenlenen ihaleyi Otokar kazandı. Otokar, tankın prototiplerini geliştirdi ve bunların testlerini başarıyla tamamladı.

250 adetlik seri üretim için ihaleyi BMC kazandı

Tankın 250 adetlik seri üretimi için çıkılan ihaleye Otokar, BMC ve FNSS teklif verdi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ALTAY tankının seri üretimi ve bu tanka motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi.

Savunma sanayisine ciddi katkı sağlayacak

TSK'nin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ALTAY tankı, hem ülke savunmasına hem de savunma sanayisine ciddi katkı sağlayacak.

Uzun vadede tedarik edilecek tank sayısının bini bulması öngörülüyor. Böylece envanterdeki tanklar büyük ölçüde yenilenmiş olacak. Yaklaşık 20 yıla yayılan projenin ekonomik büyüklüğünün 25-30 milyar doları bulması bekleniyor.

Yerli katkının en yüksek düzeyde tutulacağı tankın seri üretiminde, sözleşme görüşmeleri yürütülecek BMC'nin yanı sıra başta ASELSAN, ROKETSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) olmak üzere çok sayıda yerli üretici rol alacak.

Yerli motorun kullanılması hedefleniyor

Tankın 250 adetlik seri üretiminde ihtiyaç duyulacak motorun temini zaman zaman spekülasyonlara konu oldu. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ise iddialara karşı ALTAY tankının motoruyla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Projenin ilerleyen aşamalarında ALTAY tankı motoru için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'nde yapılacak yerli motorun kullanılması hedefleniyor.

En gelişmiş tanklardan biri olacak

ALTAY tankı, "3+ nesil tank" olarak en son teknolojiyle donatıldı ve 21. yüzyılın modern orduları için gerekli her türlü taktik yeteneği sağlayacak şekilde geliştirildi.

ALTAY'ın yeni jenerasyon diğer tanklara göre en büyük avantajlarından biri, konsept tasarım aşamasından itibaren bugünün ve geleceğin görev şartları ve tehditleri göz önüne bulundurularak tasarlanması oldu.

Tankın, kusursuz hareket kabiliyeti, üstün ateş gücü ve dayanıklılığıyla gelecekte muharebe sahalarının en kritik unsurlarından biri olması öngörülüyor.

Her türlü arazi şartları ve iklim koşullarında en zorlu testlere tabi tutulan ALTAY, başarılı bir performans sergiledi.

ALTAY'ın, yeni nesil tanklar arasında en gelişmiş ana muharebe tanklarından biri olması bekleniyor.

Hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabiliyor

Tankın üzerinde ana silah olarak 120 milimetrelik 55 kalibre top yer alıyor. ALTAY'ın yeni nesil atış kontrol sistemi, hareket halindeki hedefleri de yüksek isabet oranıyla vurabilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca tankın, meskun mahal ve ateş destek ihtiyacına yönelik uzaktan kumandalı silah sistemi ve 7,62 milimetrelik kule makineli tüfeği bulunuyor.

Kompozit/reaktif zırhlar koruyor

Tank, her türlü tehdide karşı kompozit/reaktif zırhlar ve mürettebatın kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlerin bulunduğu ortamlarda görev yapmasına olanak veren sistemlerle korunuyor.

Yaşam destek sistemi, ilave mayın koruma kiti, yardımcı güç grubu, lazer uyarı sistemi, 360 derece durumsal farkındalık sistemi ALTAY'ın önemli unsurları arasında yer alıyor.

ALTAY'ın yüksek teknoloji ürünü yeni nesil komuta kontrol sistemi, muharebe sahasındaki taktik-lojistik durum bilgisinin, emir, mesaj ve alarmların, tüm muharebe unsurlarının kullanımına uygun olarak üretilmesi, işlenmesi ve dağıtılması fonksiyonlarını en etkin şekilde yerine getiriyor.

Kaynak: AA