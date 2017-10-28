Milli Piyade Tüfeği dünyanın da ilgi odağı oldu

Güvenlik güçleri tarafından kullanılan Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) sayısı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yeni teslimatlarıyla 3 bin 200'e ulaştı. Kurum, kalan 16 bin 800 adet siparişin teslimatını ise gelecek yıl yapacak.

MKEK Genel Müdürü Ahmet Taşkın, emniyet ve güvenlik güçlerinin envanterindeki yerli silah dönüşümü ve kurumun bu süreçte üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerdeki "güvenlik kuvvetlerinin yerli üretim silahların kullanımına yönelmesi" talimatının son derece yerinde ve önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik, siyasi gelişmeler doğrultusunda kendi jeopolitik ve stratejik konumuyla uyumlu olarak savunma sanayisini daha güçlü ve dışa bağımlı olmayan bir yapıya kavuşturmayı hedeflediğini ifade eden Taşkın, bu anlamda Türkiye’nin büyüme hedefleriyle paralel olarak savunma sanayisinde de gelişime açık hale geldiğini belirtti.

İstikrarlı yönetim sayesinde Türkiye'nin her alanda büyük bir gelişim içinde olduğunun yadsınamayacağını dile getiren Taşkın, şöyle konuştu:

"Kendi ayakları üstünde duran Türkiye için güçlü bir ekonomi ve bağımsız savunma sanayisi şart. Savunma sanayimizin bağımsız ve güçlü olabilmesi, savunma sanayisi üretimlerinin milli ve yerlilik ana hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine bağlı. MKEK de bu inançla, köklü geçmişinden gelen tüm birikimini ileri teknolojiyle birleştirip, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda son derece başarılı ürünlerle ülkemiz savunma sanayine katkıda bulunmakta. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) her türlü tüfek ihtiyacını karşılayabilecek tasarım, üretim ve test altyapısına sahip olan ve son yıllarda özgün tasarımlı üretimleriyle başarı grafiği hızla yükselen MKEK, tamamen yerli ve özgün bir silah grubu olan Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve devamında MPT-55 ile TSK ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamakta."

Güvenlikte "milli tüfek" dönemi

Güvenlik ve emniyet güçlerinin envanterindeki yerli silah dönüşümünün en önemli ayaklarından birini Modern Piyade Tüfeği Projesi oluşturuyor.

MKEK, geçmişten gelen deneyimiyle, 2009'dan itibaren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinasyonunda ve TSK ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen bir tasarım ve geliştirme projesi olan Modern Piyade Tüfeği Projesi üzerinde çalışmaya başladı.

Kurum projeyle, tasarım ve geliştirme, teknik veri paketi ve üretim bilgi paketi oluşturma yeteneğini ortaya koydu. Bu projeye ait teknik veri paketi, SSM tarafından onaylanan ilk yerli teknik veri paketi oldu.

Tek teslimat MKEK'den

Proje kapsamında 2014'te MPT-76 prototipleri üretildi ve seri üretim sürecinde MKEK'ye 20 bin, Kalekalıp'a 15 bin, Sarsılmaz'a 10 bin adet sipariş verildi.

MKEK, 20 bin adetlik siparişte teslimat sayısını 3 bin 200'e çıkardı. Tüfeklerin 500'ü, Cumhurbaşkanlığına teslim edildi.

Kurum, siparişlerin 16 bin 800 adetlik kalan kısmını gelecek yıl teslim edecek. Sözleşme yapılan diğer tedarikçiler ise henüz teslimatta bulunmadı.

Emniyet ve kuvvet komutanlıklarının MPT-76 ihtiyaçları için de görüşmeler devam ediyor.

Üstün özellikleriyle dikkati çekiyor

MPT-76, NATO tarafından belirlenen 47 ayrı testten başarıyla geçti. 1,5 milyondan fazla fişekle test edilmiş tek ve özgün silah olma özelliğini taşıyan MPT-76, 4,2 kilogram ağırlığıyla diğer piyade tüfeklerine oranla daha hafif ve düzeneğinde bulunan gaz sitemi sayesinde ısınma problemi yaşamıyor.

Yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilen MPT-76, 7,62 mm x 51 NATO kalibre ve 20 fişek kapasiteli kompozit şarjöre sahip bulunuyor.

Etkili menzili 600 metre olan MPT-76'da, modüler bir kundağa entegre edilmiş kızak sistemi yer alıyor. Silaha, ray sistemiyle uyumlu bütün aksesuarlar eklenip, çıkarılabiliyor.

MPT-76, teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektöründe dikkatleri üzerine çekti ve ilgi odağı oldu.

Kaynak: AA