'Milli para birimlerimizi kullandığımızda D-8'de devrim yaşanır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "D-8'in ilkelerine ve savunduğu değerlere olan ihtiyaç, bırakın azalmayı daha da artmıştır. Zira D-8 salt çıkarlar etrafında buluşan bir ülkeler topluluğu değil, bunun çok daha ötesinde, adil, huzurlu ve istikrarlı bir dünya talebinin müseccel halidir. Bizler D-8 üyeleri olarak, dünyada pek az ülkeye nasip olan coğrafi ayrıcalıklara sahibiz." dedi.

Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Bir takas odası kurulması için merkez bankalarını bir araya getirme önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, çalışmaları, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dahil etmeliyiz. Cumhurbaşkanları olarak D-8 Liderler Zirvesi'nin önemi iyi kavranmalı. Hepimiz D-8'e sahip çıkmalı, daha etkin, daha verimli, daha güçlü olması için azami gayret göstermeliyiz." diye konuştu.

'D-8'in yerinde sayması asla kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyin değiştiği bir dünyada D-8'in aynı kalması hatta yerinde sayması asla kabul edilemez. Teşkilatımızı yeni üyelerle, yeni ortaklarla tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Genişlemeden korkmanın hiçbir anlamı yok, burada rahat olmalıyız. Karar alma mekanizmalarımızda oy birliği yerine nitelikli çoğunluk gibi imkanlardan istifade edebilmeliyiz. Zira oy birliğiyle çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır." dedi.