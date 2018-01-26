Milli Mutabakat Komisyonu üçüncü kez toplanıyor

18 Ocak'ta çalışmalarına başlayan komisyon üyeleri üçüncü kez bir araya gelecek.

Seçim İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Milli Mutabakat Komisyonu ikinci kez toplandı

AK Parti ve MHP'li üyelerin "Milli Mutabakat Komisyonu" adı altında yürüttükleri çalışmada, yerel seçimler, öncelikli konulardan...

Yerel seçimlere yönelik uyum paketinin yanı sıra, ittifak formülleri de yine masada olacak.

2019'daki seçimlere hazırlık kapsamında yapılması gereken acil düzenlemeler bir paket halinde gelecek.

18 yaş bunlardan biri olacak. Milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesinin ardından, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların seçilme yaşı da 18’e çekilecek.

İttifak modelleri

Yerel seçimlere ilişkin ittifak modelleri de ele alınacak.

İki partinin güçlü olduğu belediyelerde aynı adaylar desteklenebilecek.

AK Parti ile MHP'nin sahip olmadığı belediyelerde ise hangi partinin adayının destekleneceğine parti yönetimleri işaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, seçim ittifakının yasal zeminine yönelik hazırlıklar netlik kazanıyor.

İttifak oluşturan partilerin kendi aday listeleriyle seçime girmeleri eğilimi ağır basıyor.

Oy pusulalarında, partilerin kendi amblemine mühür basılması, ayrıca partilerin ittifak yaptıklarının vurgulanması üzerinde duruluyor.

Seçim barajı ve seçim sistemleri

Mevcutta yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7 ya da 8'e indirilebileceği konuşuluyor.

AK Parti kulislerinde dile getirilen daraltılmış bölge sistemine MHP'nin sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Komisyonun adı ‘’Milli Mutabakat Komisyonu’’

MHP'li Mustafa Kalaycı komisyonun adının Milli Mutabakat Komisyonu olduğunu açıklamıştı.

Kalaycı, "Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda da zaten genel anlamda bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutabakat da milletimizin iradesidir, milletimizin kararıdır." demişti.

Kaynak: TRT Haber