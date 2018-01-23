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Buradasınız : » » Milli Mutabakat Komisyonu ikinci kez toplandı

Milli Mutabakat Komisyonu ikinci kez toplandı

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak komisyonu 5 gün aradan sonra tekrar masaya oturarak ikinci toplantısını yaptı. Toplantı 2,5 saat sürdü.

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Milli Mutabakat Komisyonu ikinci kez toplandı

İlk toplantının adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Genel Sekreterlik salonu idi. İkinci buluşma için gözlerden uzak bir yer tercih edildi. AK Parti ile MHP'nin üyeleri Meclis'in Beştepe Tesislerinde bir araya geldi.

AK Parti kanadında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal vardı. 

MHP'den de Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu masadaydı.

İkinci toplantının ardından açıklama yapılmadı

İlk toplantının ardından taraflar kameraların karşısına geçmişti. Ancak ikinci toplantıdan sonra açıklama yapılmadı.

Seçim İttifak Komisyonu ilk kez toplandı

Komisyonun adı ‘’Milli Mutabakat Komisyonu’’

MHP'li Mustafa Kalaycı komisyonun adının Milli Mutabakat Komisyonu olduğunu açıklamıştı.

Kalaycı, "Komisyonumuz uyum yasalarını da görüşecek bir komisyon. Seçim ittifakı konusunda da zaten genel anlamda bir mutabakat var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin tercihidir, kararıdır. Milli mutabakat da milletimizin iradesidir, milletimizin kararıdır." demişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seçim ittifakı, mhp, AK Parti
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