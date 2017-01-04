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Milli helikopterin uçuş tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanı Işık, "İnşallah 6 Eylül 2018 saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız'' dedi.

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Milli helikopterin uçuş tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK Helikopteri''nin birliğine uğurlanması töreninde konuştu.

Işık, "İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız'' dedi.

Fırat Kalkanına ilişkin açıklamalarda bulunan Fikri Işık, "Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur." dedi.

Bakan Işık, "Özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin, DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü." ifadelerini kullandı. 

Etiketler: milli helkopter, fikri ışık, atak helikopteri
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