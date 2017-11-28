Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iç ve dış güvenlik konularının ele alındığı toplantı saat 15.00'te başladı ve 3 buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklanan MGK bildirisinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir." denildi.

MGK bildirisinde PKK/PYD-YPG terör örgütüne ilişkin, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün Suriye'nin demografik yapısını örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan skandala ilişkin, MGK bildirisinde şunlar kaydedildi:

"Bu tür olayların NATO ittifakının temelini oluşturan 'dayanışma ilkesinin' zarar görmesine neden olabileceği, Norveç ve NATO makamlarınca başlatılan soruşturmaların sıralı sorumluları kapsayacak şekilde genişletilmesinin beklendiği, NATO'yu kendi amaçları için araç olarak kullanmaya çalışan kesimlere müsaade edilmemesi gerektiği, gelişmelerin bu doğrultuda yakından izleneceği belirtilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin ve devletinin temsilcisi Cumhurbaşkanına yönelik bu tarz düşmanca yaklaşımların ve ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulanmıştır."

Kaynak: AA