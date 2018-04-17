Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
MGK'da , OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı aldı.
MGK bildirisinde, Suriye'deki katliamların önlenmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu vurgulandı.
Terörle mücadelede müttefik ülkelerin desteğinin beklendiği vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber