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Buradasınız : » » Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 1 saat 50 dakika sürdü. MGK, OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı aldı.

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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.

MGK'da , OHAL'in uzatılması yönünde tavsiye kararı aldı. 

MGK bildirisinde, Suriye'deki katliamların önlenmesi için uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu vurgulandı.

Terörle mücadelede müttefik ülkelerin desteğinin beklendiği vurgulandı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: milli güvenlik kurulu, MGK, cumhurbaşkanı
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