Milli Güvenlik Kurulu toplanlandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 13.40'ta başladı.
Önceki MGK toplantısı, 22 Eylül Cuma günü gerçekleşmiş, 3 saat 10 dakika sürmüştü.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 13.40'ta başladı.
Önceki MGK toplantısı, 22 Eylül Cuma günü gerçekleşmiş, 3 saat 10 dakika sürmüştü.