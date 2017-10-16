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Milli Güvenlik Kurulu toplanlandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Milli Güvenlik Kurulu toplanlandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 13.40'ta başladı.

Önceki MGK toplantısı, 22 Eylül Cuma günü gerçekleşmiş, 3 saat 10 dakika sürmüştü.

Etiketler: milli güvenlik kurulu, mgk toplantısı
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