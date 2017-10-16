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Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Ardından Ankara'da gözler Bakanlar Kurulu'nda çevrilecek.

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Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor.

Toplantıdan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilan edilen ve 19 Ekim'de süresi dolacak olağanüstü hal uygulamasının uzatılması tavsiyesi çıkması bekleniyor.

Kurulun gündeminde ayrıca ABD ile yaşanan vize gerginliği, İdlib operasyonu, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen gayri meşru referandum sonrası bölgedeki gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu sonrası Bakanlar Kurulu'nu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplayacak. TRTHABER 

Etiketler: milli güvenlik kurulu, cumhurbaşkanı erdoğan
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