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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.20'de başladı.

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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda sınır hattında gerçekleşecek operasyonların detayları ele alınacak. Olası bir Afrin operasyonu için son hazırlıklar gözden geçirilecek.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Brüksel’deki temasları da kurulda değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.20'de başlayan toplantıda ayrıca olağanüstü hal uygulamasının uzatılması da masada olacak.

Kurul'da 19 Ocak’ta sona erecek OHAL’in uzatılması yönünde tavsiye kararı alınacak.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yine Külliye'de toplanacak Bakanlar Kurulu'nda da OHAL'in üç ay süreyle uzatılmasına karar verilmesi bekleniyor.

Ardından OHAL kararıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Böylece 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL, 6’ncı kez uzatılmış olacak.

TRT Haber 

Etiketler: milli güvenlik kurulu toplantısı, MGK, hal, Afrin operasyonu
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