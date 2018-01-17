Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Afrin vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında olası Afrin operasyonu ve OHAL'in uzatılması gündemiyle toplanan yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı 4,5 saat sürdü ve yazılı açıklama yapıldı.

OHAL'in uzatılması

Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

"Terör koridoruna izin verilmeyecek"

MGK bildirisinde Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin verilmeceği ve bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı vurgusu yapıldı.

"Gereken adımlar derhal atılacak"

Açıklamada, "Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır." denildi.

"PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silahlar toplanmalı"

ABD'nin terör örgütlerine desteğine değinilen bildiride şunlar aktarıldı:

"Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken NATO çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de DEAŞ ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle PKK/PYD-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.

Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası örgütlerden ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan sorumluluklarını, terörle mücadele dahil yerine getirmek suretiyle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağladığını altı çizilerek müttefiklerimizden de aynı ilkeli tutumun beklendiği ifade edilmiştir."

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Kaynak: TRT Haber