Milli Güvenlik Kurulu bildirisi açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.15'te başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, 3 saat 15 dakika sürdü.
Milli Güvenlik Kurulu bildirisi:
-24 Haziran genel seçiminin güven ortamında yapılması için alınan tedbirler Kurul'a sunuldu.
-Kudüs'ün kudsiyetine halel getiren son gelişmeler etraflıca değerlendirildi.
- Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürülecek.
-Ülkemizin karada, denizde ve havada kendi hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığı güçlü bir şekilde beyan edilmiştir.
-Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında, Türkiye haklarını sonuna kadar korumakta tereddüt etmeyecektir.
-Suriye meselesine taraf olan ülkeler barış ve huzurun sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeli.
- Proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeli.
Kaynak: AA, TRT Haber