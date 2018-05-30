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Milli Güvenlik Kurulu bildirisi açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

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Milli Güvenlik Kurulu bildirisi açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.15'te başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, 3 saat 15 dakika sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu bildirisi:

-24 Haziran genel seçiminin güven ortamında yapılması için alınan tedbirler Kurul'a sunuldu.

-Kudüs'ün kudsiyetine halel getiren son gelişmeler etraflıca değerlendirildi.

- Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürülecek.

-Ülkemizin karada, denizde ve havada kendi hak ve menfaatlerini korumadaki kararlılığı güçlü bir şekilde beyan edilmiştir.

-Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında, Türkiye haklarını sonuna kadar korumakta tereddüt etmeyecektir.

-Suriye meselesine taraf olan ülkeler barış ve huzurun sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeli.

- Proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeli.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: milli güvenlik kurulu toplantısı, MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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