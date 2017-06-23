'Milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülke Türkiye'dir'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bütün bu Ortadoğu'daki sıkıntıya rağmen, darbe girişimine rağmen, teröre rağmen Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor." dedi.

Şimşek, Batman Valiliğince kentteki amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcularına yönelik olarak Türkiye Petrolleri Kristal Park'ta düzenlenen iftar programına katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, farklı branşlarda 2 bin sporcunun katıldığı programda yaptığı konuşmada, Batman'ın baba ocağı olduğunu ve kentteki her gelişmenin kendisini sevindirdiğini söyledi.

Batman'ın her alanda büyük potansiyeli bulunduğunu belirten Şimşek, "Fırsatlar, imkanlar sunulduğunda ne kadar başarılı olunacağını aslında buradaki arkadaşlarımız bugüne kadar elde ettikleri başarılarla ortaya koydu. Bizler daha çok destek vererek, daha çok çabayla Batman'ı Türkiye'nin ve dünyanın gündemine pozitif haberlerle taşıyacağız. Sporda çok önemli gelişmeler var. Genelde milletimiz futbola odaklanıyor ama birçok branşta Türkiye'de hızlı bir ilerleme var." diye konuştu.

Şimşek, sporun huzur, sağlık, kardeşlik, birlik, beraberlik ve takım ruhu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 1-2 yıldır zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Geçen seneki hain darbe girişimi, yanı başımızda Ortadoğu coğrafyasındaki insanlık dramları, bütün bu sıkıntılar ister istemez Türkiye'ye yansıdı. Türkiye bu zorlu dönemi büyük bir başarıyla atlattı. Büyük bir direnç gösterdi. En kötüsü geride kaldı. Türkiye bugün Allah'ın izniyle ekonomide ve diğer alanlarda tekrar yükseliş durumuna geçmiş durumda. Bütün bu Ortadoğu'daki sıkıntıya rağmen, darbe girişimine rağmen, teröre rağmen Türkiye ekonomisi güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor."

"2017 yılı inşallah çok daha iyi olacak"

"2017 yılı inşallah çok daha iyi olacak." diyen Şimşek, Türkiye'nin bu zor coğrafyada mazlumların yanında durmaya devam ettiğini belirtti.

Şimşek, "Bugün milli gelirine oranla dünyada en fazla yardım yapan ülke Türkiye'dir. Miktar olarak da Amerika'dan sonra en fazla insani yardım yapan ülkedir. Bu anlamda yine büyük bir başarı hikayesi ve insanlığa ders veren bir yaklaşım içindeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde Suriye ve Irak vatandaşını barındırdığını, yarım milyon Suriye vatandaşına da Suriye içinde baktığını söyleyen Şimşek, Türkiye'nin hiçbir felaketlere karşı duyarsız kalmadığını ve hangi inançtan olursa olsun insanlara yardım elini uzattığını vurguladı.

"Birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz"

Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük başarı sağladığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Gönül ister ki Ortadoğu'da, Türkiye'de, hiçbir yerde çatışma olmasın. Olmaması için de elimizden geleni yaptık ama maalesef eğer dert hak, hukuk, adalet, demokrasi değilse yapacak bir şey kalmıyor. Ülkemizde bütün farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Türkiye'de birçok etnik ve inanç grubu huzur içinde, bir, beraber ve kardeş olarak yaşama özlemi içinde. Bunun başarılı olması için de hükümet olarak gerekeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin yanı başındaki kardeş kavgalarından, insanlık dramlarından ve kaostan ders çıkartılması gerektiğini işaret eden Şimşek, "Türkiye'de huzuru, barışı, kardeşliği, birliği, beraberliği tesis etmek için hepimizin üzerine sorumluluklar düşüyor. Sadece ve sadece bizim teröre karşı bir, beraber ve güçlü durmamız lazım. Çünkü terör hiçbir ülkede, hiçbir millete refah, huzur, barış getirmemiştir, getirmeyecektir. Burada zarar gören yine buradaki hemşerilerimiz, kardeşlerimiz. Birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz." dedi. AA