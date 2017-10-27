'Milli gelire göre dünyada en çok insani yardım yapan ülkeyiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesinin akademik yılı açılış töreninde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin milli gelire göre dünyada en çok yardım yapan ülke olduğunu söyledi ve şunları kaydetti;

"Nerede darda bir insan varsa bu insanın imdadına yetişen hep Türkiye oluyor. Türkiye olacak Türkiye'nin kurumları oluyor AFAD'ımız oluyor, Kızılay'ımız oluyor, TİKA'mız oluyor. Türkiye'nin yumuşak gücü bu. Türkiye'yi itibarlı kılan bu. Türkiye'yi dünyada saygın kılan sebeplerden bir tanesi bu. Bugün Amerika'dan sonra dünyada insani yardımda biz 2'nciyiz. 6.3 milyar onların ki 2016 rakamları, 6 milyar dolar bizimki. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz. 17'inciyiz. Avrupa'da 6'ıncıyız ama bu sene rakamda da birinci olacağız. Zaten milli gelire göre açık ara dünyada birinciyiz ve bize en yakın ülkeyi 2'ye katlıyoruz insani yardımda milli gelire göre. İşte bizim insani dış politikamızın bir yansıması. Ama sadece insani yardım götürmek yetmez. İnsanların yaşadığı yerdeki sorunları çözmezseniz o sorunlar da size gelir insanlarda size gelir. Bu değişmez bir kural. Bu terör içinde geçerli. Yani terör neredeyse yok etmezseniz o terör size gelir. Benden uzakta bana dokunmaz benimle bir ilgisi yok demeyeceksiniz bugün dünyanın en büyük yanlışı bu. İdeolojik yaklaşımlar bugün dünyada terörle mücadele çifte standart oluşturmuştur."

Kaynak: TRTHABER