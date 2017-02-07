  • 07 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.725
    EURO 3.975
  • BIST 87656.29
    ALTIN 147.149
Buradasınız : » » Milli füze 'Bora' hedefini tam 12'den vuracak

Milli füze 'Bora' hedefini tam 12'den vuracak

Füze teknolojisinde 8 yıldır üzerinde çalışılan ‘Bora’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Milli füze Bora hedefini tam 12den vuracak
Videolu haber

İLGİLİ VİDEOLAR

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 2009 yılından beri üzerinde çalıştığı karadan karaya atış yapabilen uzun menzilli ‘Bora’ adı verilen füzede geri sayım başladı.

Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre 'Bora'nın uzun menzilli olmasından dolayı bin kilometredeki bir hedefi vurulabileceği öngörülüyor.

Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

8 yıldır çalışmaları yürütülen Bora füzesi Roketsan tarafından geliştirildi. Detayları henüz açıklanmayan proje ile ilgili Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın resmi internet sitesinde füze ile ilgili "Uzun menzilli karadan karaya füze ve silah sisteminin tasarımı, kalifikasyonu, gerekli altyapının kurulması ve seri üretimi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

‘Bora’ minimum menzilde Şam, Bağdat, Tahran, Kahire hatta Roma'yı dahi hedef görebiliyor.

Savunma kaynakları tarafından füze sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgi verilmezken sitedeki açıklamada, ‘Teslimatlar proje takvimine uygun olarak devam etmektedir’ ifadesi yer alıyor.

Türkiye’de şu anda alçak ve orta irtifa füzeleri mevcut. Etki menzili 150 kilometreye varan Yıldırım, Kasırga, Hisar gibi yerli füzeler ön plana çıkıyor.

Etiketler: türkiyenin füzeleri, tsk silahlar, ROKETSAN, ordu silahları, bora füzesi, bora balistik füze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER