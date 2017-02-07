Milli füze 'Bora' hedefini tam 12'den vuracak

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 2009 yılından beri üzerinde çalıştığı karadan karaya atış yapabilen uzun menzilli ‘Bora’ adı verilen füzede geri sayım başladı.

Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre 'Bora'nın uzun menzilli olmasından dolayı bin kilometredeki bir hedefi vurulabileceği öngörülüyor.

Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor

8 yıldır çalışmaları yürütülen Bora füzesi Roketsan tarafından geliştirildi. Detayları henüz açıklanmayan proje ile ilgili Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın resmi internet sitesinde füze ile ilgili "Uzun menzilli karadan karaya füze ve silah sisteminin tasarımı, kalifikasyonu, gerekli altyapının kurulması ve seri üretimi amaçlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

‘Bora’ minimum menzilde Şam, Bağdat, Tahran, Kahire hatta Roma'yı dahi hedef görebiliyor.

Savunma kaynakları tarafından füze sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilip edilmediği konusunda herhangi bir bilgi verilmezken sitedeki açıklamada, ‘Teslimatlar proje takvimine uygun olarak devam etmektedir’ ifadesi yer alıyor.

Türkiye’de şu anda alçak ve orta irtifa füzeleri mevcut. Etki menzili 150 kilometreye varan Yıldırım, Kasırga, Hisar gibi yerli füzeler ön plana çıkıyor.