Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan TEOG açıklaması

Kısa adı TEOG olan temel öğretimden orta öğretime geçiş sınavı kaldırılıyor.. Yerine gelecek sisteme ilişkin ayrıntılar neler?

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un eğitim dünyasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Türkiye'nin eğitim seviyesi geçmiş yıllara göre kat kat iyidir

- Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var. TEOG'un ne olduğunu iyi biliriz

- Milletimizin geleceğe yönelik umutlarını karartmak istiyorlar

- 18 milyon evladımızın hiçbirisinin kaygı duymasını istemem

- Eğitim sisteminin kalitesini artırmak için bu sınav sistemini değiştirmek zorundayız

- Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini kayır altına alıyoruz

- Yeni liseye geçiş sistemi üzerinde çalışıyoruz

- Eğitim üzerine 'sözüm var' diyenler görüşlerini bize göndersinler

- Alternatifler geldikten sonra Bakanlar Kurulu'na sunacağız

- En kısa zamanda velilerimizin önüne bir sonuç çıkaracağız

- Bir ay içerisinde yeni uygulamayı Bakanlar Kurulu'na sunarız

- [Üniversite giriş sınavları] Programda var, ne zaman olur bilmiyorum

- Üniversiteye giriş sınavları üzerinde çalışılıyor zamanı olgunlaştığında halkın önüne sunulacak

- [Yeni müfredat] En katılımcı müfredatı hazırladık, olanla değil olmayan şeylerle suçluyorlar

- Çocuklarımıza Atatürkçülük ile ilgili kazanımları vermediğimizi kimse söyleyemez

- Evlatlarımızın daha bilimsel bir sistem içerisinde eğitimini tamamlamalarını istiyoruz, eksiklik varsa bildirilsin tamamlamaya hazırız

- [Ulusal ve Resmi bayramlar] Bütün bayramların nasıl kutlanacağı yönetmelikte var

- [Tam gün eğitim] İkili eğitimi 2019'un sonuna kadar kaldıracağız

- [Öğretmen atamaları] Gelecek yıl 20 bine yakın öğretmen ataması yapılacak