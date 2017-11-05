Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni istemi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni sistemi açıkladı.

Yeni sistemin adını 'Liselere Kayıt Sistemi' olarak düşündüklerini belirten Yılmaz, "Çocuklarımızın Türkiye'nin her köşesinde aynı başarıyı aynı bilgi otoyoluna ulaşabilsin diye çalışıyoruz. Fırsat eşitliğinde çok büyük mesafe katettik." dedi.

Bakan Yılmaz, ihtiyaçtan kaynaklanan bu değişikliğinin gerekliliğini de anlattı ve şunları kaydetti;

"Etüd merkezleri yaygınlaşmış, özel ders sistemi gündemdeydi. Sınav yapıyoruz ama diğer sınıflar okula gelemiyor. Bu da eğitimde aksamalara yol açıyordu. Özel okulların puanlarına ilişkin bazı spekülatif yorumlar da vardı. 8. sınıfta girilecek bir sınava 6. sınıftan itibaren çalışılıyordu. Çocuklar evlerinin yanındaki okullara gidemiyordu puan esaslı bir yerleştirme olduğu için. Velilerimizden buna yönelik şikayetler geliyordu. Biz bu seslere kulak vermek durumundayız. Çocuklar hiçbir sosyal etkinliklere katılamıyordu."

"Eğitim belgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemi getiriyoruz"

Öğrencilerin adresine en yakın okula yerleştirileceğini belirten Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şimdi bizim getirdiğimiz bu sistemde evlatlarımızı kendi tercihlerini alacağız. Başvuru sırasında bir ekran önüne gelecek. Bu ekrandan seçecek. Hiçbir öğrencimiz istemediği bir okula gitmeyecek. Yeni sistemle birlikte bütün velilerimiz ortaokula kayıt yaptırınca lisede nereye gideceğini bilecek. Tercihe bağlı okula yerleştirme öğrencilerin üzerinden sınav stresini kaldıracak. Adres bölgelerindeki sisteme ayrıca farklı akademik sisteme sahip okullara yerleştirilecek."

Esas gayelerinin sınavsız liselere geçiş yapmak olduğunu anlatan Yılmaz, "Tüm liselerimizi fen, sosyal lise ve proje okul ayarına çıkarmaktır. Bizden önce 58 tane fen lisesi vardı bu okullarda 12 bin öğrenci vardı. Şimdi fen lisesinde okuyan öğrenci sayısı 120 bin oldu." dedi.

'Hakkari'deki çocuk Ankara Fen lisesi için sınava girebilecek'

Bakan Yılmaz, isteyen öğrencilerin okumak istedikleri okullar için ayrıca sınava da girebileceğini söyledi ve şunları kaydetti;

'Ülke genelinde belirlediğimiz sınırlı sayıdaki okullarda okumak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin gireceği bir sınav hazırladık. Bu okulların sayısını ve listesini mayıs ayında açılayacağız. İsteğe bağlı bu sınav velilerin yönlendirmesine kalmış. Yeni sistemde sınav mecburiyeti ortadan kalktı. Hakkari'deki çocuk Ankara Fen lisesi için sınava girecek, merkezi bir sınav olacak, soruları biz hazırlayacağız am çocuk kendi ilinde girecek. Bu sınav haziranda okul kapanmadan bir hafta önce yapılacak Sınav çoktan seçmeli olacak. 90 dakika sürede yapılacak. Müfredata bağlı ders kitaplarına uygun şekilde yapılacak. Sınav sayısal ve sözel olarak iki bölümden oluşacak ve 60 soru olacak. ' dedi.

Merkezi sınavda hangi derslerden soru olacak?

Örnek soruların yayınlanacağını belirten Bakan Yılmaz, "8. sınıflardan olmak üzere, 6 ve 7. sınıflar da sorumluk alanında olacak. Bu sınıfların müfredatlarının tüm derslerinden soru gelecek. Başarı puanı da tercih aşamasında etkili olacak. Kontenjan sorunu bu kriter göz önüne alınarak aşılacak. Başarı sıralamasına göre istenilen okula yerleştirme yapılacak." dedi.

'Sınavla girenler ve adrese göre kayıt yaptıracaklar 5 tercih yapabilecek'

Adrese dayalı kayıt ve sınav yoluyla kayıt aşamasına gelen çocukların 5 tercih yapabileceklerini kaydeden Yılmaz, "Öğrenci ve velilerimizin tercihleri doğrultusunda liseye geçiş modelini başlatmış bulunuyoruz. Stressiz en uygun sistem olarak bunu gördük." dedi.

Bakan Yılmaz, geçen yıl TEOG'la yerleşen çocuklar, nakil sırasında adres sisteminden faydalanabilecek mi? sorusuna ise şöyle yanıt verdi;

"Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz, TEOG'la girmiş öğrencinin yeni sisteme göre nakil yapmasını uygun görmüyoruz."

Kaynak: TRTHABER