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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas'ta

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivasta

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, ilk olarak 86 yaşında hayatını kaybeden hemşehrisi Emine Kaypınar'ın Ulu Cami'de kılınan cenaze törenine katıldı.

Daha sonra Gökpınar Gölü'ne geçen Yılmaz, burada Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Mahir Ünal, Öznur Çalık, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada misafirleriyle sohbet eden ve çay içen Yılmaz, daha sonra Suçatı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kültür merkezini inceledi.

Bakan Yılmaz, kültür merkezine AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın isminin verilmesini istedi.

Yılmaz ve beraberindekiler, kültür merkezinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler: milli eğitim bakanı yılmaz, Sivas'ta
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