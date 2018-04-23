Milli Eğitim Bakanı Yılmaz öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz."

"Milli eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış, evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Yılmaz, daha sonra öğrencilerle Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA