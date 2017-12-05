Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eğitime ayrılan pay 134 milyara yükseldi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir ülke için yapılabilecek en önemli yatırımın eğitim olduğunu vurgulayarak, "Hem devlet okullarında hem de özel sektör eliyle açılan okullarımızla gelecek nesillere eğitim alanında birden çok seçenekle birlikte kaliteli eğitim vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kamu ve özel sektör olarak ülkenin dört bir yanında inşa edilen okullarda fırsat eşitliğini sağlamayı ve daha kaliteli bir eğitimi hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Özel okulları destekliyoruz. Çünkü özel okulların öğretmenleri öğretmenlerimiz, öğrencileri öğrencilerimiz, yöneticileri de bizim yöneticilerimiz ve çözüm ortağımızdır. 2002'de özel okullara giden öğrenci sayısı yaklaşık 200 bin dolayında idi. Şimdi 1 milyon 200 binin üzerine çıktı. Kısa bir sürede 80 yılda alınan mesafeden kat kat daha fazlası alındı. Özel okullarda okuyan 300 binden fazla öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. Bunu önümüzdeki yıllarda da artıracağız."

Yılmaz, devlet okullarında okuyan öğrencilere fırsat eşitliğini sağlamak için ücretsiz kitap dağıtıldığına işaret ederek, "Özel okullara da diyoruz, eğer isterseniz aynı şekilde ücretsiz kitabımızı sizin öğrencilerinize de verebiliriz. Kamuda evlatlarımıza hangi imkanı sağlıyorsak o imkanı, hatta daha fazlasını özel okullar eliyle de evlatlarımıza sağlayalım istiyoruz." diye konuştu.

Eğitime ayrılan pay 134 milyara yükseldi

Kaliteli eğitim için kaynak ayırmak gerektiğinin altını çizen Yılmaz, 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime 10,5 milyar liranın altında pay ayrılırken, bu rakamın 2018 bütçesinde 134 milyara çıktığını belirtti.

Bakan Yılmaz, eğitimin bütçedeki payını yüzde 5,8'den yüzde 18'lere çıkardıklarını, bu kaynakla kaliteli eğitim adına her bir sınıfta bulunan öğrenci sayısını makul bir seviyede tutmaya çalıştıklarını anlattı.

İkili eğitimin kaldırılması için 58 bin derslik ihtiyacı

Başbakan Binali Yıldırım'ın okullarda ikili eğitimin kaldırılması talimatını verdiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu talimatı verdiğinde 77 bin dersliğe ihtiyacımız vardı. Geçen süre içerisinde sadece bir yılda özel sektörün açmış olduğu okul bin 700'ün üzerinde. Şu anda ikili eğitimi kaldırabilmek için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Bunun da çoğunluğu 30 büyük ilde ama ihtiyacın büyük olduğu ilk üç il İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa." bilgilerini paylaştı.

Yılmaz, Ankara'da yaklaşık 10 bin derslikli okul yapımının sürdüğünü bildirerek, "Önümüzdeki yıl bu dersliklerin yapımı bittiğinde Ankara'da ikili eğitimi ortadan kaldıracağız." dedi.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da bir veri olduğuna değinen Yılmaz, 2002'de bu sayının 28 olduğunu, son verilere göre de 17'ye düştüğünü, Türkiye'nin bu rakamlarla OECD üyesi pek çok ülkeden çok daha iyi durumda olduğunu bildirdi.

Okul öncesi eğitim verilerini paylaşan Yılmaz, bu oranın Hakkari'de yüzde 89, Erzincan'da ise yüzde 80'in üzerine çıktığını belirtti.

Bakanlık verilerine göre 5 yaş için brüt okullaşma oranının geçen yıl yüzde 74 olduğunu aktaran Yılmaz, 2019 yılı sonuna kadar bu oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Yılmaz, okul öncesi eğitimde 37 pilot ilde çalışmanın başladığını, beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitimin 81 ilde 620 pilot okulda başlatıldığını, ilkokullarda yetiştirme programı uygulamasını pilot başlattıklarını, özel yetenekli çocukların eğitimi için İstanbul'da Araştırma ve Uygulama Okulu açıtıklarını anlattı.

Yılmaz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için daha kaliteli ve daha nitelikli bilgiyi üreterek nitelikli bilim insanları ile nitelikli bilgiyi üretime çevirmek gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA