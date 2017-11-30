Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Avrupa'da milli gelirden eğitime en fazla kaynak aktaran ülke Türkiye

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hakkari programı kapsamında okul idarecileri ve öğretmenlerle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Bakan Yılmaz, 2002'ye gelinceye kadar okul öncesi eğitime devam eden öğrenci oranının yüzde 10 olduğunu anımsatarak, sadece brüt okullaşma oranını 5 yaş için geçen yıl yüzde 74'e yükselttiklerini kaydetti.

Bu yıl okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 37 pilot il seçtiklerini ve bu illerdeki okul öncesi eğitime giden öğrencilerin kırtasiye giderlerini bakanlık olarak karşıladıklarını anımsatan Yılmaz, okul öncesi öğrencilerinin ailelere yük olmasını engellemek amacıyla böyle bir çalışmayı başlattıklarının altını çizdi.

"Avrupa'da milli gelirden eğitime en fazla kaynak aktaran ülke Türkiye"

"Hakkari'deki çocukla İstanbul'daki çocuk tıp fakültesine gidebiliyorsa eğitimde fırsat eşitliğinde bir adım atılmış demektir." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl 120 milyarın üzerinde bütçemiz var. Gelecek yıl bütçemiz 134 milyarın üzerinde. Hükümet bütçemizin yüzde 18'den fazlasını eğitime ayırıyoruz. 2002'de bu miktar 10,5 milyarın altındaydı. Bütçeye oranı yüzde 10 civarındaydı. Milli gelire oranını söylersek 80'li yıllarda milli gelirden yüzde 1,2, 90'lı yıllarda milli gelirden yüzde 2,2, biz geldiğimizde 2,8'di. Şimdi milli eğitime ayrılan pay 5,8'den fazla. Avrupa'da milli gelirden eğitime en fazla kaynak aktaran ülke Türkiye'dir. Dün Avrupa'nın gerisinde eğitime kaynak ayırırken bugün Avrupa ülkelerinden çok daha ileride ayırıyoruz. Eğitimi ihmal ederseniz her şeyi ihmal etmiş, eğitime önem verirseniz her şeye önem vermişsiniz demektir. Doğu ve Güneydoğu'da öğretmen doluluk oranı yüzde 90'a çıktı. En çok öğretmen ihtiyacımız İstanbul'da, Marmara Bölgesi'nde var. Marmara Bölgesi'nde öğretmen doluluk oranı yüzde 85, Doğu ve Güneydoğuda yüzde 90'ın üzerinde. Hakkari'de 3 bin 995 bilgisayarı okullarımıza gönderdik. 122 bilişim teknolojileri sınıfı açtık. Fatih Projesi kapsamında bir buçuk milyona yakın öğrenciye tablet bilgisayar dağıttık."

"51 dersin programını güncelledik"

Bakan Yılmaz, Hakkari'de 26 milyon 489 bin liranın üzerinde maliyetle 14 milyon 989 bin kitabı ücretsiz olarak öğrencilere dağıttıklarını anlattı.

AK Parti dönemlerinde özel okullara devam eden öğrenci sayısının 200 binden bir milyon 200 bine yükseldiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Müfredatı yeniledik, 51 dersin programını güncelledik. Daha çok bilime uygun, teknolojiyi içeren, demokratik katılımcılığı sağlayan bir güncelleme yaptık."

Yılmaz, daha önce bir milyon 650 bin olan üniversite öğrencisi sayısını 7 milyonun üzerine çıkardıklarını, bu sayıyla Avrupa ikincisi olduklarını bildirdi.

Türkiye'de derslik sayısının 732 bine yükseldiğini, 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 28'den 17'ye düşürdüklerini, bu oranla Japonya'dan, Güney Kore'den, İngiltere'den çok daha iyi durumda olduklarına dikkati çekti.

Konuşmasının ardından öğretmenlerin sorularını da yanıtlayan Bakan Yılmaz, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Yılmaz, Yüksekova'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

Hakkari'deki temaslarının ardından Yüksekova'ya geçen Yılmaz, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Bir sınıfta öğrencilerle sırada oturarak dersi dinleyen Bakan Yılmaz, daha sonra Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Hakkari'de 11 okulu yıkmak zorunda kaldıklarını ve şu anda yeni okulların yapımının devam ettiğini anlatan Yılmaz, Yüksekova'da 24 derslikli TOKİ Anadolu Lisesi'ni, 24 derslikli İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni ve 200 kişilik öğrenci pansiyonunu gelecek yıl bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, 2017'de 14 derslikli Yüksekova İmam Hatip Lisesi, 12 derslikli Vezirli Ortaokulu, 8 derslikli Onbaşılar Köyü İlkokulu'nu tamamladıklarını, birçok yerde yeni okul binalarının yükseldiğini, gelecek yatırım yılında da öğretmenevi ve lojman yapımına daha büyük önem vereceklerini dile getirdi.

"2019 sonuna kadar eğitimde tekli sisteme geçeceğiz"

Hakkari'de eğitim alanında birçok projenin hayata geçirildiğini, ilçelerde de önemli yatırımların yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Amaç kaliteli bir eğitim vermek. Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna kadar, Başbakanımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz. 77 bin derslik ihtiyacımız varken, bu sayı 58 bine düştü ama şu anda 45 bin derslik yapılıyor. Aradaki fark 13 bin. Ankara'da 10 bin derslik yapılıyor. İstanbul'da 17 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şubat ayında yeniden duyuruya çıkacağız. Yeniden öğretmen alımı yapacağız. Bu alacağımız öğretmenlerin de en çoğunu Doğu ve Güneydoğu illerine atayacağız. Şu anda 78 ilimiz doğalgaz alıyor. 3 ilimiz kalmıştı. Biri de Hakkari'ydi, onun da ihalesi yapıldı. 26 havalimanımız varken şimdi 53'ün üzerinde havalimanımız var."

Bakan Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA