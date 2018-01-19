Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: Karne tek başına başarı göstergesi değildir

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla yarıyıl tatiline giren ve karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını, öğrenci ve öğretmenlere de iyi tatiller dilediğini belirtti.

Sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olan eğitimin, insanı değerli kıldığını ve toplumu yücelttiğini ifade eden Yılmaz, Bakanlıkça bireyin temel hakkı olan eğitimden en üst seviyede faydalanması için eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Karne tek başına başarı göstergesi değildir"

İyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanması ve eğitimde başarının artırılması adına veli, okul ve öğretmen iletişiminin önemine işaret eden Bakan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin, öğrencilerimizin eğitimlerine gösterdiğiniz ilgi, onlarla birlikte geçireceğiniz zaman, onlara göstereceğiniz anlayış, vereceğiniz sevgi ve her daim yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz çocuklarımızın başarılarını artıracak ve yarınlara emin adımlarla yürümelerinde etkin rol oynayacaktır. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeliyiz.

Unutmamalıyız ki karne, tek başına başarı göstergesi değildir. Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekalarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir."

"Ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız"

İsmet Yılmaz mesajında, daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için, nesilleri fikri, vicdanı ve irfanı hür olarak yetiştirmek için çıkılan eğitim öğretim yolunda hep birlikte çalışacaklarını da belirtti.

Kaynak: AA