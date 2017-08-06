Milli e-posta sistemi geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerli ve milli olan projeyle ilgili detayları paylaştı.

Bakanı Arslan, projenin önümüzdeki yılın sonunda hayata geçeceğini açıkladı. Sistem ile bilgiler yurt dışına çıkmadan iletilecek, daha güvenli iletişim sağlanacak.

Milli e-posta kullanımı kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirilecek. İsteyen herkes kullanabilecek.

Arslan, "Bilginin içeriden içeriye, dışarıya gidip dolaşmadan içeride gezdiği bir platform. Böylece bilgimiz dışarıya çıkmadan çok daha güvenilir çok daha emniyetli bir şekilde Türkiye içinde hedef kişiye erişmiş olacak. Yerli ve milli e-posta sisteminin 2018 sonuna kadar çalışmasını bitirip bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bunu kullanması sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Arslan, PTT'ye 2 bin 500, Devlet Demir Yolları'na 700 ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 640 kişi alınacağını söylerek istihdam müjdesini de verdi.

Kapatılan internet sitelerine de değinen Arslan görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, "Yasaklama zihniyetimiz yok sadece diyoruz ki yanlışı düzeltin, devam edin." dedi.