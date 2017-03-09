  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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Milletvekilliğinin ardından HDP üyeliği de düşürüldü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği, kesinleşen hapis cezası nedeniyle düşürüldü.

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Milletvekilliğinin ardından HDP üyeliği de düşürüldü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürüldü.

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin 27 Kasım 2013 tarihli kararın Yargıtay tarafından 22 Eylül 2016'da onanmasının ardından milletvekilliği düşürülmüştü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yüksekdağ'ın siyasi parti üyeliğini de düşürdü.

Siyasi Partiler Kanunu'nun, terör eyleminden mahkum olanların siyasi partilere üye olamayacaklarına ilişkin hükmü gereği, Yüksekdağ'ın üyeliğinin düşürüldüğü, kararın geçen hafta kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.

Bu durumda Figen Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanlığı görevini de yürütemeyecek.

Yüksekdağ, terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırılması nedeniyle Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyor.

Etiketler: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, figen yüksekdağ
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