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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Milletvekili kesin aday listesi açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 27. Dönem Milletvekili aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

YSK'nın kararına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçimlere katılacak.

68 bağımsız aday

Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

ADANA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- JÜLİDE SARIEROĞLU

2- TAMER DAĞLI

3- MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ

4- AHMET ZENBİLCİ

5- ABDULLAH DOĞRU

6- SEVİL CAN

7- MUHAMMED AKSOY

8- MEHMET AKİF DOSTBİL

9- RAMAZAN ÇIRAK

10- EROL KAHRAMAN

11- REŞAN ARLIER

12- NECİP FAZIL CENGİL

13- MEHMET GAZİOĞLU

14- MUHAMMED ZEKİ AÇ

15- ZEKERİYE YILDIZOĞLU

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MUHARREM VARLI

2- AYŞE SİBEL ERSOY

3- CAHİT ÖZTOK

4- YUSUF BAŞ

5- MUSTAFA İZGİOĞLU

6- ÇAĞRI ŞAHİN

7- FİRDEVS CİNGÖZLER

8- YEŞİM AKKAŞ

9- ARZU BÜYÜKNACAR

10- DİREN ÖZGÜL

11- AZİZ SÖKMEN

12- MEHMET ŞAHİN

13- NESLİHAN GÖK

14- MUSTAFA EREN

15- HASAN ÇALIŞ

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- VEDAT TURGUT

2- SALİH DEMİR

3- VEYSİ SONKAYA

4- MURAT TEMUR

5- YILDIRAY KORKUTAN

6- YUSUF YAMAN

7- HÜSEYİN AYAYDIN

8- MUSTAFA YAVUZ

9- HAKAN ÖZBAY

10- YILMAZ GEÇER

11- MUSTAFA ÇİÇEK

12- ABİDİN SERİN

13- HANİFİ ÖZOĞUL

14- ÖMER ERKUŞ

15- SEDAT SOL

 

VATAN PARTİSİ

1- HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU

2- HATİCE NESRİN KILIÇAY

3- EROL SEZGİNLER

4- GÜLŞAH TİRENG

5- CEZMİ GÜRLEN

6- ALİ YAĞRI

7- BAHADIR BERKYEZ

8- AYŞE ÇELLİK

9- VAHİDE BUDAK

10- EMİRALİ YILMAZ

11- DEMET UĞUR YETKİN

12- YALÇIN SEMİR AKARSU

13- FAYSAL ÖZCAN

14- ABDURRAHİM KÖYLÜ

15- EYLÜL KAYA

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ

2- KEMAL PEKÖZ

3- SEVER UZUN

4- BARIŞ KARABIYIK

5- SONGÜL AYDIN

6- HATİCE KAVRAN

7- BERİTAN ÖNEN

8- AHMET KILIÇ

9- ROZERİN TOSUN

10- ESER ÇAPAR

11- TÜRKAN BAKIR

12- MEHMET EDİP ÇAÇAN

13- ZOZAN EFETÜRK

14- CEMİLE TAY

15- DENİZ VAROL

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AYHAN BARUT

2- ORHAN SÜMER

3- MÜZEYYEN ŞEVKİN

4- BURHANETTİN BULUT

5- RIZA METE

6- OYA TEKİN

7- OSMAN BERKE DUVAN

8- ERTAN KARAOĞLU

9- MUSTAFA KEMAL ÖZKAN

10- BÜLENT ÖĞRÜ

11- BÜLENT MARAKLI

12- BERFU SALICI YAKIT

13- SIDIKA HALICIOĞLU

14- ONUR AKPINAR

15- ÖZGÜR ULAŞ ILGIN

 

SAADET PARTİSİ

1- MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR

2- AHMET BEYAZ

3- AYŞE TOPAL

4- SÜLEYMAN ŞENOGUL

5- İBRAHİM ŞAHİN

6- MUSTAFA ÇEKİLARIZ

7- CUMA ŞAHİN

8- YASEMİN KAPUKAYA

9- SELİM BİLGEN

10- ABDULLAH KAYA

11- İBRAHİM KARA

12- CENGİZ KAYADAN

13- OĞUZ GÜÇÜK

14- ABDULLAH ÜMMETOĞLU

15- UĞUR MURAT BUĞDAY

 

İYİ PARTİ

1- İSMAİL KONCUK

2- MEHMET METANET ÇULHAOĞLU

3- ALİ AYDIN

4- NİHAL AĞCA

5- RECAİ MERCİMEK

6- SİNEM ULUDAMAR

7- MEHMET SERTAÇ DURAK

8- VEDAT SABANCI

9- EREN ÖZER

10- HAMZA GÜLTEKİN

11- ŞULE TÜDEŞ

12- ERCAN ATALAY

13- ALİ KABAKLI

14- SİBEL ÇAKMAK

15- İLKER KILINÇ

 

BAĞIMSIZ

- TUĞÇE SEZEN GEDİK

- MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI

 

ADIYAMAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET AYDIN

2- İBRAHİM HALİL FIRAT

3- MUHAMMED FATİH TOPRAK

4- YAKUP TAŞ

5- ABDULAZİZ ASLAN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- SELİM ÇAKIR

2- ÖZGÜN TOPRAK

3- ÖMER YILDIRIM

4- SAMİ GÜLER

5- ALİ CAN DOĞAN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ALİ ÇELİK

2- MUSTAFA YETİŞ

3- BİLAL DEMİR

4- İBRAHİM ÜSTÜN

5- ELİF ŞÜHEDA TÜRK

 

VATAN PARTİSİ

1- MUSTAFA KABARCIK

2- MEHMET ALİ KORKMAZ

3- SÜLEYMAN YURTSEVER

4- MELEK DOĞAN

5- MUSTAFA ÇAM

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HASAN BASRİ YORULMAZ

2- HAYRİYE KORKMAZ

3- MAHMUT ÖZDEMİR

4- BİRSEN TUNÇ

5- İSMET ARDIÇ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ABDURRAHMAN TUTDERE

2- MUSTAFA HAKKAN KILINÇ

3- MAHMUT NEDİM EVLİ

4- SONGÜL VARKİ YILDIRIM

5- MÜSLÜM ASLANOĞLU

 

SAADET PARTİSİ

1- HAŞİM ASNUK

2- ABDULKADİR GÖZLEYİCİ

3- CEMAL KILAVUZ

4- ABUZER TURHAN

5- FEHİM AYDIN

 

İYİ PARTİ

1- MAHMUT BOZKURT

2- ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY

3- ZÜLFİKAR IŞIK

4- FATİME ZEHRA AKBAŞ

5- MUHAMMED CİHAN GÜVENÇ

 

AFYONKARAHİSAR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- VEYSEL EROĞLU

2- ALİ ÖZKAYA

3- İBRAHİM YURDUNUSEVEN

4- RASİME KIPIRTI FEDAKAR

5- MEHMET ZEYBEK

6- İBRAHİM ÜNLÜER

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MEHMET TAYTAK

2- TURAN CİVELEK

3- MUHARREM GÜNAY

4- ERSAN ÖZGÜR

5- İSMAİL KARNIBÜYÜK

6- İBRAHİM AKSU

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ADEM ATLI

2- İBRAHİM HALİL UÇAR

3- RECEP ARSLAN

4- BÜLENT KOÇ

5- MEHMET CİHAN

6- MELİK DOĞAN

 

VATAN PARTİSİ

1- ZİYA ÖZTÜRK

2- HÜSEYİN KARANLIK

3- KADİR KESGİNER

4- MEHMET KARANLIK

5- RECEP BAYRAM

6- ABDULLAH ÖZOĞLU

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- NEVİN AYTEKİN

2- MEMET ŞERİF ÇELİK

3- BELMA KORAY

4- MEHMET EMİN GERS

5- GÜLSEREN KARATAŞ

6- İSMAİL YILMAZ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- BURCU KÖKSAL

2- AHMET HAKAN UYAN

3- İSMAHAN NERGİZ

4- RAMAZAN AKGÖZ

5- ERTUĞRUL YILMAZ

6- HATİCE GÖKOĞLU

 

SAADET PARTİSİ

1- SAFA ŞENEL

2- MUSTAFA TAŞKAPI

3- HASAN BASRİ KANTAR

4- HASAN HÜSEYİN UĞURLU

5- HALİT KUŞ

6- YAŞAR KARAKAYA

 

İYİ PARTİ

1- GÜLTEKİN UYSAL

2- ABDÜLKADİR AKCAN

3- OKŞAN ULUSOY EFE

4- SELAHATTİN MÜHSÜRLER

5- MERVE BALANDI

6- ÖMER ERYEŞİL

 

AĞRI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- EKREM ÇELEBİ

2- ABBAS AYDIN

3- DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN

4- ERHAN TENEKECİ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- AYDIN ŞİMŞEK

2- RAHMİ DURU

3- SERVET AL

4- REYHAN DOĞANCI

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ŞABAN GÖKHAN

2- BURHAN ASLAN

3- CEMAL ARVAS

4- DOĞAN ÖZMEN

 

VATAN PARTİSİ

1- NİMET İLHAN

2- ÖZAY GÖKÇE

3- BÜNYAMİN GÜLLE

4- İSMAİL CAN ÇAKAL

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- BERDAN ÖZTÜRK

2- DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

3- ABDULLAH KOÇ

4- KEZİBAN DUMLU

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- KEMALETTİN KOÇAK

2- MUHAMMED ASLAN

3- MEHMET SIDDIK YEL

4- MURAT YILDIRIM

 

SAADET PARTİSİ

1- MEHMET ZİYATTİN TOKAR

2- YASİN IŞIK

3- ÖMER ÇELİK

4- YUSUF İSLAM SARIGÜL

 

İYİ PARTİ

1- BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU

2- ADEM KILIÇ

3- MUSTAFA YAŞAR

4- AYHAN ARSLAN

 

BAĞIMSIZ

- ÜMİT DOĞAN

- FEHMİ ATMACA

 

AKSARAY

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- İLKNUR İNCEÖZ

2- CENGİZ AYDOĞDU

3- MUSTAFA SERDENGEÇTİ

4- MUHAMMED AKTAŞ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- RAMAZAN KAŞLI

2- SEFER ALKAN

3- AYSUN HIZLI OKUR

4- FATİH ÖNEMLİ

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- NİHAT ÖZDEMİR

2- BEDİH ÇİFTÇİ

3- BAYRAM DURNA

4- AYATULLAH TAKAK

 

VATAN PARTİSİ

1- MUSTAFA YILMAZ

2- ATİLA KARAKOR

3- ABDULLAH SERT

4- ÖZLEM ETÇİ

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SEYİT MEHMET KESKİN

2- CİHAN YILMAZ

3- ŞÜKRAN ACAR

4- AHMET DEMİR

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ALİ ABBAS ERTÜRK

2- RAMAZAN FİDAN

3- PELİNSU YILDIRIM

4- ALİ EŞMEKAYA

 

SAADET PARTİSİ

1- LEVENT SERDAR ŞAHİN

2- AHMET BÜLBÜL

3- YUSUF KENAN DURMUŞ

4- MUSTAFA AYHAN

 

İYİ PARTİ

1- AYHAN EREL

2- NURİ KOÇAŞ

3- RAHİM AYDIN

4- FATMA PINAR İZGÜ

 

AMASYA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL

2- HASAN ÇİLEZ

3- ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- KADİR KUTAY SAMSUN

2- MURAT SUŞEHİRLİ

3- ERGANİ CANBOLAT

 

HÜR DAVA PARTİSİ

- ADEM KILINÇ

2- MÜSLÜM YILMAZ

3- ALİ BOZKURT

 

VATAN PARTİSİ

1- BÜLENT KOPUZ

2- SERDAR DEMİR

3- SEFER KILIÇ

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HAMZA YILMAZ

2- MİTHAT ÇELİK

3- CEMAL KİRLİ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MUSTAFA TUNCER

2- MEHMET GÖL

3- HÜSEYİN ACAR

 

SAADET PARTİSİ

1- MAHMUT ÇAKAR

2- LEVENT ŞENOL

3- NOĞMAN YÜKSEL

 

İYİ PARTİ

1- AHMET FATİH COŞAR

2- GÖKHAN LAFÇI

3- MEDET EROĞLU

 

ANKARA-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

2- FATİH ŞAHİN

3- YALÇIN AKDOĞAN

4- ALİ İHSAN ARSLAN

5- MURAT YILDIRIM

6- FATMA ÖNCÜ

7- FAHRİ USTA

8- GÖKÇER DOĞAN

9- FEVZİ AYDIN

10- BÜŞRA SOYLU

11- MUAMMER CEMALOĞLU

12- ELİF RABİA GÜRBÜZ

13- ADİL CAN YILDIRIM

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MEVLÜT KARAKAYA

2- ZÜHAL TOPÇU

3- EYÜP YILDIZ

4- DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU

5- MEHMET DUYGULU

6- LEVENT ÇAĞLANCI

7- ŞENİZ SEZGİN

8- CEMAL ABDÜLSEMET DURMUŞ

9- OĞUZ YILMAZ

10- FATİH MORMENEKŞE

11- NEVİN KORKMAZ

12- KENAN FİDAN

13- SELİM ŞAHİN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ABDULSAMET YALÇIN

2- OSMAN GÜLEBAK

3- OSMAN UÇAK

4- MURAT GÜNAYDIN

5- MUHAMMED ATA ZİLELİ

6- RAMAZAN YILDIRIM

7- ALİ BOSTANCI

8- CEMAL BOSTANCI

9- MUHAMMED KELEŞ

10- ALİ ALPSOY

11- CEVRİYE UŞAR

12- ŞEYMA DEMİRER

13- EMİNE ALPSOY

 

VATAN PARTİSİ

1- TÜLİN OYGÜR

2- NUSRET SENEM

3- ÖZGÜR BURSALI

4- ZEHRA İNCİ ÖZDİL

5- MEHMET CENGİZ

6- ALİ YÜKSEL

7- FATMA SİBEL ARSLANTÜRK

8- KAAN DOĞAN

9- ALİ ŞAN GÜRZ

10- EMEL YALIN

11- HAKKI ERMAN ERGİNCAN

12- AYSAN CANVER

13- BİLAL GÜRBÜZ

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

2- EŞREF KİRAZ

3- EMİNE KAYA

4- İSHAK KOCABIYIK

5- DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK

6- GAZİ OTİ

7- CENNET AVCI

8- CEYHUN AKIN

9- DİLEK ERTÜRK

10- ERDEM ÖRT

11- EBRU DEMİR

12- REMZİYE GÜÇLÜ

13- ERDAL ATAŞ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- TEKİN BİNGÖL

2- LEVENT GÖK

3- ALİ HAYDAR HAKVERDİ

4- BÜLENT KUŞOĞLU

5- GAMZE TAŞÇIER

6- EKREM KEREM OKTAY

7- MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

8- HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

9- ALİ HİKMET AKILLI

10- AYLİN YAMAN

11- UMUT ERARSLAN

12- KAMER GÖZAÇIK ŞEN

13- CANSEL GÜVEN

 

SAADET PARTİSİ

1- TANJU GÜVENDİREN

2- FATİH BEYAZIT

3- AHMET ÖZKÖK

4- HALİL ADIGÜZEL

5- İBRAHİM SAYIN

6- FARUK BELCİ

7- HATİCE NİHAL KORKUTAN

8- HALİS BAL

9- MEMET İNCİ

10- EMRE AYGÜNOĞLU

11- FERİDE ÖZTÜRK

12- MUSTAFA TOSUNER

13- DİLARA ERANIL

 

İYİ PARTİ

1- KORAY AYDIN

2- İBRAHİM HALİL ORAL

3- MESUT ÖZARSLAN

4- AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

5- MİNE BAŞ

6- YETKİN ÖZTÜRK

7- KADRİYE ÜNLER

8- FEHMİ KANDEMİR

9- BARIŞ DOĞAN

10- ÇAĞLAR AY

11- İHSAN KOÇAK

12- KENAN TÜRÜDÜ

13- HATİCE KÜÇÜK

 

BAĞIMSIZ

- ESMA AYDINLI

- MAHMUT KONUK

- ALİ RIZA AYDIN

 

ANKARA-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUSTAFA DESTİCİ

2- LÜTFİYE SELVA ÇAM

3- EMRULLAH İŞLER

4- ORHAN YEĞİN

5- ARİFE POLAT DÜZGÜN

6- ZEYNEP YILDIZ

7- AHMET FETHAN BAYKOÇ

8- ENES ŞİŞMAN

9- MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

10- İBRAHİM ENES DURUAY

11- ONUR ALP BAŞAYAR

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- SADİR DURMAZ

2- NEVİN TAŞLIÇAY

3- ABDULLAH AĞAR

4- TARKAN TOPER

5- NAİM YANIK

6- GÖKHAN AĞDEMİR

7- SERDAR BİLGİLİ

8- AYDIN ERKOÇ

9- İLKAY UYAR KABA

10- EROL ELİDEMİR

11- MEHMET YURTOĞLU

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ŞAHZADE DEMİR

2- HASAN BOZDAŞ

3- YUSUF ALPSOY

4- AHMET PUSA

5- YASİN ÖZTAŞ

6- BAHRİ ALTINDAĞ

7- PINAR NASER

8- ÖZNUR KOYUNCU

9- KADİR KAYA

10- MÜCAHİT AVCI

11- YAKUP DEDE

 

VATAN PARTİSİ

1- HASAN ATİLLA UĞUR

2- KAMİL DEDE

3- ERTEN ACIR

4- BÜLENT ESİNOĞLU

5- BERKAN ÖZER

6- ŞEN YAZGAN

7- YILDIRIM BEYATLI DOĞAN

8- DURMUŞ ALİ ERKAN

9- ÖZGÜR SEYİT SEVER

10- ASYA BANU PEHLİVAN

11- AGAH KUTLU

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- NURAY TÜRKMEN CANLI

2- İSTEK USALP

3- VAHİDE İLGÜN

4- HAYDAR ARSLAN

5- İPEK GÜR

6- NURHAYAT EMİRE

7- MUSTAFA DEMİR

8- NİLGÜN YILMAZ

9- ROJAN MAMO

10- BAHYETTİN BATUR

11- MURAT BAHADIR

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MURAT EMİR

2- YILDIRIM KAYA

3- SEMRA DİNÇER

4- KENAN NUHUT

5- MURAT KAVUNCU

6- BEKİR SAMİ DOĞAN

7- ALİBEY YÜKSEL

8- DENİZ ÇAKIR

9- MUSTAFA NADİR ER

10- SUNA KERİMOĞLU

11- BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

 

SAADET PARTİSİ

1- İLYAS TONGÜÇ

2- ALİ AKTAŞ

3- ERSAN BİLGİN

4- MEHMET BALOĞLU

5- MUHAMMET FURKAN KAMALAK

6- MERVE AYDIN KÜÇÜK

7- BURHAN KIRMAN

8- BURHAN GÜMRÜKÇÜ

9- OSMAN OKTAY

10- TUGAY KARABULUT

11- İLYAS ŞEKER

 

İYİ PARTİ

1- ŞENOL BAL

2- ERSÖNMEZ YARBAY

3- GÖKHAN BEKER

4- FARUK KÖYLÜOĞLU

5- HASAN SEYMEN

6- HEDİYE AKDERE

7- TUNCAY TEKAY

8- HÜSEYİN ÖZLÜK

9- BAHA CANKUT SARITAŞ

10- ÇİĞDEM BİNGÖL

11- BARIŞ ÇALIŞKAN

 

ANKARA-3 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MEHMET NACİ BOSTANCI

2- ASUMAN ERDOĞAN

3- NEVZAT CEYLAN

4- BARIŞ AYDIN

5- HACI TURAN

6- MERYEM GÖKA

7- TUNA KOÇ

8- KURTCAN ÇELEBİ

9- SERHAT BAYAR

10- DİLARA TABAK

11- MEHMET GÜNDOĞDU

12- MÜCAHİT EFE

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- YAŞAR YILDIRIM

2- ERKAN HABERAL

3- FATİH ÇETİNKAYA

4- ŞÜKRÜ ALNIAÇIK

5- ABDULLAH BAHADIR ALPEREN

6- DURDU MEHMET KÖŞ

7- HAKAN DOĞRU

8- ALTUĞ BARIŞ DOĞAN

9- EMRE KAYA

10- HÜSEYİN YILMAZ

11- HAYDAR DURAN

12- ŞABAN IŞIK

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- CEMAL ÇOBAN

2- MEHMET ÖZTÜNÇ

3- TAHA SÖĞÜT

4- FAYSAL ÖZTÜRK

5- SUAT ALPSOY

6- ZEYNEP YALÇIN

7- HAVVA YAVUZ

8- REMZİYE YILDIRIM

9- ENGİN DİLBAZ

10- SEYİD AHMET KOYUNCU

11- RÜSTEM UŞAR

12- İSLAM AVCI

 

VATAN PARTİSİ

1- UTKU REYHAN

2- ERCAN ENÇ

3- GÜLDANE PEKDOĞAN

4- OKTAY YILDIRIM

5- DENİZ TOKGÖZ

6- KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ

7- MELEK GÜVENÇ

8- ANIL EREN YILDIZ

9- EMRE CAN

10- ONUR CAN SUNGUR

11- YASİN MERT GÜLER

12- HAVA ŞAHİNER AYNUR

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- VELİ SAÇILIK

2- NAZIM KARAKURT

3- ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ

4- HAYDAR ÜSTÜNDAĞ

5- HÜLYA FIRAT

6- MEHMET ZARİF KESİCİLER

7- FATMA KOÇYİĞİT ÖNER

8- İSMET YALÇINKAYA

9- TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN

10- FATMA KIZILÖZ

11- İLYAS KURT

12- YİĞİT ÖZTÜRK

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AHMET HALUK KOÇ

2- NİHAT YEŞİL

3- SERVET ÜNSAL

4- ALİ BAŞKARAAĞAÇ

5- AHMET ERSEN ÖZSOY

6- AHMET MEŞE

7- UMUT AKDOĞAN

8- BATTAL YILDIZ

9- GÜLŞAH DENİZ ATALAR

10- TEMEL BORGA BUDAK

11- İLKE ÇAKAR

12- BİLAL YILMAZ

 

SAADET PARTİSİ

1- FATİH AYDIN

2- PINAR GÖKMEN

3- MEHMET FETHİ ÖZTÜRK

4- MUSTAFA AYDIN

5- YUSUF YİĞİTALP

6- MUAMMER GÜLAP

7- ÖMER GÜNAYDIN

8- MÜZEYYEN SİMİT

9- YUSUF SUNAR

10- AHMET AVCI

11- İSLAM MERTOĞLU

12- MEHMET ENES ŞAHİN

 

İYİ PARTİ

1- DURMUŞ YILMAZ

2- AYHAN ALTINTAŞ

3- REŞAT ERDOĞAN

4- TAMER KAYAALP

5- AYŞE SUCU

6- ÖMER KARAKAŞ

7- HÜSEYİN ŞİMŞEK

8- UMUTCAN GÜNERKAYA

9- AHMET CAN BUĞDAY

10- BÜLENT GÜRSOY

11- ALİ IŞINER HAMŞIOĞLU

12- BERİL GÜMÜŞ

 

BAĞIMSIZ

- HAKAN POLAT

- ÖZGE AYDEMİR GÜNEY

 

ANTALYA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

2- MUSTAFA KÖSE

3- SENA NUR ÇELİK

4- İBRAHİM AYDIN

5- ATAY USLU

6- KEMAL ÇELİK

7- GÜLÇİN ÖZBOZ

8- SEYİT EMRE GÖYÜK

9- ERCAN MEKTEPLİOĞLU

10- MUSTAFA ERKAN

11- HASAN HÜSEYİN CENGİZ

12- ESMA BALABAN KARACAN

13- HASAN DEMİR

14- ÖMER AKBAŞ

15- CANBEY ÇETİN

16- HASAN KEREM ÜNSAL

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- ABDURRAHMAN BAŞKAN

2- AHMET SELİM YURDAKUL

3- TARKAN AKILLI

4- HÜSEYİN YILDIZ

5- TUNCAY TEMUR

6- İLKNUR FİDAN KEPEZ

7- MEHMET ALİ TUNA

8- YETER KESKİN ÖTELEŞ

9- ZİYA YILDIRIM

10- ÖMER ÖZBEK

11- MUSTAFA KÜRŞAD SERT

12- SUAT AKGÜL

13- TÜMER EMEKSİZ

14- ŞÜKRAN AKÇA

15- KÜRŞAD TATAR

16- MUSTAFA HAKAN TOPÇU

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- EYYÜP YANAÇ

2- ABDULBAKİ ÖZDEMİR

3- RIFAT KARADAŞ

4- ŞERAFETTİN ŞİMŞEK

5- HASAN HÜSEYİN CEYHAN

6- İSMAİL KAYA

7- ABDULLAH DEMİRTAŞ

8- AHMET ÇETİN

9- ŞEVKİ YUMUŞAK

10- GÜLGEŞ YILDIRIM

11- İSLAM DURMAZ

12- FIRAT YALÇIN

13- ZAFER TEKMAN

14- NURULLAH BAĞRIYANIK

15- FATMA TÜRK

16- MUHAMMED ŞAHİN

 

VATAN PARTİSİ

1- AHMET ÖZBAY

2- BÜLENT OKAY

3- NİYAZİ SELİM SELÇUK

4- OĞUZ ÖZYAVUZ

5- HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN

6- HASAN FARUK KURTOĞLU

7- FURKAN ÖMER KURALAY

8- AHMET SORKUÇ

9- KAMİL MELİH KIRCA

10- HÜSEYİN BARAN KARABULUT

11- TAHİR SERTKAYA

12- RECEP DEVECİ

13- HATİCE DEMİR

14- NECMİYE KARAASLAN

15- MUSTAFA ERTEM

16- BERFU BAYAV OFLAZ

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- KEMAL BÜLBÜL

2- DENİZ YILDIRIM

3- ERDAL GİLGİL

4- HADİ CİN

5- NİGAR DURU

6- İHSAN NERGİZ

7- FİLİZ ASLAN

8- VEYSEL AKBOĞA

9- MERAL GEYLANİ

10- HAKKI BULUT

11- HÜLYA HASBAY

12- ORHAN GÜMÜŞ

13- HÜLYA BAYAR

14- SALİH VAROL

15- GÜLSÜM GÜZEL

16- BERİVAN TEMEL

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- DENİZ BAYKAL

2- ÇETİN OSMAN BUDAK

3- RAFET ZEYBEK

4- AYDIN ÖZER

5- CAVİT ARI

6- FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU

7- SEVGİ DOĞAN

8- NUSRET BAYAR

9- ŞENGÜL YEŞİLDAL

10- VAHAP TUNCER

11- KEMAL BİLAL ÖNER

12- ALİ TAKAVUT

13- SİBEL GEZEN

14- NAZMİ GÜNDÜZ

15- ÖZLEM ŞAHİN

16- İSMAİL HAKKI GÜL

 

SAADET PARTİSİ

1- HASAN BURGAN

2- ADEM SARICALAR

3- MEHMET FATİH TEKİN

4- MEHMET EMİN GÖZÜKARA

5- ZÜBEYDE GÜLER

6- RUKİYE GÜLŞEN

7- DÖNAY UYAR

8- TEVFİK CAN

9- RUMEYSA NUR ÇETECİ

10- SERVET YILMAZ

11- HAMZA KARAAĞAÇ

12- MUSTAFA SİR

13- ERGÜN EREN

14- SÜLEYMAN AKINCI

15- SEMİH SERDAR DEMİR

16- SÜMEYYE GÜLDAL

 

İYİ PARTİ

1- FERİDUN BAHŞİ

2- HASAN SUBAŞI

3- TUBA VURAL ÇOKAL

4- FULYA YASEMİN

5- KADRİ LEVENT DİM

6- MUSA ERTUĞAN

7- BÜNYAMİN SEÇME

8- NEŞE TOKER

9- MERYEM AYDOĞAN

10- CAFER ÜNAL

11- CAHİT KOCABEYOĞLU

12- BİROL RÜSTEM

13- ÖNAL ÇAVUŞOĞLU

14- ALPER TUNÇER

15- YAKUP CEM ÇINAR

16- LEYLİ KEMAL

 

BAĞIMSIZ

- SEVİNÇ SERTBARUT

- İZZETTİN CİVAN

- HASAN LÖK

- KAMİL KAYA

- HAŞMET CENGİZLER

 

ARDAHAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- ORHAN ATALAY

2- HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- SEVİM KÖSELİÖREN

2- MÜTALİP AKÇI

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- EROL MAĞLAY

2- SÜLEYMAN DEMİR

 

VATAN PARTİSİ

1- ERDAL UYGUR

2- PERİHAN TEKİN

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- TAŞKIN AKTAŞ

2- ÖZTÜRK POLAT

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ÖZTÜRK YILMAZ

2- YUNUS DÜNDAR

 

SAADET PARTİSİ

1- HAKAN ÇAPAN

2- MEHMET ŞİMŞEK

 

İYİ PARTİ

1- LEVENT PEHLİVAN

2- ÇELİK DEMİR

 

ARTVİN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- ERTUNÇ ERKAN BALTA

2- MUZAFFER ÇORBACI

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- OKAN AKTAŞ

2- İSMİHAN ÖZCİHAN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- YUSUF ÖZDEMİR

2- MENDUH ÇETİZ

 

VATAN PARTİSİ

1- NEVZAT ACAR

2- NACİ YAŞAR KARA

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- RECEP DEMİRCİ

2- EMİN EKİNCİ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- UĞUR BAYRAKTUTAN

2- YALÇIN EMİRALİOĞLU

 

SAADET PARTİSİ

1- SALİH BERBER

2- GÜLTEKİN SOYDAN

 

İYİ PARTİ

1- FİLİZ AKYÜZ

2- KAMİL AKSU

 

AYDIN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUSTAFA SAVAŞ

2- BEKİR KUVVET ERİM

3- METİN YAVUZ

4- RIZA POSACI

5- ERSİN ESENLİK

6- AHMET TARIK SARI

7- SEDA KANAT

8- YASEMİ SARIÇİÇEK

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- DENİZ DEPBOYLU

2- GÜNTEKİN ŞİMŞEK

3- MUSTAFA PEKER

4- YUSUF KEREMİT

5- FAİK AKKUŞ

6- HATİCE ÖZCAN

7- SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI

8- SEYFETTİN TOSUN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MUSTAFA ÖZKAN

2- CENBELİ GÜLER

3- BİLAL GÜVENÇ

4- AYATULLAH UYAR

5- HASAN YEGÜL

6- AHMET KOCA

7- YUSUF YAMAN

8- YUNUS GÜRYELİ

 

VATAN PARTİSİ

1- EMRE ALBAYRAK

2- AYŞE HANDAN ERSİN

3- ZÜHRE GENİŞEL

4- İRAYDA BEGÜM BAY

5- BERRİN ARSLAN

6- AFET HEUSCHELE

7- SANİYE DUMAN

8- MEHMET İRFAN ÜLKÜ

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- FERHAT TUNÇ YOSLUN

2- AYFER DEMİREL

3- DOĞAN AÇIĞ

4- ÖZLEM TUNÇ

5- MEHMET CELAL GÜMÜŞ

6- SEMRA BAŞARAN

7- ŞAHİN KOÇ

8- BAHAEDDİN YAĞARCIK

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- BÜLENT TEZCAN

2- HÜSEYİN YILDIZ

3- SÜLEYMAN BÜLBÜL

4- MUSTAFA İBERYA ARIKAN

5- ÖZLEM BURCU UĞAN SEVİM

6- KAAN ERÇETİN

7- KEMAL GÜNERİ

8- FULYA ÜSTÜNDAĞ

 

SAADET PARTİSİ

1- MEHMET İHSAN AYAYDIN

2- ALİ SÖĞÜT

3- MUSA MUÇA

4- ÖZLEM ÖZTÜRK

5- MEHMET YÖRÜK

6- SÜLEYMAN ATEŞ

7- FATİH KARAHAN

8- GÜLTEN HANÇER

 

İYİ PARTİ

1- AYDIN ADNAN SEZGİN

2- BERNA SUKAS

3- HALİL İBRAHİM AKTEMUR

4- ŞULE TUNTAŞ

5- FEVZİ KÖSE

6- VOLKAN GÜLEÇ

7- MUSTAFA ORHUN ÇETİN

8- SEMRA YÜCEL

 

BALIKESİR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-ADİL ÇELİK

2-BELGİN UYGUR

3-YAVUZ SUBAŞI

4-MUSTAFA CANBEY

5-PAKİZE MUTLU AYDEMİR

6-ÖMER ALAN

7-OSMAN BILDIR

8-ZEYNEP DENİZ

9-ENCAN AYDOĞDU

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-MEHMET KABAN

2-FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU

3-SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER

4-FATMA SAVRAN

5-NEZAHAT KAYACIK

6-BEYTULLAH DUYAR

7- MEHTAP AKGÜL

8- KAMİL ÜRER

9-SÜLEYMAN PEHLİVAN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-YAKUP AKSOY

2-ABDULMECİT GÖKHAN

3-ABDULBASİT ÖZTÜRK

4-YUNUS KAYA

5-BEKİR ARSLAN

6-ALİ YAKUP DEMİR

7-YUNUS GÖKHAN

8-HARUN KAZAK

9-ÖMER ESMER

 

VATAN PARTİSİ

1-ETHEM DÜLGEROĞLU

2-HASAN METİN PINARBAŞI

3-SERDAR GÜRSES

4-HÜRDOĞAN ORMANCI

5-AYFER YALÇIN

6-CEMİLE TAŞDEMİR

7-AHMET UYSAL

8-NİLGÜN YORGANCI

9-ERDOĞAN GÖKÇE

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-NESİBE YÖYLER

2-ŞAHİN ÇOBAN

3-YURDANUR GÜVEN

4-HÜSEYİN GEVHER

5-FADİME KAM TEMEL

6-HALİL ERSAN BEKÇİ

7-ZEHRA BABA

8-YAHYA ANIK

9-KENAN YAĞIZ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-AHMET AKIN

2-FİKRET ŞAHİN

3-ENSAR AYTEKİN

4-İRFAN BARIŞ

5-SEVAL BOZKURT

6- ENDER BİÇKİ

7-NEŞE ZENGİN

8-BERRİN GENÇOĞLU

9-OĞULCAN KOÇAK

 

SAADET PARTİSİ

1-MUSTAFA YILMAZ

2-EYÜP SABRİ SOLMAZ

3-SEYFETTİN ÇÖZEL

4-RAMAZAN YILDIRIM

5- ÖMER TAŞKIN

6-İBRAHİM HIDIR

7-AHMET PINAR

8-SİNAN BAŞARAN

9-SALİH ORAL ÖVÜÇ

 

İYİ PARTİ

1-İSMAİL OK

2-KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK

3-NEZAHAT SALON

4-YAŞAR GENÇ

5-BEGÜM KÜÇÜKOĞLU TUTAK

6-KERİMAN KÜLTÜR

7-ÖZLEM URAL

8-EROL AYDEMİR

9-ONUR ŞENEL

 

BAĞIMSIZ

1-ENGİN GÜNAYDIN

 

BARTIN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-YILMAZ TUNÇ

2-YAŞAR ARSLAN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- ORHAN KIŞANLI

2-SAVAŞ BUYURMAN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-ABDULKADİR GÜMÜŞ

2-MANSUR AYAR

 

VATAN PARTİSİ

1-FATMA GÜL ARSLAN

2-SEDAT ÇETİN

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-YILMAZ TOPALOĞLU

2-ŞAYESTE SALMANOĞLU

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-AYSU BANKOĞLU

2-FAHRİ ÖZSOY

 

SAADET PARTİSİ

1-ÜNAL YURTBAY

2-MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ

 

İYİ PARTİ

1-HAMİT ERHAN ALDATMAZ

2-FATMA SİNEM ÖZÜOKLU

 

BATMAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-ZİVER ÖZDEMİR

2-MURAT GÜNEŞTEKİN

3-MEHMET ŞAT

4-MURAT ÇİÇEK

5-AYLA IŞIK

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-BEHÇET DENİZ

2-MÜJGAN ARSLAN

3-HAYRETTİN BEKTAŞ

4-CEMİL GÜZEL

5-MEHMET AYHAN GÜNAYDIN

 

VATAN PARTİSİ

1-MURAT TURGAY SANCAKLI

2-NURİ KARTALOĞLU

3-MEVLÜDE DİNÇBUDAK

4-VOLKAN TAŞDEMİR

5-GAZİ ŞİMŞEK

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-FELEKNAS UCA

2-NECDET İPEKYÜZ

3-AYŞE ACAR BAŞARAN

4-MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ

5-ŞÜKRÜ BAYTAR

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-AYHAN IŞIK

2-KAYAHAN KIRMIZITAŞ

3-NİHAT DEMİR

4-BÜNYAMİN NAYMAN

5-HAMİT KESKİN

 

SAADET PARTİSİ

1-FARİS ÖZDEMİR

2-MUSTAFA YILDIZ

3-MEHMET FIRAT

4-EMRE COŞKUN

5-FAHRETTİN DOYAR

 

İYİ PARTİ

1- KISMET ÇELİK

2- BURHAN BARAN

3- LEYLA SOYVURAL

4- BEYHAN ÖZGENER

5- SEVİNÇ SARIAHMETOĞLU

 

BAĞIMSIZ

1-AYDIN GÖK

 

BAYBURT

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-FETANİ BATTAL

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-İDRİS AYDIN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-MAŞALLAH ORUÇOĞLU

 

VATAN PARTİSİ

1-YAKUP YALÇIN

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-ŞEMSETTİN TAKVA

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-İKBAL OKUR

 

SAADET PARTİSİ

1-MURAT GÜRBÜZ

 

İYİ PARTİ

1-SÜLEYMAN BURÇ

 

BİLECİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-SELİM YAĞCI

2-HALİL ELDEMİR

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA

2-HASAN YILDIRIM

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-TAHİR KARAASLAN

2-CELAL ÇELİK

 

VATAN PARTİSİ

1-SEZAİ CIVGIN

2-ORHAN KİRAZ

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-FEHMİ KORKMAZ

2-MUAZZEZ PARILTI

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-YAŞAR TÜZÜN

2-FAİK AKARKARASU

 

SAADET PARTİSİ

1-SEYFETTİN TIKIZ

2-ETHEM ERSÖZ

 

İYİ PARTİ

1- MESUT TEKİN

2- MERVE BEKTAŞ

 

BİNGÖL

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-CEVDET YILMAZ

2-FEYZİ BERDİBEK

3-ZEKİ KORKUTATA

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-EMRE SOLMAZ

2-MURAT KÜÇÜK

3-BURHAN BİNGÖL

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-HAMDULLAH TASALI

2-YÜKSEL BİNGÖL

3-FUAT SÖNMEZ

 

VATAN PARTİSİ

1-ALİ HAYDAR VARAN

2-SİNAN YEŞİLYURT

3-GÜLABİ DEMİR

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-ERDAL AYDEMİR

2-NİHAT AKSOY

3-GÜLİSTAN AZAK

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-VAHDETTİN UZUNYAYLA

2-MEHMET EVRAN

3-ÇETİN SAĞSÖZ

 

SAADET PARTİSİ

1-SUAT İŞCEN

2-MUHAMMED FATİH TİRYAKİ

3-AHMET TURAN TURSUN

 

İYİ PARTİ

1-KAZIM ATAOĞLU

2-MEHMET SAİT YAZICI

3- SELAHETTİN EKİNCİ

 

BİTLİS

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-CEMAL TAŞAR

2-VAHİT KİLER

3-FEVZİ TAŞDEMİR

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-DAVUT DAY

2-CENGİZ KOÇAK

3-DURSUN DUYAN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-CENGİZ KARAKAYA

2-CELAL GÜL

3-EŞREF ORHAN

 

VATAN PARTİSİ

1-KAYALI ÇETECİOĞLU

2-EMİLHAN GÜÇLÜ

3-GİZEM ŞANLI

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-MAHMUT CELADET GAYDALI

2-ZAHİT MUTLU

3-SEVDA TABAK YAMAÇ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-SIDDIK GÖZEGER

2-SÜLEYMAN BAŞTÜRK

3-TUFAN SUBAŞI

 

SAADET PARTİSİ

1-ZİYA KALMACİ

2-BEHÇET AYNİ

3-MUHAMMED MEHDİ PERTEKLİ

 

İYİ PARTİ

1- ZİYA YOLDAŞ

2- HİKMET TUNALI

3- YUSUF DENİZ

 

BOLU

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-ARZU AYDIN

2-FEHMİ KÜPÇÜ

3-METİN VURAL

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-ADEM EVCİL

2-FERHAT BAĞCI

3-SEMA KIŞLAK

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-ŞÜKRÜ DENİZ

2-CAHİT DAĞHAN

3-MEHMET IŞIK

 

VATAN PARTİSİ

1-MÜRVET KARATAŞ

2-AYLA AŞIK

3-SEMİHA ARABACIOĞLU

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-KENAN BALTA

2-GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU

3-RUMET SERHAT

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-TANJU ÖZCAN

2-ÖZER ÖZCAN

3-HÜSEYİN CAHİT ÇINGI

 

SAADET PARTİSİ

1-İSA SAYIN

2-VEYSEL AYEROĞLU

3-DAVUT KARAHAYDAR

 

İYİ PARTİ

1- MEHMET AYDIN

2- İRFAN BAYAR

3- NİMET İNCE

 

BURDUR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-BAYRAM ÖZÇELİK

2-YASİN UĞUR

3-EMİNE AKTAŞ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-HİKMET ÖKTE

2-HÜSEYİN ÜNLÜ

3-MURAT ARIK

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-HABİB ÇETİN

2-HALİL DİŞLİ

3-CEBRAİL ÇETİN

 

VATAN PARTİSİ

1-SELAHATTİN AŞKAR

2-TAHİR MAHİR ÖZTÜRK

3-MUSTAFA ACAR

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-BEKİR ÇİÇEK

2-TANER TAŞ

3-İSMAİL GELTURAN

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-MEHMET GÖKER

2-RECEP MUTLUCAN

3-OSMAN GÖK

 

SAADET PARTİSİ

1-FATİH TUNÇ

2-RAMAZAN KAYABAŞ

3-FETHİ SEMİZ

 

İYİ PARTİ

1- OSMAN KURT

2- HÜSEYİN ERDEM

3- HATİCE FUNDA BÜLBÜL

 

BURSA 1 NO'LU SEÇİM BÖLGESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-HAKAN ÇAVUŞOĞLU

2-MUSTAFA ESGİN

3-REFİK ÖZEN

4-EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

5-AHMET KILIÇ

6-GÜLTEN KAPICIOĞLU

7-SADETTİN CANGÜL

8-ARİF ÇELENK

9-MUHAMMED ERDOĞAN

10- ARİF BEKİR DANGAÇ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-İSMET BÜYÜKATAMAN

2-KADİR ÇİTİL

3-ENVER YILMAZ

4-MEHMET ALİ ADAK

5-ALİ OSMAN MEMİŞ

6-YASEMİN MERİÇ

7-KORKUT AKTAŞ

8-NECATİ ÇELİK

9- ŞENAY USLU DOĞAN

10- AHMET BALSÜZEN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-MEHMET HÜSEYİN YILMAZ

2-CEMİL GENÇ

3-AZİZ KAYALIK

4-ZEKİ ARAS

5-İBRAHİM ŞEHİDOĞLU

6-İLHAMİ AYDAR

7-KENAN ÇİL

8-FERHAT TAN

9-VEYSEL AYMELEK

10-UMUT IŞIK

 

VATAN PARTİSİ

1-MUSTAFA ENVER YILMAZ

2-SEMRA YILMAZ

3-ELİF GÖKKUŞ

4-BEKTAŞ AYKUT

5-AYTAÇ TOKER

6-AYDIN KELEŞOĞLU

7-İSMAİL TIKIR

8-HÜSEYİN KURUR

9-MURAT EMRE

10-RÜSTEM OROZBAY

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-ADNAN ŞAHİN

2-AYGÜL SAKLI

3-MUSTAFA YAĞCI

4-AYNUR YILMAZ

5-SAFFET PEHLİVAN

6-İBRAHİM KORHAN

7-AHMET OKUMUŞ

8-MEHMET SAİT YÜKSEL

9-CEMAL HAZAR

10-

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-LALE KARABIYIK

2-ERKAN AYDIN

3-NURHAYAT ATLACA KAYIŞOĞLU

4-KAYIHAN PALA

5-ÖZGÜR ERDURSUN

6-GÜRKAN ESEN

7-DENİZ BAYKAL

8-SERKAN ÖZTÜRK

9-İBRAHİM MART

10-AYTAÇ ŞAHİN

 

SAADET PARTİSİ

1-GÖKHAN GERÇEK

2-BURAK ÇELİK

3-ELİF SULTAN ŞENDÖL

4-ALİ ÖNCEL

5-HAMZA GÜRSEL

6-ERSİN GÖKTEPE

7-DOĞAN ÖZBÜYÜK

8-GÖKSEL RÜSTEM KARAKUZU

9-RABİA IMAMAJ

10-YUNUS EMRE ÖZBİLEN

 

İYİ PARTİ

1- İSMAİL TATLIOĞLU

2- SAMİ BİLGE

3- YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

4- YÜKSEL YILMAZ

5- ABDULLAH ALAGÖZ

6- SERMİN ÖZENSOY

7- ÜSTÜN TUNALIGİL

8- ÖZGÜR ŞİMŞEK

9- AYHAN TAYFUR

10- MERVE ASA

 

BAĞIMSIZ

1-SALİM ÇAM

2-BÜLENT AKÇA

 

BURSA 2 NO'LU SEÇİM BÖLGESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-EFKAN ALA

2-OSMAN MESTEN

3-VİLDAN YILMAZ GÜREL

4-ZAFER IŞIK

5-MUHAMMET MÜFİT AYDIN

6-ATİLLA ÖDÜNÇ

7-AHMET YELİS

8-SELDA MERİÇ

9-BURCU YARAN

10-İSMAİL ÖZKAN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU

2-TEVFİK TOPÇU

3-FEVZİ ZIRHLIOĞLU

4-MUHAMMET TEKİN

5-HAYATİ BEDİR

6-TİMUR ÖZDEMİR

7-EDİBE BİLGE ARICIOĞLU

8-MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI

9-ÜMİT KAPLAN

10-CELAL ÇEKİL

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-MEHMET ŞİMŞEK

2-ADNAN ALINÇ

3-FETHULLAH ÖZSOY

4-ABDULLAH TAŞ

5-FERAT AKTAŞ

6-YUNUS YILMAZ

7-AHMET AYTEKİN

8-MELİK TAŞKIN

9-MEHMET TAN

10-SAİT ARSLAN

 

VATAN PARTİSİ

1-FERHAT YILDIZ

2-CANAN BÖLÜK

3-BURHAN KURTULMUŞ

4-SÜLEYMAN YURDDAŞER

5-HASAN HÜSEYİN FERAH

6-HİLMİ ELÜSTÜ

7-ARZU BİTİRGİÇ

8-FERİDUN ÖZTÜRK

9-CUMA ÇİMEN

10-SALİH MUTLUGİL

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-MEHMET EMİN ADIYAMAN

2-MAZLUM KARAGÖZ

3-ELİF ÇUBUKÇUGİL

4-CAHİT KIRKAZAK

5-İPEK AKMAN

6-NÜFER OCAKLI

7-ABİDE OK

8-MEHMET NEDİM KORKMAZ

9-KEMAL DOĞAN

10-SAMET KARGALI

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-ORHAN SARIBAL

2-YÜKSEL ÖZKAN

3-MUSTAFA ŞENYURT

4-ERKAN DÖNMEZ

5-SÜLEYMAN AYYILMAZ

6-ŞAHİN SEVİNÇ

7-MERAL ALTUNTAŞ

8-KEMAL ATAN

9-BARAN GÜNEŞ

10-HÜLYA DİNK

 

SAADET PARTİSİ

1-MEHMET ATMACA

2-FİKRET BAYRAM

3-HAMZA AYGÜN

4-ENSARİ ALTINIŞIK

5-SALİH KOCATEPE

6-KARYAĞDI BERKELİ

7-SELAHATTİN AFŞAR

8-RABİA ÖRNEK

9-CUMA YILDIRAK

10-CAN TATAR

 

İYİ PARTİ

1- AHMET KAMİL EROZAN

2- HASAN TOKTAŞ

3- ADNAN İSLAMOĞULLARI

4- SERPİL ARSLANTÜRK

5- ALİ EKBER CAN

6- BETÜL BAYRAKTAR ORHAN

7- İSMAİL ŞENOL

8- YAVUZ BÜLBÜL

9- FAZLI SEYİS

10- ÖZGEHAN KOÇER

 

ÇANAKKALE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-BÜLENT TURAN

2-JÜLİDE İSKENDEROĞLU

3-FURKAN SEZER

4-FIRAT AKGÜN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-EVREN YALÇIN

2-NECİP FAZIL BAYRAM

3-ALİYE ERTOPÇU

4-ARDA BOZKURT

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1-MEHMET EMİN ALTINDAŞ

2-MEHMET ŞİRİN GÜNEŞ

3-MUHSİN FİDAN

4-AHMET ÖCAL

 

VATAN PARTİSİ

1-ARİF TOLGA AKKUZULUOĞLU

2-KAMURAN ÇİMEN

3-HÜSEYİN DURU

4-SERKAN ÖZBAKIR

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-BÜLENT KÖREĞİ

2-ADİLE YALÇIN

3-MUSTAFA BİLGİÇ

4-ZÜBEYİR ÖZKAYA

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-MUHARREM ERKEK

2-ÖZGÜR CEYLAN

3-METİN ÜMİT URAL

4-SONGÜL ŞENTÜRKLÜ

 

SAADET PARTİSİ

1-MUHARREM HOŞGÖR

2-MUHAMMED ERER

3-FATMA FUNDA ÇİFTÇİ

4-ALİ ALGÜL

 

İYİ PARTİ

1- RIDVAN UZ

2- İSMET BALKAN

3- İKBAL AYTAÇ

4- MEHMET TAMER ERGÜN

 

BAĞIMSIZ

1-BERNA ERSOY

2-HASAN TAHSİN YILMAZ 

 

ÇANKIRI

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

2- SALİM ÇİVİTCİOĞLU

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- KADİR ŞEKERCİ

2- PELİN YILIK

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- YAKUP BİNİCİ

2- MEHMET MAYTALMAN

 

VATAN PARTİSİ

1- SÜLEYMAN KARATAŞ

2- HAKAN ÇELİK

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- NAZLI ÇOBAN

2- DİLAN ÇETİN

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MURAT BERAT ATALAY

2- İBRAHİM GÖNÜLTAŞ

 

SAADET PARTİSİ

1-YAŞAR ÇERİBAŞ

2- ÖMER UZUN

 

İYİ PARTİ

1- AYDIN AYANOĞLU

2- GAMZE ATALAY

 

ÇORUM

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET SAMİ CEYLAN

2- OĞUZHAN KAYA

3- EROL KAVUNCU

4- SERAP YILDIRIM

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MEHMET AKİF ARAS

2- ALPARSLAN KARAPIÇAK

3- MEHMET KARACA

4- ALPER BÜKER

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- NURİ ÇOŞKUN

2- ŞÜKRÜ ERASLAN

3- ADEM DOĞAN

4- CELALETTİN ÖZMEN

 

VATAN PARTİSİ

1- MURAT BURHANOĞLU

2- ESENGÜL DEMİRKAZIK

3- MEHMET PATLAR

4- ERGÜN ESERYAĞAR

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- BEKTAŞ İLHAN EKE

2- HASAN SATILMIŞ

3- HASAN ÇELİK

4- ERDOĞAN SERİN

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- TUFAN KÖSE

2- BURÇİN SOLMAZ POLAT

3- GÜRSEL YILDIRIM

4- MEHMET TAHTASIZ

 

SAADET PARTİSİ

1- AHMET BÖLÜKBAŞ

2- FARUK CIDIK

3- AHMET AKİF ÇOBAN

4- MUHAMMET ALİ KARATEPE

 

İYİ PARTİ

1- FATİH MEHMET ARSLAN

2- ABDULLAH KARAMAN

3- SEFER YILMAZ

4- SİNEM SARI

 

DENİZLİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- CAHİT ÖZKAN

2- ŞAHİN TİN

3- AHMET YILDIZ

4- NİLGÜN ÖK

5- HASAN OYMAK

6- MUSTAFA SEMERCİ

7- DİLEK ÇEVİK

8- ADEM KAYAR

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- EMİN HALUK AYHAN

2- MEHMET UZ

3- FERUDUN ÜNAL

4- GÜLAY ÖZCAN

5- MEHMET ALTINTAŞ

6- FERUDUN GİRESUN

7- EMRAH KOZAK

8- ŞULE OCAKOĞLU

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- İLYAS KAYA

2- HALİL ÇELİK

3- ZEKİ KAYA

4- CENGİZ DURMAZ

5- ABDULSELAM ASLAN

6- ZEYNEP ŞENER

7- MUHAMMED EMİN YILDIRIM

8- TAHİR GÜNER

 

VATAN PARTİSİ

1- MEHMET ÇOBANOĞLU

2- TEOMAN BARUT

3- GÖKHAN DİKMEN

4- AHMET SUSEVEN

5- MESUT YILAN

6- BERFİN YAVUZ

7- HALİS ÖZKAN

8- CANSU ALTINKAYA

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- ŞERİFE YILDIRIM

2- NEBİ EBCİ

3- AYŞE LEVZAN SÜZÜK

4- CEVAT BARIN

5- AYŞE ÖZAY

6- MUSA AYDIN

7- PERİHAN ÜGE

8- BİRHAT DEMİR


CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- GÜLİZAR BİÇER KARACA

2- KAZIM ARSLAN

3- HAŞİM TEOMAN SANCAR

4- ÜNAL KARAOSMANOĞLU

5- ÖZGÜR SAVAŞ BAYAR

6- İLHAN ÖZCAN

7- ŞENİZ DOĞAN

8- BİLGEHAN BURGUL

 

SAADET PARTİSİ

1- AHMET ERYILMAZ

2- TANER İZGİ

3- SEVİL AKTAŞ

4- ABDULLAH ÖZEREN

5- HALİL İBRAHİM VAROL

6- MEHMET ALİ SEZER

7- MEHMED SAİD TOPUZ

8- KUDRET İLHAN

 

İYİ PARTİ

1- YASİN ÖZTÜRK

2- ŞULE TÜRKARSLAN

3- NAFİZ ÖZ

4- TEMEL BAŞBUĞ

5- MEHMET ALİ UZAKGİDER

6- ZEYNEP SÖZERİ

7- MURAT GÜNGÖR

8- HÜSEYİN KÖSEOĞLU

 

BAĞIMSIZ

1- EMİN OKKAYA

 

DİYARBAKIR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- MEHMET MEHDİ EKER

2- EBUBEKİR BAL

3- OYA ERONAT

4- MEHMET EMİN YILMAZ

5- ERDAL ATİK

6- ÇİĞDEM AKYIL AKAYLAR

7- REMZİ ÇAYIR

8- FEHMİ KARDEŞOĞLU

9- MUHAMMED AHMET MAHSUM MELİKOĞLU

10- EMRE YAZICIOĞLU

11- NEZİHE KENT

12- MUSTAFA GÜLEKEN


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- AHMET DEMİR

2- ABDÜLKADİR AYTEKİN

3- YILMAZ KAYAALP

4- MENEKŞE AKTAŞ

5- ŞEYHMUS BİLİCİ

6- FEYZİ YİGİTKAN

7- MEHMET CENGİZ ARSLAN

8- İBRAHİM AYTULUN

9- GÖKAY SAPAN

10- METİN DOĞUKAN

11- MUSTAFA KÜRŞAD İŞLER

12- MEHMET TEYAR KARAKOÇ


VATAN PARTİSİ

1- BAYRAM YURTÇİÇEK

2- SÜLEYMAN ÇELİK

3- MEHMET HALUK MIHALİOĞLU

4- SERRA SELEN YILMAZ

5- SABAHAT ARSLAN

6- MEHMET ZÜLKİF BAYRAK

7- VEDAT TUNCA

8- YAĞMUR AKOL

9- ERTAN GÜNDOĞAN

10- NURİ ŞAHİN

11- EBRU CENGİZ KOÇ

12- BURAK BURKAN

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- ADNAN SELÇUK MIZRAKLI

2- SALİHE AYDENİZ

3- İMAM TAŞÇIER

4- REMZİYE TOSUN

5- HİŞYAR ÖZSOY

6- SEMRA GÜZEL

7- GARO PAYLAN

8- DERSİM DAĞ

9- MUSA FARİSOĞULLARI

10- ABDURRAHİM DURMUŞ

11- MEHMET TEMİZYÜZ

12- FERDA FAHRİOĞLU AKIN


CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MAHMUT AZİZ USAL

2- TURGUT KILIÇ

3- MEHMET ŞERİF DOĞRU

4- AHMET ÖZGÜVERCİN

5- BERİVAN ALABALIK

6- HEBUN KAPLAN

7- DENİZCAN EŞİYOK

8- EMRAH ANLI

9- GÜLAY EMRE

10- UMUT YETİŞSİN

11- ABDURRAHMAN BERAT AKTAŞ

12- BEHİYE KÜDEN

 

SAADET PARTİSİ

1- SEYYİT HAŞIM HAŞİMİ

2- BÜLENT KAYA

3- FESİH BOZAN

4- ALAADDİN TAN

5- HÜSEYİN İHSAN YENİCE

6- MEHMET ÖCAL

7- ABDURRAHMAN ERGİN

8- MUHAMMET MUHYETTİN KAYAN

9 - FATİH YOKUŞ

10- AYŞE DAĞ

11- YUNUS YILDIRIM

12- ZEKİ DİLEK

 

İYİ PARTİ

1- MEHMET SALİM ENSARİOĞLU

2- AHMET YİĞİT

3- HANDAN KAÇMAZ

4- CEVDET DEMİR

5- NAZIM KAYA

6- FERHAT ALTINDAĞ

7- DOĞAN YONTÜRK

8- ENGİN KONAKÇI

9- NİHAT ARİF TEKİN

10- SELMA TANİN

11- ABDÜLBAKİ ÇAKMAK

12- ABDÜLKADİR ÇELEBİ

 

BAĞIMSIZ

1- SELAHATTİN TURĞA

2- METİN BAYSÜNGUR

3- HÜSEYİN TEKTAŞ

4- ÖZKAN YILDIRIM

5- SELAHATTİN ARSLANBUĞUL

6- REFİK KARAKOÇ

7- ZEKERİYA YAPICIOĞLU

 

DÜZCE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- FAHRİ ÇAKIR

2- AYŞE KEŞİR

3- NUMAN ÇABUK


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- ÜMİT YILMAZ

2- YUSUF ARSLAN

3- ZEKERİYA İLÇE


HÜR DAVA PARTİSİ

1- AHMET KAZAK

2- MURAT DAĞLI

3- AYHAN SAYILGAN


VATAN PARTİSİ

1- HÜMEYRA YILMAZ

2- SERAP NAZ BAŞAR

3- RUHSAR UYSAL

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- YAHYA MACİT

2- SEMA GÜNEŞ

3- MEHMET ŞERİF ORGUN

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ZAFER TEBER

2- İLKNUR BAŞAK TÜTÜNCÜ

3- HASAN SERVET ÖKTEM

 

SAADET PARTİSİ

1- MUSTAFA ZORLU

2- AHMET SERDAR ERDEM

3- FATİH MEHMET GÜNER

 

İYİ PARTİ

1- ERCAN KATIRCIOĞLU

2- YUNUS ÖZAY ER

3- REYHAN ATASEVEN

 

EDİRNE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- FATMA AKSAL

2- İLYAS AKMEŞE

3- ERDEM GÜYÜMGÜLER

4- BURAK CAMBAZ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HAKAN ÖZKAN

2- ERKAN GEGE

3- ASEF ULUTÜRK

4- TANER ALBAYRAK

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- RECEP SARIAĞAÇ

2- NEVZAT AKYÜZ

3- HAMZA KEZER

4- AHMET ATEŞ

 

VATAN PARTİSİ

1- ŞÜKRÜ ÖZER

2- ENİS ÇETİNEL

3- ATA OGÜN KAPLAN

4- CENGİZ BALCI

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MURAT AMİL

2- HANIM GÜZEL

3- SERDAL ZIMBA

4- HASAN ATİK

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- OKAN GAYTANCIOĞLU

2- ERDİN BİRCAN

3- YAKUP ATALAY

4- ERDOĞAN GÜMÜLCİNELİ

 

SAADET PARTİSİ

1- ALİ ERHAN DEMİRKIRAN

2- AYHAN ÖZKAN

3- MANSUR İRİŞ

4- RECAİ TAŞKIN

 

İYİ PARTİ

1- İMREN ÇAKIRLAR

2- ORHAN ÇAKIRLAR

3- DİLEK KIRMIZI

4- İSMET ERSÖZ

 

BAĞIMSIZ

1- CÜNEYT ÖZDEMİR

 

ELAZIĞ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- METİN BULUT

2- SERMİN BALIK

3- ZÜLFÜ TOLGA AĞAR

4- ZÜLFÜ DEMİRBAĞ

5- ŞAHİN ŞERİFOGULLARI

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- OĞUZHAN DEMİR

2- MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ

3- ORHAN ÖZBEY

4- MESUT AKSAN

5- SAMİ SELEN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MAHMUT ŞAHİN

2- YUSUF YÜKSEL

3- ABDULKADİR SEPTİOĞLU

4- METİN SUİÇER

5- İSMAİL KARAMAN

 

VATAN PARTİSİ

1- HATİCE KOYUN

2- İSMET SEVİM

3- BEDRİ DÖNERTAŞ

4- SANİYE ÜSTÜNDAĞ

5- HASAN KAYAŞ

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- CEVDET KONAK

2- SELMA METİN

3- NEVZAT BERİTANLI

4- YAPRAK FİLİZ

5- KUTBEDDİN AKAN

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- GÜRSEL EROL

2- EMRAH ÖZDEN

3- AYTEN ÇEKİL

4- NAZMİ GÜRBÜZ

5- KADİR METİN ÖZTÜRK

 

SAADET PARTİSİ

1- İBRAHİM HACIBEKİROĞLU

2- MUHAMMED NEDİM SADAK

3- MUSTAFA EMRE

4- ÖZKAN ERGEN

5- ABOBEKİR TANYILDIZI

 

İYİ PARTİ

1- YAVUZ TEMİZER

2- ABDÜLKERİM EFLATUN

3- ALİ YÜCEL UYGUR

4- MUSTAFA KEMAL ATİKELER

5- ENİS GİRAY

 

ERZİNCAN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- SÜLEYMAN KARAMAN

2- BURHAN ÇAKIR


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- BEKİR AKSUN

2- MUTLU ÖZDEMİR

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MUSTAFA YAKUT

2- HÜSEYİN BORÜ


VATAN PARTİSİ

1- EMRAH TAŞTAN

2- SAVAŞ DÜZGÜN

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ

2- İBRAHİM BOZKURT

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AYHAN DOĞAN

2- TUĞRUL YILDIRIM

 

SAADET PARTİSİ

1- ALİ CEBECİ

2- HALİL İBRAHİM KUTLU

 

İYİ PARTİ

1- AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN

2- CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK

 

ERZURUM

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- RECEP AKDAĞ

2- ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU

3- SELAMİ ALTINOK

4- İBRAHİM AYDEMİR

5- ZAFER TARİKDAROĞLU

6- FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- KAMİL AYDIN

2- ŞİMŞEK AKPINAR

3- AHMET GÖKHAN YAZICI

4- ADEM YURDİGÜL

5- SERHAT KILIÇ

6- İZZETTİN GENÇ

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- ÖMER AŞKIN

2- MUHAMMED BARMAN

3- NEBİ BOZABA

4- ŞAHİN KANAT

5- MUHTESİN DEMİR

6- HASAN GÖNÜL

 

VATAN PARTİSİ

1- HİKMET CEYLAN

2- EYÜP KEMAL OKAN

3- NEDİM GÜLTEKİN

4- OĞUZ KARLIBEL

5- MESUT YENİPINAR

6- BİROL ALTINKAYA

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MEHMET KASIM FIRAT

2- ZELİHA DÜNDAR

3- CEMAL KARA

4- SAFET POLAT

5- CÜNEYT LALOĞLU

6- BARIŞ KEMALOĞLU

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- NACİ TURAN

2- NAMİYE SINIRKAYA

3- GENÇAY UĞRAŞ

4- SERHAT CAN EŞ

5- ÖZER YULA

6- YUNUS POLAT

 

SAADET PARTİSİ

1- FAİK ÇALIK

2- ABDULLAH POLAT

3- MURAT OZAN

4- NİZAMETTİN AKÇIL

5- AYHAN ERKEM

6- YUSUF KOLİKISA

 

İYİ PARTİ

1- MUHAMMET NACİ CİNİSLİ

2- ZEKAİ KAYA

3- FATMA CANAN UÇAR

4- YILMAZ CEYRAN

5- ALPASLAN KÜNİ

6- DENİZ SİNİCİ

 

ESKİŞEHİR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- NABİ AVCI

2- HARUN KARACAN

3- EMİNE NUR GÜNAY

4- MUSTAFA DÜNDAR ÜNLÜ

5- AHMET NAMIK AKDOĞAN

6- NURETTİN KABA

7- SERHAT TUNÇ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- METİN NURULLAH SAZAK

2- KADİR BIYIK

3- KAYIHAN ÇAĞLAR

4- KEZBAN AKKAYA

5- AHMET REHA YEREŞEN

6- AYBERK KIRÇIN

7- CÜNEYT AYDEMİR

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET EMİN YILDIRIM

2- MUSTAFA ÖZBEK

3- ALİ GÜLİSTAN

4- BİLAL ALTI OK

5- ÖMER DEMİREL

6- MUHAMMED MÜSLÜM AYTEKİN

7- RECEP FİDAN

 

VATAN PARTİSİ

1- RAİF EŞKİNAT

2- TEMEL ARAS

3- DİLEK ÇINAR

4- MUSTAFA ERDÖNMEZ

5- FURKAN KAPLAN

6- MESERRET DOĞAN

7-NALAN BEKMAN

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HÜSEYİN DEMİR

2- NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ

3- KEREM KESKİN

4- İLKAY ABAY

5- HÜSEYİN ÖZERDOĞAN

6- GÜNAY UYAR

7- VEDAT ASLAN

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- UTKU ÇAKIRÖZER

2- JALE NUR SÜLLÜ

3- NURAY AKÇASOY

4- MEHMET ENGİN ÇAKMAK

5- SİNAN ÖZKAR

6- SİBEL YEŞİLDAL

7- METİN TOMSUK

 

SAADET PARTİSİ

1- FESİH BİNGÖL

2- NAZİF AYAZ

3- SERAP DEMİR

4- MUHAMMET GÜNEY

5- MUHAMMED ALİ KÖSE

6- YASİN YENTÜRK

7- ADİL KESER

 

İYİ PARTİ

1- ARSLAN KABUKÇUOĞLU

2- ÖMER İBRAHİM SAYIN

3- EREN EKMEN

4- EBRU SERVİ

5- ERKAN BURSALI

6- ARİF GEÇKALAN

7- GÖKÇE YATMAZ

 

BAĞIMSIZ

1- OKTAY YOLSEVER

 

GAZİANTEP

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- ABDULHAMİT GÜL

2- AHMET ÜZER

3- MEHMET ERDOĞAN

4- ABDULLAH NEJAT KOÇER

5- DERYA BAKBAK

6- ALİ ŞAHİN

7- MÜSLÜM YÜKSEL

8- MEHMET SAİT KİRAZOĞLU

9- YAŞAR ATILGAN

10- SERPİL KAVRAK

11- İHSAN KAYA

12- HATİCE MERVE TATAR

13- MUHAMMED MELAZ AKTOĞ

14- MAHMUT BURAK KIZILELMA

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN

2- SERMET ATAY

3- MEHMET EJDER DEMİR

4- HÜSEYİN KURT

5- SERDAR ÇELİK

6- MUSTAFA BOZGEYİK

7- MERAL ÖZDEMİR

8- MESUT FETTAHLIOĞLU

9- BERAT GEYİK

10- AYŞEGÜL KÖROĞLU

11- SEYİT ÇAPAN

12- DAVUT KARABACAK

13- HALİL BEYAZAY

14- SERDAR ÖNEL

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET ALİ DOYAR

2- MEHMET KARAKUŞ

3- MUSTAFA KARAKURT

4- MUSTAFA BOZKURT

5- ŞENGÜL YILDIRIM

6- KADİR ÜSTÜNDAĞ

7- MEHMET FAİK DOĞAN

8- NİHAT YETKİN

9- MUSTAFA ÖZLÜ

10- MUSTAFA KAPLAN

11- MUSTAFA KILIÇ

12- MUSTAFA KAYA

13- İBRAHİM YOLCU

14- ABDULKADİR ÇİÇEK

 

VATAN PARTİSİ

1- MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN

2- MEHMET LÜTFİ GÜNNUR ÜNVERDİ

3- MURAT SOYCAN

4- TÜLAY İYİEKİCİ

5- KUTLUHAN TENCAN

6- ALİ AYVAZ

7- HÜSEYİN EROĞLU

8- ALİ TAHİR EROL

9- AYŞE BAKIŞGAN

10- SEYYALE ERGÜN

11- AHMET KURT

12- HALİL TRAMPAOĞLU

13- ALİ GÖKÇAYIR

14- HÜSEYİN ÖZ

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MAHMUT TOĞRUL

2- BERİVAN ÖZPOLAT ŞİMŞEK

3- MEHMET KARAYILAN

4- ATİYE OKAY

5- OSMAN DEMİRCİ

6- GÜLER ERAT

7- KEMAL AKBULUT

8- MİZGİN YAMAN

9- MUSA AYDIN

10- FATMA LEBE

11- SELMAN TUTUMLU

12- BİRGÜL YILDIRIM

13- AGİT ERKAN

14- ŞAHAP YILDIRIM

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- BAYRAM YILMAZKAYA

2- İRFAN KAPLAN

3- HÜSEYİN YALÇIN

4- ÖZGÜR YILMAZ

5- HASAN ÖZTÜRKMEN

6- HÜSEYİN CAHİT KARGINER

7- AHMET BOZGEYİK

8- ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ

9- MUSTAFA DİNÇKAN

10- SELİM KARAHAN

11- ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER

12- NERİN TÜRKMEN

13- HASAN GÜR

14- MEHMET GÖKSEL GÖKSU

 

SAADET PARTİSİ

1- AHMET FARUK ÜNSAL

2- HALİL KILIÇ

3- ŞIHMÜSLÜM BULANIK

4- MURAT ŞENEL

5- ALİ MULLAOĞLU

6- MUSTAFA YAKUT

7- MUSTAFA ÖZTÜRK

8- ARZU KARTAL

9- AHMET NECATİ SARI

10- MEHMET HAYRİ GÖREN

11- ZEYNEL ABİDİN DARĞIN

12- ADİLE GÜLAY İNGEL

13- MUSTAFA AKAR

14- HASAN KOCAMAN

 

İYİ PARTİ

1- İMAM HÜSEYİN FİLİZ

2- MEHMET CAN TUĞSUZ

3- CELAL YILDIRIM

4- MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU

5- İSMET KILIÇ

6- İBRAHİM KESKİN

7- LİNA OCAK

8- OĞUZ HOCAOĞLU

9- SANEM KASAPSEÇKİN

10- İZZETTİN ŞAHİN

11- İLKER BAY

12- CEREN SOYLU

13- ÜNVER BÜLENT

14- MEHMET ÇELİK 

 

GİRESUN

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- CEMAL ÖZTÜRK

2- KADİR AYDIN

3- SABRİ ÖZTÜRK

4- SERDAR DEMİRKAN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MÜJDAT ÖZ

2- YUSUF ŞÜKÜR

3- SONER ALTUN

4- EBRU TURAN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- SELAHATTİN İMİR

2- MURAT ULUTAŞ

3- DENİZ KÖDÜR

4- RIDVAN YILDIRIM

 

VATAN PARTİSİ

1- GÜRSEL EKMEKÇİ

2- FATİH ÖZDİL

3- NİHAT KARA

4- FIRAT ORTATEPE

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HALİL KARAVELİOĞLU

2- FATMA GÜNDOĞDU

3- NURİYE PERVİN BAŞER

4- ŞENEL ÖZTÜRK

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- NECATİ TIĞLI

2- REŞAT NURİ ÖZDEMİR

3- İBRAHİM AKGÜN

4- SUAT ÖNDAŞ

 

SAADET PARTİSİ

1- BEKİR DEMİRKAYA

2- GÖKSEL GÜNEŞ

3- HAYATİ FİKRİ TOPKAR

4- BEKİR TOSUN

 

İYİ PARTİ

1- ORHAN ERZURUM

2- ÜNZİLE YÜKSEL

3- AHSEN TÜRK

4- OSMAN ÇALIŞKAN

 

GÜMÜŞHANE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HACI OSMAN AKGÜL

2- CİHAN PEKTAŞ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- MUSA KÜÇÜK

2- AKIN ÜSTÜN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- UFUK AYDIN

2- MEHMET SALİH AKBULUT

 

VATAN PARTİSİ

1- AHMET GÜRSOY KAYAALP

2- ÇİYDEM DEMİR

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SEYİT KARTAL

2- YILMAZ TAŞ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MAHİR CAN

2- RAMAZAN AYAS

 

SAADET PARTİSİ

1- AKIN DEMİR

2- CELALETTİN KARAKOÇ

 

İYİ PARTİ

1- ALİ ATEŞ

2- NECDET İLHAN

 

HAKKARİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HUSRET DİNÇ

2- ABDULMECİT TARHAN

3- NURETTİN FIRAT

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- FATİH ÖZBEK

2- ŞAHMİR ŞEN

3- NACİ SEVİNÇ

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- YALÇIN TAY

2- ABDULLATİF DURNA

3- KASIM AKKOŞ

 

VATAN PARTİSİ

1- TANER TOKTAMIŞ

2- EFE HAN HUNDEMİR

3- KAZIP KOYUN

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- LEYLA GÜVEN

2- SAİT DEDE

3- ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- NAZIM DEMİR

2- ERŞAT İNAN

3- NAZMİ KIZILBAN

 

SAADET PARTİSİ

1- ABDULVAHİT ÇİFTÇİ

2- YAVUZ DALGIÇ

3- YUSUF KESKİN

 

İYİ PARTİ

1- DİLEK TANRIKULU

2- YILDIRIM ÖRNEK

3- AYŞE TEZEL

 

HATAY

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HACI BAYRAM TÜRKOĞLU

2- HÜSEYİN YAYMAN

3- ABDULKADİR ÖZEL

4- HÜSEYİN ŞANVERDİ

5- SABAHAT ÖZGÜRSOY ÇELİK

6- ABDÜLKERİM GÜVEN

7- KUDRET ARTAN

8- CENGİZ YILDIZ

9- CEMİLE TUNA

10- ECRİN NAZLI İNAN

11- OSMAN UZAN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- LÜTFİ KAŞIKÇI

2- İBRAHİM GÜL

3- MEHMET ÇAĞRI ÇETİN

4- ADNAN AKDAŞ

5- ORHAN NAMIK MURSALOĞLU

6- AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN

7- BEKİR AKKAR

8- RECEP TUNCAY

9- İLHAMİ BOŞÇA

10- GENCER ÖZDEMİR

11- UYGAR POLAT

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- FIRAT GÜLTEKİN

2- İSA EMRE

3- ADEM ACIBUCU

4- ÖMER CENGİZ ÖZKAN

5- AZİZ MILIK

6- ABDURRAHMAN KAYA

7- ARZU ÖZTÜRK

8- FATMA UYLAŞ

9- ZENNURE ÇELİK

10- VEYSİ SEBUKTEKİN

11- ÖMER MILIK

 

VATAN PARTİSİ

1- MUHSİN ARSLAN

2- MUSTAFA BEBEK

3- GÜLSEREN BULUTOĞLU

4- EDİB HADİMOĞULLARI

5- GÜNSELİ KARA

6- NEJLA ÖNCÜ

7- EMRAH KOÇAK

8- ALİ ERDEM KÖZ

9- RAZİYE BEDİR

10- GÖNÜL GÖKKAN

11- EDİP BİÇER

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

2- HÜLYA KAVUK

3- KEREM NALBANT

4- FATMA ÖZDEMİR

5- ÇETİN SAKALLI

6- KADRİYE TURHAN

7- NİHAT ERASLAN

8- YILMAZ BAYRAM

9- MİTHAT MİRİOĞLU

10- NAİM ÖZBEK

11- PARAŞİN GÜMÜŞ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MEHMET GÜZELMANSUR

2- SUZAN ŞAHİN

3- SERKAN TOPAL

4- İSMET TOKDEMİR

5- MEHMET RİYAT KIRMIZIOĞLU

6- BESTAMİ TÜRKMEN

7- NERMİN YILDIRIM KARA

8- GÖKHAN ÖZER

9- BİLGEN DUMAN

10- HAMİDE VURAL

11- DÖNDÜ DİLAN KARTAL

 

SAADET PARTİSİ

1- NECMETTİN ÇALIŞKAN

2- MUSTAFA EĞE

3- HALİL ÇELİK

4- ABDULLAH AYDIN DEMİR

5- AYŞEGÜL KÜÇÜK

6- ATİLA EROL

7- YUSUF ÇİÇEK

8- RAMAZAN ÖKSÜZ

9- FATİH DÖKMECİ

10- MEHMET AYDOĞAN

11- UĞUR URAL

 

İYİ PARTİ

1- BİLAL KARACA

2- MEHMET BİÇER

3- MEHMET KORMAN

4- MEHMET ALİ YILDIRIM

5- HATİCE GÜZEL

6- ZEKİ TOPRAK

7- İLKER ÇALIŞKAN

8- KEVSER EKER

9- ERTUĞRUL GAZİ DENER

10- ŞAHİZAR SEBER

11- ALİ KEMAL KÖMÜR

 

IĞDIR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- AHMET TUTULMAZ

2- HASAN GÜNEŞ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- YAŞAR KARADAĞ

2- YENİŞ ÇELİKTEN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- TUNCAY SEVİNÇ

2- HAMZA ZEREN

 

VATAN PARTİSİ

1- KURBAN TURAN

2- ÜMİT SARAK

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- HABİP EKSİK

2- KIZNAZ TÜRKELİ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- METİN OVA

2- İDRİS AKTAŞ

 

SAADET PARTİSİ

1- ALİ GÜNER

2- SEYİT ZAHİR KOŞİK

 

İYİ PARTİ

1- GÜNDÜZ GÜNEŞ

2- İBRAHİM AKKUŞ

 

ISPARTA

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- SÜREYYA SADİ BİLGİÇ

2- RECEP ÖZEL

3- MEHMET UĞUR GÖKGÖZ

4- AYŞE NUR AKBAY

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HASAN BASRİ SÖNMEZ

2- ZÜBEYDE TURHAN

3- ÖZGÜR İSMAİLOĞLU

4- ALİ ÖZKAN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- SEYFULLAH TAŞPINAR

2- MEHMET YİĞİTALP

3- İSMAİL TEKNAL

4- MUSTAFA ATAŞ

 

VATAN PARTİSİ

1- MURAT İŞLER

2- TÜLİN KURT

3- ALİ OSMAN ÇETİN

4- MESUT ÖZLÜK

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MEVLÜT SABUNCU

2- CELAL ÇİÇEK

3- AYŞEGÜL KORKUTAN

4- EBUBEKİR GÖNAN

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- MUSTAFA CEYHAN

2- İSA ÖNDER DİNÇTÜRK

3- ZAFER SAĞLAM

4- EYÜP ERSOY

 

SAADET PARTİSİ

1- CEVAT GENÇAY

2- DİNÇER DEMİREZEN

3- İBRAHİM ATEŞ

4- HÜSEYİN EROĞLU

 

İYİ PARTİ

1- AYLİN CESUR

2- MUSTAFA ŞİMŞEK

3- SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA

4- ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT

 

İSTANBUL-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- BERAT ALBAYRAK

2- NURETTİN CANİKLİ

3- MUSTAFA ATAŞ

4- EROL KAYA

5- VEDAT DEMİRÖZ

6- RAVZA KAVAKCI KAN

7- OSMAN BOYRAZ

8- İSMET UÇMA

9- MİHRİMAH BELMA SATIR

10- AHMET BERAT ÇONKAR

11- HULUSİ ŞENTÜRK

12- MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

13- EYÜP ÖZSOY

14- SERKAN BAYRAM

15- FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

16- ŞEYMA DÖĞÜCÜ

17- AZMİ EKİNCİ

18- HURŞİT YILDIRIM

19- ALİ SEVİNÇ

20- TUĞBA ERCAN

21- SABRİ BALAMAN

22- ESMA ERSİN

23- MUSTAFA MİCAN

24- AHMET ÖZDİNÇ

25- İBRAHİM İLCİ

26- SEMANUR KOÇAL

27- RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

28- FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

29- FEYZULLAH TUNA

30- FUAT KİNSİZ

31- AHMET AYHAN KAYAOĞLU

32- SİNEM DEMİR

33- MUHAMMET ALİ KUMRU

34- LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

35- OKTAY TAN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- EDİP SEMİH YALÇIN

2- İZZET ULVİ YÖNTER

3- MEMET BÜLENT KARATAŞ

4- NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5- GÜLBEYHAN SAYLAĞ

6- HATİCE AKKAYA

7- AHMET TURAN HOCAOĞLU

8- MEHMET FATİH ÖZDEMİR

9- ABDULAZİZ AYDOĞDU

10- ZEKİ YUSUFOĞLU

11- MÜCAHİT GÜNGÖR

12- KAMİL AYRIM

13- MURAT ŞAHİN

14- CİHAN TUFAN

15- MUSTAFA AKGÜN

16- ÖMER FARUK GÜNGÖR

17- YUNUS EMRE DURMUŞ

18- ALİ YILMAZ

19- FATİH KAYA

20- ŞÜKRÜ ŞİMŞEK

21- HAKAN ARIKAYA

22- İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI

23- SALİH BALAK

24- HAKAN YILMAZ

25- KADİR CAN KARATAŞ

26- HAKAN YALÇIN

27- FATİH DEĞERMENCİ

28- TARIK TOPÇUOĞLU

29- YILMAZ TİRYAKİ

30- ŞAHİN GÜRZ

31- CEM ÖZKAVCI

32- YUSUF ÇİFTÇİ

33- HASAN DEMİR

34- NURETTİN TURAN

35- CÜNEYT İLGİN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- SAİT ŞAHİN

2- CAFER ÖKMEN

3- BAYRAM GİRİŞEN

4- MEHMET ÇÖREKÇİ

5- HARUN ÇELİK

6- ŞEYHMUS KORKMAZ

7- HASAN AYDIN

8- NAZLIHAN AKYOL

9- RAMAZAN SUNA

10- İBRAHİM GÜN

11- SELİM ÇİÇEK

12- SUZAN CAN

13- İLHAN GÖKHAN

14- AYŞE TAYFUR TAN

15- TURAN DİNÇ

16- GÜNAY İŞERİ

17- MEHMET LAÇİN

18- FATİH UZUN

19- KASIM AYDIN

20- MEHMET ŞİMGAR

21- ADEM YALÇIN

22- ÖMER TUNCER

23- AYHAN ASKAR

24- UĞUR KUTULMAN

25- ÖMER POLAT

26- RESUL ALINMIŞ

27- HABİBE TURAN

28- İRFAN KOÇ

29- ŞEMSETTİN ÖZER

30- BİLAL TOPRAK

31- RAMAZAN ÇOLAKOĞLU

32- ABDULLAH SEVİM

33- MEHMET ÇAYIR

34- CEVDET ASLAN

35- MURAT AKBULUT

 

VATAN PARTİSİ

1- MUSTAFA İLKER YÜCEL

2- HACER ŞULE PERİNÇEK

3- GÜNİZİ DİZDAR

4- FATOŞ GÜDEN

5- SARPER ÖZSAN

6- MUSTAFA KAYA

7- OSMAN ERBİL

8- UĞURCAN YARDIMOĞLU

9- MUZAFFER ÜNSALDI

10- ORÇUN CEYLANDAĞ

11- İSMAİL HAKKI AKTOK

12- GÜLŞAH AKYILDIRIM

13- UĞUR ÇETİNKAYA

14- İBRAHİM OKAN ÖZKAN

15- ŞENCAN BAYRAMOĞLU

16- NAMIK KEMAL KOÇ

17- ALTAN TÜFEKÇİ

18- CEMAL IŞIK

19- HAKAN EKİZ

20- YILMAZ ERSEZER

21- MEHMET DÖLEK

22- MİNE HACIOSMANOĞLU

23- GÜRBÜZ ÇUHADAR

24- SELÇUK PEKACAR

25- MELTEM GÜRSOY SIRT

26- TÜZİN TÜFEKÇİ

27- HİMMET KIRIK

28- ALPAY TUĞLU

29- EROL SIRRI TURAN

30- GÖKSEL ÇOBAN

31- FUAT YILDIZ

32- BORA ÇELİK

33- EREN ÖZTÜRK

34- ENES ESATOĞLU

35- MEMET ORHAN ŞENOĞLU

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- PERVİN BULDAN

2- MUSA PİROĞLU

3- ERKAN BAŞ

4- EROL KATIRCIOĞLU

5- SEMA UÇAR

6- ATİLA ÖZDOĞAN

7- SULTAN KARASU

8- TUNCAY GÖKÇE

9- AYLİN HACALOĞLU

10- EMRE SARIGÜL

11- ERTAN HAMİTOĞLU

12- ŞEHRİBAN ALKIŞ

13- İSHAK KARAKAŞ

14- YAŞAR MERAL ÇAKICI

15- RECEP YILMAZ

16- NURULLAH İŞLEK

17- CANSU İREM KALENDER

18- ALİCAN ÇAĞRI GÖKÇEK

19- ENGİN ARAŞ

20- MİHRİBAN DENİZ NAR

21- SERVET GÜNGÖRDÜ

22- IRMAK DUMLUPINAR

23- EYLEM SARUCA

24- MURAT GÜLENER

25- TÜLAY AYDIN

26- VEYSİ YAKLAV

27- GÜNAY KARAOĞLAN

28- ALYA AKKUŞ

29- İLHAN ÇELİK

30- MELEKFER BORAK TURGUT

31- MEHMET KARAASLAN

32- KEMAL İŞLER

33- DÜRDANE BULGAN

34- EMİNE KARAASLAN ATEŞ

35- MEHMET TEKCİ

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

2- MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

3- GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

4- ONURSAL ADIGÜZEL

5- FETHİ AÇIKEL

6- GÜRSEL TEKİN

7- İLHAN KESİCİ

8- OĞUZ KAAN SALICI

9- MAHMUT TANAL

10- SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

11- HÜSEYİN EMRE BAĞCE

12- MUSTAFA OKTAY AKSU

13- HASAN UZUNYAYLA

14- MUSTAFA ÖZTAŞKIN

15- TAHSİN USTA

16- HÜSEYİN SAĞ

17- BERİL ÖNER

18- YÜKSEL TAŞKIN

19- HASAN BASRİ ÖZBEK

20- DENİZ DOĞAN GÜNAY

21- ERTAN AKSOY

22- NURAY ÇEPNİ

23- DUYGU ÇELİK

24- ARZU ÖZALP

25- PINAR UZUN

26- TUBA TORUN

27- ALİ RIZA YILDIRIM

28- YÜCEL OTO

29- MURAT CİRAV

30- MELİS TİMUR

31- EMRE AKKUŞ

32- ÇETİN DÜZCE

33- AYLİN SARITAŞ

34- GAZİ KARAKURT

35- TİMUÇİN GÜLTEKİN

 

SAADET PARTİSİ

1- ABDULLAH SEVİM

2- YILMAZ BAYAT

3- DİCLE ŞİT

4- AHMET TÜRKCAN

5- MEHMET ALİ ÖZGÜR

6- PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU

7- MEHMET FATİH AKDAĞOĞLU

8- ABDULHALİM MEŞE

9- CEM KAYA KARATÜN

10- ALEV SEZEN

11- ADEM BOZ

12- FEHİM HAVA

13- YUSUF YÜKSEL

14- ŞEREF KAÇMAZ

15- RESUL KILIÇ

16- ABDÜLKADİR ARSLAN

17- AHMET BARAN

18- AYSUN BAYRAKTAR

19- RECEP KARAKOÇ

20- FAHRETTİN COŞKUN

21- FESİH TAYBAR

22- MUSTAFA KOCABEY

23- TURGUT DANACI

24- ALİ KEMAL DERİN

25- GONCA NUR ASLAN

26- MUHAMMET DUMAN

27- MUAMMER KOÇ

28- HALİL İBRAHİM SERBEST

29- NAFİYE SAÇI

30- ERDOĞAN USLU

31- MURAT ÇEKER

32- SELAHATTİN ASLAN

33- HAKAN AKTAŞ

34- ALİ SARIAHMET

35- METİN ORMAN

 

İYİ PARTİ

1- HAYRETTİN NUHOĞLU

2- AHMET ÇELİK

3- YAVUZ AĞIRALİOĞLU

4- MERAL ALEMDAR

5- YÜCEL COŞKUN

6- ONUR AYDIN

7- MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN

8- EMİNE KÜÇÜKALİ

9- ADİL ERKOÇ

10- ARİF TEVETOĞLU

11- DURSUN ÇOLAK

12- SULTAN NESLİHAN SEVEN

13- OĞUZ SARUL

14- MİTHAT BORA BULUT

15- NAZLI ASPAY ŞENER

16- OKTAY ERÇAKAR

17- ŞENTÜRK DEMİRAL

18- FUAT ONBAŞILI

19- KUBİLAY PEYİK

20- HİLAL TUNCER KAYAN

21- UFUK ÜNAL

22- SAYGIN ÖZYILDIRIM

23- MEHMETALİ ÖZDEMİR

24- SEVGİ ŞAHİN

25- BARIŞ TAVLAŞOĞLU

26- TUBA ALAYLI

27- AYSEL KIRALİ

28- YELDA GARGUN

29- MURAT AĞIREL

30- ONUR HANLIOĞLU

31- ÖMER FARUK PARMAK

32- BÜLENT ASLAN

33- YÜKSEL KARAÇAM

34- YÜKSEL BAT

35- CANER YILMAZ

 

BAĞIMSIZ

1- AYDEMİR GÜLER

2- HASAN ATASOY TORUN

 

İSTANBUL-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- SÜLEYMAN SOYLU

2- FATMA BETÜL SAYAN KAYA

3- VOLKAN BOZKIR

4- ABDULLAH GÜLER

5- HASAN TURAN

6- SERAP YAŞAR

7- AZİZ BABUŞCU

8- ŞİRİN ÜNAL

9- CANAN KALSIN

10- AHMET HAMDİ ÇAMLI

11- MARKAR ESEYAN

12- MUSTAFA DEMİR

13- İFFET POLAT

14- İBRAHİM YASİN KIRICI

15- SALİH ÇAKIR

16- AYŞE BÖHÜRLER

17- SUNA TARHAN

18- AHMET HAMDİ GÖRK

19- HACI MEHMET BAYKURT

20- MUSTAFA ARABUL

21- BEYZA SINDIRAÇ

22- SERKAN HASER

23- AHMET YILDIZ

24- EMİNE ÇAKIR

25- HAMZA KULAKSIZ

26- SEVDE SENA DAĞLI

27- ENES KAŞKAŞ

28- HALİL POYRAZ

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- CELAL ADAN

2- CEMAL ÇETİN

3- GÜRKAN TEOMAN

4- MURAT KOTRA

5- NİYAZİ PAKSOY

6- SELAMİ ŞİŞMAN

7- FÜSUN KAYAN ARDAMAN

8- MURAT ŞEKERLİ

9- AHSEN MELİKE FIÇICI

10- EDA YILMAZ

11- ZEKİ SEVEROĞLU

12- GÜLLÜ YENER

13- AYDIN KAYA

14- SERKAN CİHAN

15- BAHİTTİN AYKUT

16- ZELİHA DENİZ OLCAR

17- MUHAMMED FURKAN CEBECİ

18- HEDİYE ŞEN

19- UFUK TANDOĞAN

20- HİLAL EDA GÖRBULAK

21- FİLİZ GEGİN

22- MURAT ALP

23- FİKRET ÖZKAN

24- METİN KILIÇ

25- UĞUR ARAS

26- EREN CAN ŞAH GÜNAY

27- HASAN SAKA

28- BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET YAVUZ

2- MEHMET EMİN VURAL

3- ABDULLAH ASLAN

4- RECAİ YURDAN

5- MEHMET ALİ ORTAÇ

6- RAMAZAN ENSAR

7- MURAT KARINÇU

8- ESRA SİVİ TÜRK

9- ABDULKERİM ORTAÇ

10- MEHMET ŞAKİR DİREKÇİ

11- ŞERAFETTİN GÜLER

12- MURAT DOLAŞ

13- YILMAZ AKKILIÇ

14- AYHAN DEMİRKOL

15- SUPHAN ÇELİK

16- ABDULBARI DUMAN

17- GÖLEFER SARIAĞAÇ

18- ENES DOĞAN

19- HÜSEYİN YALÇIN

20- ADNAN YEŞİLMEN

21- EYYÜP ARSLANĞRAY

22- CEMALETTİN KOÇKAR

23- AHMET PAK

24- MÜCAHİT ARSLAN

25- ŞEYMA YAÇİN

26- VEYSEL TUNÇ

27- MERYEM KARAKAYA

28- MUHİTTİN İÇLEK

 

VATAN PARTİSİ

1- SONER POLAT

2- AYKUT DİŞ

3- ELİF İLHAMOĞLU

4- ERKAN ÖNSEL

5- HALİL İBRAHİM NEBİLER

6- MEHMET DENİZ YILDIRIM

7- TAYFUN GÜROL

8- TURHAN ÖZLÜ

9- EMİNE ECE BOYLU

10- İZZETTİN ÖZGİBAR

11- SİNAN ÖZKAN

12- EMİN ALGÜN

13- DEMİRTAŞ MAĞDEN

14- AYDIN EREL

15- YUSUF FEYZİOĞLU

16- NURAY KAYA

17- AYHAN İLHAN

18- SEVAL DUYGU AKYILDIZ

19- HÜSEYİN SÜRÜCÜ

20- DOĞANCAN ERDOĞAN

21- AHMET MURATOĞLU

22- İLKNUR GÜNDOĞAN

23- SADETTİN BÜYÜKALP

24- CAFER TAYYAR AYMAN

25- ŞAFAK ERDEM

26- DENİZ ÇAKMAK

27- GAZİ DOĞAN

28- BİLAL ÖZTÜRK

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- AHMET ŞIK

2- OYA ERSOY

3- HÜDA KAYA

4- MUSTAFA AVCI

5- TÜLAY KORKUTAN

6- BÜLENT AŞA

7- AYŞE BERKTAY

8- GÜLSÜM AĞAOĞLU

9- GÜRŞENAY DALVEREN

10- MURAT ŞAHİN

11- MEHMET GÜLER

12- LUDMİLLA BÜYÜM

13- HACER ELÇİN

14- FENER GÜNANA

15- CELAL ALPHAN

16- MUSA KILIÇ

17- ŞADİ ÖZDEMİR

18- TÜRKAN BİNGÖL

19- SERVET GÜZEL

20- IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA

21- MEHMET TAYYİP ARSLAN

22- OZAN ÖZGENLER

23- DİLBER ASLAN

24- MUSA DEĞİRMENCİ

25- DÜRDANE NİLSU YÜRÜR

26- ADNAN BULUT

27- MAŞALLAH KÖYSÜ

28- ROHANİ ÇİÇEKLİDAL

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- KADRİ ENİS BERBEROĞLU

2- AYKUT ERDOĞDU

3- AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

4- MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

5- YÜKSEL MANSUR KILINÇ

6- YUNUS EMRE

7- GÖKAN ZEYBEK

8- ALİ ŞEKER

9- DERYA ŞENTÜRK

10- MEHMET DİRİBAŞ

11- MERSİN BALKAN

12- BAHATTİN TURNALI

13- FERHAT EPÖZDEMİR

14- İSMAİL YÜKSEL

15- ADNAN AYBER

16- BURAK KAAN YILMAZSOY

17- CANAN SEZENLER

18- HACER FOGGO

19- GÜVEN KARATAŞ

20- YUSUF KENAN KOLAT

21- VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

22- CEM CENGİZ YILMAZ

23- ECE BATUMLU TALAS

24- PELİN YURDAKUL

25- ŞEYMA DUMRUL

26- YUSUF ERGÜVEN

27- ÖZGÜR DÜZGÜN

28- DENİZ KAYA

 

SAADET PARTİSİ

1- BİROL AYDIN

2- SAMET SAMİ TEMEL

3- MUSTAFA KAYA

4- BİLAL AY

5- FATMA NEVİN GÖKÇE

6- MUHAMMED EMİN TOPSAKAL

7- MUSTAFA YAMAN

8- BİLAL AYDIN

9- MİKAİL KABAK

10- TUĞRUL YALÇINKAYA

11- ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU

12- EROL URHAN

13- ADEM AKBULUT

14- ÖZGÜR ATAK

15- İLKER ÇİFTÇİ

16- RECEP POLAT

17- NİHAT ŞADOĞLU

18- MUHAMMED GAZİ KILIÇ

19- YASEMİN BİLNUR ERENCİ

20- HÜSEYİN AYDOĞAN

21- OSMAN OKTAR

22- MAHİR SEZGİN

23- TÜLAY VIZVIZ

24- MUHAMMED MUSTAFA DOĞAN

25- NURSENA ULUSOY

26- SELİM BAŞPINAR

27- HABİBE ERDOĞAN

28- YAVUZ SELİM KÜÇÜK

 

İYİ PARTİ

1- ÜMİT ÖZDAĞ

2- FATİH MEHMET ŞEKER

3- ÖZCAN PEHLİVANOĞLU

4- İLAY AKSOY

5- COŞKUN YILDIRIM

6- MEHMET ASLAN

7- BİNNUR KARADAĞLI

8- ALİ DİNÇER ÇOLAK

9- VEDAT YENERER

10- ABDULLAH İLKER SUNGUR

11- NURİ YILMAZ

12- CEMİLE ALBAŞ

13- RÜSTEM FIRAT

14- AYÇAN GÜLEÇLİER

15- SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU

16- GÖKHAN KARGI

17- ALİ AKER

18- ERTAN VAROL

19- MUAMMER DEMİRCİ

20- HÜSEYİN ÖNDEŞ

21- YAŞAR KIZILKUM

22- BURÇİN GÖKÇE

23- ÖMER LÜTFİ ÖZENÇ

24- FİSUN MEHLİKA TOCA

25- MUSTAFA AKAY

26- AYDIN EGEMEN

27- MUSTAFA YAZICI

28- ŞEFİK UĞUR BEKDEMİR

 

BAĞIMSIZ

1- ORHAN AYDİN

2- HİMMET ÇAKIR

3- FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU

4- MUHSİN YILMAZ

 

İSTANBUL-3 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- NUMAN KURTULMUŞ

2- MEHMET MUŞ

3- AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

4- MEHMET DOĞAN KUBAT

5- TÜLAY KAYNARCA

6- HALİS DALKILIÇ

7- EMİNE SARE AYDIN YILMAZ

8- NEVZAT ŞATIROĞLU

9- ZAFER SIRAKAYA

10- RÜMEYSA KADAK

11- AHMET MÜCAHİT ARINÇ

12- MUSTAFA YENEROĞLU

13- ERKAN KANDEMİR

14- ŞAMİL AYRIM

15- ALEV DEDEGİL

16- YILDIZ SEFERİNOĞLU

17- ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET

18- MÜRTEZA ZENGİN

19- AYHAN OĞAN

20- HAŞİM TAŞKIRAN

21- RUKEN KİLERCİ

22- RASİM ERDOĞMUŞ

23- HATİCE BOZDAĞ

24- MEHMET UMUR

25- OYA EREN

26- BÜLENT DURGUN

27- ZEHRA ERCAN

28- ALİ ÇEZİK

29- HASENE ÇAPAR

30- SEDAT SAYIMOĞLU

31- CAHİT KESKİN

32- SİNAN KARŞIYAKA

33- HAYRİYE KUZU

34- MEHMET EMİN AŞIKKUTLU

35- MÜNİR EREN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- FETİ YILDIZ

2- İSMAİL FARUK AKSU

3- ARZU ERDEM

4- AHMET YİĞİT YILDIRIM

5- ERDEM KARAKOÇ

6- VOLKAN YILMAZ

7- DAVUT HASKIRIŞ

8- MUSTAFA ERTEKİN

9- FAZLI YURDABAK

10- GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

11- OZAN YÜKSEK

12- BEKİR SITKI KARAUSTA

13- BAHATTİN ŞENGÜL

14- ARİFE PEKER

15- ALİ DOĞAN

16- TAYYAR ŞAFAK

17- SİBEL KAZAR

18- ALPER KÜNKÜL

19- RIZA PEKER

20- EKREM SARISOY

21- ERGÜL SİLLER

22- AYDIN İNCE

23- MEHMET GÜRBÜZ

24- YUNUS TÜRK

25- OSMAN AKBAŞ

26- TANER KIRHAN

27- MEHMET BÜYÜKÇANGA

28- METİN YAZAR

29- HÜMMET TATAR

30- ALİ EKBER YEŞİL

31- UYGAR ORAL ÖZTÜRK

32- AYHAN ATMACA

33- ADİL CEYLAN

34- TAHİR PALA

35- AHMET CAN ERBAŞ

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- SERKAN RAMANLI

2- ERDAL ELİBÜYÜK

3- FİKRET GÜLTEKİN

4- İSA GÜVENDİK

5- SİNAN BULUT

6- MUSTAFA DEMİRALP

7- ARZU DEMİR

8- AYHAN ERENSOY

9- MERYEM KİRAZ

10- MÜNEVVER ÖZDEMİR AKTAŞ

11- HATİCE UŞAR ENSAR

12- AHMET KUYABAKAN

13- MERYEM DEMİR

14- MEHMET TETİK

15- ŞÜKRAN KAYA

16- BURHANETTİN MANAS

17- ABDULHEKİM ALGÜL

18- HASAN EKİNCİ

19- SELMA YAKAR

20- FESİH SÜLUN

21- LEBİBE YILMAZ

22- HİKMET ÖZCAN

23- MEHMET SAİT RÜZGAR

24- ABDULFETTAH SAVRAN

25- ELİF YÜKSEK

26- SİRACETTİN ÇELİK

27- MAHMUT ASLANCI

28- ĞAMGİN YILDIRIM

29- SUPHİ BARAN

30- EDİP ALEV

31- HAMZA KILINÇ

32- ZÜBEYİR TALAYHAN

33- AYHAN AYDIN

34- MEHMET REŞİT ÖZBEK

35- YÜKSEL ALİM

 

VATAN PARTİSİ

1- HASAN KORKMAZCAN

2- SİNAN BAYKENT

3- ALPER SUNAÇOĞLU

4- SERDAR ÜSKÜPLÜ

5- GÜLGÜN BUDAK

6- YADİKAR ÖZEN

7- YILDIRIM ÇAVUŞOVALI

8- MERT GEZİCİ

9- AYHANIM KUZUGÜDENLİOĞLU

10- MERDAN ASLAN

11- HATİCE ECE KARACA

12- ŞADUMAN ÇAĞLAR

13- HÜRMÜZ GÜLNUR BAYBURT

14- BESTE GÜL ÖNEREN

15- LATİF AYDIN

16- İLKER DAĞLIOĞLU

17- HASAN BAYDEMİR

18- TÜLİN SANER

19- ENDER YILDIRIM

20- ALİ ÇINAR

21- BAKİ ERCAN

22- İLHAN YALNIZCAN

23- MELİHA SEVENCAN

24- MÜŞERREF GÜNEŞ TABANOĞLU

25- MEHMET HALİT ASİL ÜNSAL

26- BERKE MUSTAFA BERKİL

27- UĞUR AYKAÇ

28- IŞIKGÜN AKFIRAT

29- YİĞİT YAZGILI

30- MERT SAVCI

31- ÇAĞDAŞ ALAETTİN BABACAN

32- OKTAY EKMEN

33- ZİHNİ SELVİ

34- HASAN BARAN ERÇEL

35- CENK CEYLAN

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- ZEYNEL ÖZEN

2- DİLŞAT CANBAZ KAYA

3- HAKKI SARUHAN OLUÇ

4- ALİ KENANOĞLU

5- ZÜLEYHA GÜLÜM

6- ABDULHAKİM DAŞ

7- ELİF BULUT

8- CELALETTİN CAN

9- ABDULBARI AKPINAR

10- FEVZİ GERÇEK

11- GÜLSEREN KAYA

12- MEHMET SAİT ŞAŞMAZ

13- AYŞE KARADAĞ

14- MEHMET DALKIRAN

15- MUAZZEZ TÖRE

16- AYTEKİN AKDEMİR

17- PINAR GEZİK

18- KAZIM ŞAROĞLU

19- BELÇİM OKTAN

20- HÜSNÜ TAŞ

21- SONGÜL BÜYÜKPINAR

22- SÜLEYMAN ÖZKAN

23- GÜLFİRAZ SAĞLIK

24- MEHMET PEKER

25- DİLEK ULAŞ

26- ENVER DURSUN

27- ASLI YAĞCI

28- RIDVAN ÖZTÜRK

29- LAİKA TAKAN

30- MESUT ALDAGÜL

31- ROJDA TAŞDEMİR

32- SERKAN YILMAZ

33- BÜŞRA BERNA TOPRAK

34- YUSUF YALVAÇ

35- ZERRİN OĞLAĞU

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- ENGİN ALTAY

2- ERDOĞAN TOPRAK

3- MEHMET BEKAROĞLU

4- ZEYNEL EMRE

5- SİBEL ÖZDEMİR

6- ÖZGÜR KARABAT

7- TURAN AYDOĞAN

8- EMİNE GÜLİZAR EMECAN

9- NAZIR CİHANGİR İSLAM

10- TURAN HANÇERLİ

11- BAYRAM ALİ ÇEŞMECİ

12- ALİ ULVİ GÖKBULAK

13- MEHMET SAİT YÜCEL

14- ALİ MUHİTTİN TIĞLI

15- SİNAN KARAHAN

16- SİNAN KARACA ÖZTÜRK

17- MAHFUZ YETÜT

18- ŞAHANIM METER

19- IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU

20- YAĞMUR GEYGEL

21- ENGİN ERTAÇ

22- CEMİL CAN DİNÇ

23- AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK

24- HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN

25- SEDA ÖNDER

26- BEKTAŞ DAVUTOĞLU

27- ARZU ATTEPE

28- HÜSEYİN DURAN

29- ERDAL SARIKAYA

30- ELİF KESKİNEL ÜLKER

31- ALİ OSMAN ÖZDİLEK

32- KEMAL ÖZKİRAZ

33- İLYAS DUMAN

34- OSMAN TELLİOĞLU

35- ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

 

SAADET PARTİSİ

1- ALTAN TAN

2- HASAN BİTMEZ

3- NAGEHAN GÜL ASİLTÜRK

4- İBRAHİM YILDIZ

5- MESUT ÖZLEM

6- EBRAR BEZCİ

7- YAŞAR AVCI

8- OSMAN BAŞ

9- YUNUS AKSOY

10- MESUDE DÖNMEZ

11- NEŞET ÇEVİK

12- ADNAN HACIABDULLAHOĞLU

13- TUNCER KOĞA

14- ENDER ESİNER

15- KADİR TOKALI

16- CANER BİTİŞ

17- EMİNE ÖZTÜRK

18- HASAN KARA

19- ADNAN ŞAHİN

20- AHMET ÖZSEVEN

21- İLKNUR GÖKDEMİR

22- SUAT KOÇYİĞİT

23- FUNDA YALÇIN BOZKURT

24- MUHAMMED TAHA KILIÇOĞLU

25- FERİT DURBİN

26- ÖMER KOÇAK

27- BİLAL TATAR

28- MEVLÜT İRFAN BAHADIR

29- FEYZA GÜRBÜZ

30- MUHAMMED MUSAB DEMİRER

31- KENAN KARAGÜZEL

32- MUSTAFA ÇALKAN

33- ŞAHAP ERKESİM

34- KAMURAN YIKILMAZ

35- MAHMUT ESAT YILMAZ

 

İYİ PARTİ

1- ABDUL AHAT ANDİCAN

2- ÜMİT BEYAZ

3- HAYATİ ARKAZ

4- MELTEM ÜNALERZEN

5- KEMAL NİZİPLİOĞLU

6- HÜSEYİN ÜLGER

7- ÖZDEMİR POLAT

8- ELMAS GIRAĞOS

9- AYHAN BÖLÜKBAŞI

10- İSKENDER DURİÇ

11- MERRİN HASİPOĞLU

12- CELAL KARAPINAR

13- SUAT SARI

14- ZEKİ BULGAN

15- OSMAN ERUSTA

16- EVRİM TOK

17- MERYEM GÖKTAŞ

18- MUSTAFA BİLGİLİ

19- MEHMET PÜTÜN

20- RUHİYE AYLA DEMİR

21- MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ

22- ZİHNİYE GÜRKAN

23- ALİ HAYDAR GÜVEN

24- MELİHA APAYDIN

25- SİBEL KAYA

26- TAYFUN SİLİVRİ

27- MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

28- NAZMİYE İZGİN

29- KÜRŞAT ÖZER

30- YUSUF YAVUZCAN

31- MURAT KUDRET

32- ARDIL AKIL

33- SEZER ÖZSOY

34- HAKAN AKSU

35- PENBE BOLAT

 

BAĞIMSIZ

1- ATAKAN BOYOĞLU

2- REYHAN NALBANT

3- HARUN KARAGÖZ

4- METİN GÜLER

 

İZMİR-1 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- BİNALİ YILDIRIM

2- MAHMUT ATİLLA KAYA

3- CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

4- CEMAL BEKLE

5- BİLAL DOĞAN

6- EMRE CEMİL AYVALI

7- TEMEL YILDIRIM

8- AHMET GÜRHAN

9- GÖZDE KESKİN

10- FATİH REHA YAVUZER KAM

11- KORAY BATTAL

12- MUHABBET GÜNERİ

13- AHMET UĞUR BARAN

14- HALİL CÜNEYT AÇIL

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- HASAN KALYONCU

2- SALAHATTİN ŞAHİN

3- CİHAN ASLAN

4- BİLGEHAN AĞBABA

5- SALİM ARDUÇLU

6- ALİ PEYNİRCİ

7- AHMET COŞAR

8- SALİHA GÜLCE GÖKÇE

9- EROL EROĞLU

10- GÜNAY KAMBAK

11- FULYA GÜZELOCAK

12- GÖKHAN ÇELİK

13- RECEP ALİ COŞKUN

14- SÜLEYMAN SARI

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- MEHMET ALİ ARSLAN

2- HÜSEYİN ŞANİ

3- İBRAHİM ÇEVİK

4- İBRAHİM NOHUT

5- NEJDET ŞANLI

6- NECİP AĞIRBAŞ

7- AHMET DİREKÇİ

8- YILMAZ ŞAHİN

9- FERHAT AVCI

10- BUŞRA ÖZEL

11- NEDİM ÖZTÜNÇ

12- HAMZA DOYAR

13- HAZRET FİDAN

14- MEHMET DAĞTEKİN

 

VATAN PARTİSİ

1- ÇAĞDAŞ CENGİZ

2- MEHMET ZAFER MASALCI

3- HÜSEYİN TUGAY ŞEN

4 - HÜLYA YARBUZ

5- İHSAN SEFA

6 - FERDİ TANHAN

7- ABDULLAH KARŞILAYAN

8- DOĞA DURSUN

9- OKTAY ÜNAL

10- EDA YÜCEL

11- ÇETİN TAVMAN

12- BAYRAM ŞEN

13- GÖRKEM GÖZET

14- SERKAN ÇETİNKAYA

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

2- NURETTİN TURĞAY

3- YALÇIN YANIK

4- RAHİME TURAN

5- HÜSEYİN ÇAĞLAR

6- MERVAN SINCAR

7- CEYHAN AKAY

8- HALİME AKDAĞ

9- FERZENDE DENİZ

10- ELFESYE NAS

11- TAMER AYDIN

12- SELMAN YILDIRIM

13- KAMURAN AKKUŞ

14- KEREM AY

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- AHMET TUNCAY ÖZKAN

2- MURAT BAKAN

3- ÖZCAN PURÇU

4- KANİ BEKO

5- MEHMET ALİ ÇELEBİ

6- TACETTİN BAYIR

7- EDNAN ARSLAN

8- SEFER İPEKLİ

9- KAZIM UMDULAR

10- NİLAY KÖKKILINÇ

11- EZGİ DENİZ URUNGA

12- DEVRİM BARIŞ ÇELİK

13- ZEKİYE SEDA SÖNMEZ

14- ŞENER AKDEMİR

 

SAADET PARTİSİ

1- ZEKERİYE HAZIRBULAN

2 - OZAN GANİÜSMEN

3- TURHAN TUTUMLU

4 - MÜMİN BAŞTÜRK

5- SELÇUK KAVUŞAN

6- SUNA CANITEZ

7 - UĞUR TÜRKER

8- HAMZA DEMİR

9- İBRAHİM DEMİR

10- BEKİR ÇALIŞKAN

11- HALİL YALÇINKAYA

12- KASIM OCAK

13- FURKAN TURGUT

14- MEHMET EMİN ALTINBAŞ

 

İYİ PARTİ

1- DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

2- YILDIRIM ULUPINAR

3- MEHMET TEZKAN

4- ÇİĞDEM ÖZER

5- DOĞUKAN DEMİREL

6- OSMAN VAROL

7- BÜLENT KIRILMAZ

8- SERAP ÖZÖKTEM

9- ÜLKÜ DOĞAN

10- HÜSEYİN HAKAN IŞIK

11- BURCU BOSTANCIOĞLU

12- İBRAHİM DÖNERTAŞ

13- KADİR GÜREL

14- GİZEM ALBAŞ

 

BAĞIMSIZ

1- YUSUF TAŞDELEN

2- DENİZ ARIK BİNBAY

 

İZMİR-2 NO'LU SEÇİM ÇEVRESİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1- HAMZA DAĞ

2 - FEHMİ ALPAY ÖZALAN

3- NECİP NASIR

4- YAŞAR KIRKPINAR

5- MELEK EROĞLU

6- NECİP FAZIL KURT

7- ADİL YÜKSEL

8- ERDEM ÖKSÜZ

9- GERÇEK TEKİN

10- MUSA ÇEVİK

11- SALİHA BOZKURT

12- AHMET NUMAN ARICI

13- FATMA NUR GÜNDÜZPOLAT

14- ENDER DOĞAN

 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1- TAMER OSMANAĞAOĞLU

2- ABDULKADİR BEKTAŞ

3- YALÇIN KOÇYİĞİT

4- RECEP AKAN

5- EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ

6- CEYHUN KINLI

7- BARIŞ ATİLA

8- CUMHUR BULUT

9- TAŞKIN IŞIK

10- MUSTAFA ÇİNTAŞ

11- RECEP ONUR UZUN

12- FATİH YAĞMUR

13- FATİH ARSLAN

14- YÜKSEL GÜVEN

 

HÜR DAVA PARTİSİ

1- HASAN AŞKIN

2- CENGİZ DALĞIÇ

3- ERCAN DURMUŞ

4- UĞUR KAPLAN

5- MEHMET ŞAH KALKAN

6- BAKİ GİNİGEN

7- MEHMET KAPAR

8- İBRAHİM BULUT

9- CENGİZ GENÇ

10- ESRA GÜLŞAHİN

11- İBRAHİM KAYA

12- MEHMET SALİH ARIN

13- ABDULMANAF ÇELİK

14- ERKAN ALP

 

VATAN PARTİSİ

1- CEM DİKMEN

2- PINAR GÜL

3- CENGİZ ÇAKIR

4- HÜSEYİN CEM ZEREN

5- BİRKAN BURKAN

6- AYŞEGÜL KAHRAMAN

7- SEDAT GÜVEN

8- HASAN ATİLLA TÜRKÖZ

9- ÖMER TIRAŞOĞLU

10- HÜSEYİN ÇAKICI

11- SAMET KUNT

12- BAİTTİN ERBEY

13- MUSTAFA GÖKMEN

14- SERDAR GÖKÇE

 

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1- MURAT ÇEPNİ

2- İDİL UĞURLU

3- AYŞE YILMAZ

4- MEHMET AKER

5- CEMİLE AYDIN

6- SÜLEYMAN GÜNDÜZ

7- GÖNÜL AYGÜN

8- ORHAN AYHAN

9- DERKAY TAN

10- MAHSUN KORKMAZ

11- BEHİYE ERTAŞ

12- EKREM CAN ALAYGUT

13- ABDULLAH AKDENİZ

14- EDİP KAYA

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1- KEMAL KILIÇDAROĞLU

2- SELİN SAYEK BÖKE

3- KAMİL OKYAY SINDIR

4- ATİLA SERTEL

5- SEVDA ERDAN KILIÇ

6- MAHİR POLAT

7- BEDRİ SERTER

8- İDRİS YAVUZYILMAZ

9- ALİ ENGİN

10- SALİH ÖZÇİFÇİ

11- MEHMET BİRLİK

12- ONUR KADİR ERYÜCE

13- HATİCE ZEYBEK

14- EBRU OKAY

 

SAADET PARTİSİ

1- ŞERAFETTİN KILIÇ

2- CEREN KARA

3- VEDAT KOLUKISA

4- MESUT DAĞ

5- ZEKİ KAYA

6- MEHMET EMRE BOZABA

7- ALİ ÇAKIR

8- ŞAHAP BOZKURT

9- MUHSİN GİRCUDE

10- SERVET YILDIZ

11- SÜMEYYE ORHAN

12- MAHMUT DOST

13- ERDEM YILMAZ

14- İSMET TOPAL

 

İYİ PARTİ

1- AYTUN ÇIRAY

2- MUSTAFA KERPİŞÇİ

3- ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU

4- HÜSMEN KIRKPINAR

5- BEHİCE YILDIZ ÜNSAL

6- METİN DÖKMECİLER

7- ANIL SELEK

8- NADİR GERGİN

9- İLKER GÜL

10- SALİH ATAKAN DURAN

11- HAYRI KÖSEOĞLU

12- AYSEL ÇEKEN

13- MURAT CEM ÖZDEMİR

14- PELİN YETKİN YAZICI

 

BAĞIMSIZ

1- KEMAL İBRAHİM OKUYAN 

Kaynak: AA

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