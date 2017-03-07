Ankara Arena Spor Salonu'nda TÜGEF Gelecek İçin Evet Diyor Programı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevlerini birleştiriyor, milletin karşısına tek bir muhatap çıkartıyoruz." dedi.

"Bu ülkede artık cumhurbaşkanı ile başbakan kavga etti diye millet bedel ödemek zorunda kalmasın istiyoruz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize yaptırılamayanlar için yönetim sistemini değiştiriyoruz"

"Biz bugüne kadar kendi yapamadıklarımız için değil, ülkemize yaptırılamayanlar için yönetim sistemini değiştiriyoruz. Siyaseti, milletin taleplerinin, beklentilerinin, ihtiyaçlarının karşılandığı bir mecra olmaktan çıkartanların önünü kesmek için yönetim sistemini değiştiriyoruz. Meclis'i hükümet icraatlarını tıkama vasıtası haline getirmek isteyenlere meydanı bırakmamak için yönetim sistemini değiştiriyoruz."

"Başbakan değil, sadece cumhurbaşkanı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayır'ın gerekçesini anlatırken ne diyor ana muhalefetin başındaki zat, 'Cumhurbaşkanı başka bir partinin, başbakan başka bir partinin genel başkanı olunca, asıl kavga orada çıkacak.' diyor. Ya burada artık başbakan olmayacak ki... Başbakan değil, sadece cumhurbaşkanı olacak. Başkası yok. Burada başbakan yok. O iş kapanıyor artık. Ya bunu dahi öğrenememiş. Bu zata 5 tane koyun verin, 5 tane keçi verin kaybeder gelir." diye konuştu.

"Bunlar, milletten korkuyor"

"16 Nisan'da yeni bir sürecin başlamasına hazır mıyız? Bunlar biliyorsunuz, sandığı bulup oy kullanmayı bile beceremediler" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kağıthane'ye gideceği yerde Kağıttepe'yi aradı. Bunları gördük. 80 milyonun yarısından fazlasının desteğini alabilmesi elbette hayaldir. Her zaman söylüyorum, bunlar cumhurbaşkanlığı sisteminden korkmuyor, bunlar, milletten korkuyor." dedi.

"Tendürek'te yakalar vururuz, Cudi'de yakalar vururuz"

Erdoğan, "Bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devlet olabilir mi? Dar ederiz, dar. Tendürek'te yakalar vururuz, Cudi'de yakalar vururuz, Bestler Deresi'nde yakalar vururuz, Kandil'de yakalar vururuz." diye konuştu. AA