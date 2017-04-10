Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Cumhuriyete biz dilimizle değil, kalbimizle ve canımızla öyle bağlıyız ki gerektiğinde canımızı, gözümüzü kırpmadan verebileceğimizi tüm dünyaya kanıtladık. Cumhuriyet halkın, milletin iradesi demek. Sen milletin iradesini hiçe sayarsan, bu millet ne yapıyor görürsün." dedi.

AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Büyük Türkiye için Evet Buluşması" başlıklı konferansta konuşan Albayrak, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 2 yılda yapılan seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "16 Nisan belki de bunların en önemlisi olacak. 16 Nisan'da artık bir partinin, hükümetin veya yönetimin değişeceği değil, bu toprakların ve coğrafyanın kaderinin ötesinde değişikliklere gebe bir seçime gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu seçim son 3 yıldaki seçimler gibi bir "turnusol kağıdı"

Albayrak, maddelerin dikkatli şekilde okunması gerektiğini belirterek, birilerinin dezenformasyon ile milletin aklını karıştırmaya çalıştığını söyledi.

"Meclis, muhtarlıklar hatta lokantalar kapanacak" gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Albayrak, "Büyük Türkiye'ye aykırı siyaset yapan kişilerle karşı karşıyayız. Bu durum bilgi eksikliğinden kaynaklanmıyorsa, sıkça yalana başvuran bir muhalefetten kaynaklanıyordur. Yalandan birileri ölseydi, muhalefetteki insanlar telef olurdu. Ortada bir gerçek var ki bilinçli bir yalan ve insanları sistematik şekilde yanlış yönlendirip kandırmaya yönelik bir operasyon var. 28 Şubat'ta da bir adet tiyatrocu, 'şeriat geliyor' diye konuştu. Sonra bir baktık ki GYSH'miz uçup gitmiş."

Anayasa değişikliği gündeme geldiğinden bu yana dünyada kıyamet koptuğunu ifade eden Albayrak, kafası karışık olan herkese, bu resmin anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Albayrak, bu seçimin son 3 yıldaki seçimler gibi bir "turnusol kağıdı" ve kimin meydanlarda koşturup kimin koşturmadığının görülmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

"Bu anayasa ülkeyi bölecek olsa, en önce Kandil 'evet' der"

Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında şu anda 1982 Anayasası sayesinde sınırsız güce sahip olduğunu belirterek, "7 Haziran'dan sonra aylarca hükümet kurulamadı, kaotik bir resim ortaya çıktı. Bir şirkette üç tane genel müdür olur mu? Koalisyon dönemlerinde böyleydi. Hesabı bir kişi vermeli, düzeni, nizamı bir kişi sağlar. Erdoğan gidince ülke tekrar istikrarsız bir siyasi sisteme dönerse ne yapacağız? Ya birileri ülkenin kazanımlarını çarçur ederse ne olacak? Bu riski almak ve bu seçimin Cumhurbaşkanımızdan sonra ne kadar önemli olduğunu görmek lazım." diye konuştu.

Albayrak, meclise girme yaşının 18'e indirilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, o yaştaki insanların vatanı savunması beklenirken, meclise girip halkı temsil etmesini istenmemesinin manidar olduğunu söyledi.

Bu anayasa ülkeyi bölecek olsa, en önce "Kandil"in "evet" siyaseti yapacağını dile getiren Albayrak, Kandil, İmralı ve FETÖ terör örgütünün "hayır" dediğine dikkati çekti.