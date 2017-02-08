Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bakan Çelik, kabulde yaptığı konuşmada, fırıncılık sektörünün bütün temsilcileri ile bakanlık bünyesinde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tarım sektörünün dinamik ve stratejik bir sektör olduğunu belirten Çelik, “Sektörün önemi ve kıymeti her gün çok daha iyi anlaşılıyor. Çünkü birçok sorunu diyaloglarla çözebilirsiniz ama tarımda meydana gelebilecek aksaklıkları yani sofralarınızda eksilecek olan gıda ve zorunlu tüketim maddelerini bulamadığınız zaman bunları diyalogla filan çözemezsiniz. Onun için tarım, olmazsa olmaz, vazgeçilmez bir alanımızdır.” ifadelerini kullandı.

Çelik, tarımın içerisinde buğdayın dolayısıyla ekmeğin çok daha önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Sofralarımızın vazgeçilmezi olan ekmekle ilgili öncelikle şu iki hususu belirtmek istiyorum; Milletin ekmeği ile kimse oynamasın, ayıp ediliyor. Bazı yanlış bilgiler yanlış aktarımlar gerçekleştiriliyor. Milletin boğazına ekmeği dizmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Ekmeği ne kadar ve nasıl tüketmemiz gerektiği konusunda bilim adamlarının ve uzmanların bilgilerine, bütün vatandaşlarımızın ve bakanlığımızın açık olduğunu da belirtmek istiyorum. Bunun ötesinde onu yemeyin bunu yemeyin gibi afaki cümlelere de kimsenin itibar etmemesini özellikle ifade etmek istiyorum.”

Çelik, kayıt dışılıkla her alanda mücadele edilmesinin önemine işaret ederek, özelikle gıda ile ilgili önlemleri birlikte almaları gerektiğini, bu kapsamda fırın açma ruhsatıyla ilgili aldıkları karar kayıt numarası zorunluluğunun da önemli bir düzenleme olduğunu ifade etti.

Gıda kodeksiyle ilgili çalışmalarda son aşamaya geldiklerine değinen Çelik, bu konuda sektörün ve vatandaşın ihtiyaçlarını dikkate alan bir çözüm üreteceklerini anlattı.

Çelik, tarım sektörünün en önemli sorunlarından birisinin eğitim sorunu olduğunu ve bununla ilgili yeni tedbirler aldıklarını belirterek, bu kapsamda görsel ve yazılı basın yoluyla da çok yaygın bir kampanyanın arifesinde bulunduklarını bildirdi.

Kapılarının sektöre her zaman açık olduğunu belirten Çelik, “Bu kapı hepinize açık. Diğer 79 milyonun hukukunu da koruyacak bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Keyfiliklerden uzak, planlı, programlı, ne yaptığımızı karşılıklı konuşarak bu temel tüketim maddesini en sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza sunmamız gerekiyor.” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı sektör adına Bakan Çelik’e teşekkür etti.

Kendilerini mağdur eden kayıt numarası konusundaki yönetmelik değişikliğinin esnafı ve tüketicileri yakından ilgilendirdiğini dile getiren Balcı, “Halkımızın temel gıda maddesi ekmek konusunda ruhsatlı olmayan yerlere kayıt numarası ve üretim izin belgesi veriliyordu. Böylece bu belge ile ruhsatsız yerlerde üretim yapılıyordu. Bu düzenleme ile bunu önlemiş olduk. Bunun için size teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.