'Milletin başı sağolsun, ayakta kalmanın yolu güçlü olmak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu coğrafyayı ele geçirmek için bazı düşman ülkeler, hatta dost görünüp de düşman olanlar çok büyük oyunlar peşinde, hile, desiseler peşinde. Benim kanaatim şu; onların hile ve desiseleri varsa, onların hesapları varsa, Cenabı Allah'ın da bir hesabı var." dedi.

Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı binasında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı müjdelerinin açıklandığı" programda yaptığı konuşmada, bugün Hakkari'deki terör saldırısında 6 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit düştüğünü hatırlattı.

Şehitlere rahmet dileyen Eroğlu, "Milletin başı sağolsun. Hakikaten bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu gördüğünüz gibi güçlü olmaktan geçiyor. Dolayısıyla Allah'a şükür hükümetimiz şu anda güçlü. Devletimiz, ordumuz, emniyet teşkilatı güçlü." diye konuştu.

"İyi ki kendi milli savunma sanayimiz var"

Eroğlu, Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyayı ele geçirmek için bazı düşman ülkeler, hatta dost görünüp de düşman olanlar çok büyük oyunlar peşinde, hile, desiseler peşinde. Benim kanaatim şu; onların hile ve desiseleri varsa, onların hesapları varsa, Cenabı Allah'ın da bir hesabı var. Onların silahları kendilerine dönecek. Yani bizi yok etmek için terör örgütlerine verdikleri, onların 'iyi-kötü terörist' diyerek teslim ettikleri eninde sonunda onları da vuracaktır. Allah'ın izniyle o teröristleri inlerinde vurmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, yerli ve milli sanayiye çok önem verdi. Bugün onlar olmasaydı, bize paramızla silah vermiyorlar ama birtakım terör örgütlerine parasız tırlarla silah sevk ediyorlar. İyi ki kendi milli savunma sanayimiz var. Kendi insansız uçağımız, Atak helikopterimiz, tankımız var, muhteşem harp gemilerini denize indiriyoruz. Bu konuda gerçekten çok büyük mesafe katedildi."

Güneydoğu'daki barajlar

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Eroğlu, Güneydoğu'da yapılan barajlarla ilgili, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi gerek Şırnak gerekse Hakkari'de sınıra yakın baraj inşaatlarının olduğunu ifade etti.

Bunlardan bir kısmının tamamlandığını aktaran Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kısmı da inşa halinde. Mesela Şırnak Barajı, Silopi Barajı, Şemdinli'deki bazı barajlar tamamlandı. Bazılarında yol çalışmaları devam ediyor. İki tane barajımız aşağı yukarı yüzde 90 seviyesinde. Yolları bittiği zaman buralarda su tutacağız. Emniyet büyük ölçüde sağlandı. Artık her yerde şanlı bayrağımız bütün dağlarda."

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın tıbbi aromatik bitkiler ve teknolojik seralarda sebze üretimi açısından önemli bir il olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce buraya çok sayıda teknolojik sera kurulması için pek çok kişiye rica ettim. Meteoroloji bize bağlı. Bütün meteorolojik değerleri ölçtük. Sera açısından en uygun yer. Antalya'dan daha önemli, daha verimli, maliyeti daha düşük. Bir de jeotermal kaynak var. Enerji maliyetinde çok avantajlı. Bu bakımdan buranın domatesleri daha dayanıklı oluyor. Şimdi de Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi seralarında muz yetiştiriliyor."

Afyonkarahisar'a yapılacak yatırımlar

Eroğlu'nun Afyonkarahisar için müjdelediği yatırımlar şöyle:

"- 800 bin metreküp su depolama alanı bulunan ve 32 milyon liraya mal olacak Hocalar Güre Barajı,

- 640 bin metreküp su biriktirecek ve 20 milyon liraya mal olacak Sinanpaşa Kırka Göleti,

- 6 milyon liraya mal edilmesi planlanan Emirdağı Güneysaray Köyü Taşkın Koruma Tesisi,

- 2 milyon liraya mal edilecek İscehisar Kapalı Spor Salonu ile Afyonkarahisar merkezine inşa edilecek ve 9 milyon 364 bin liraya mal olacak 32 derslikli okul."