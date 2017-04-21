Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) CHP'nin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurusunu reddetmesiyle ilgili, "Yüksek Seçim Kurulunun ortaya koymuş olduğu karar açıktır. Milletimizin sandıkta vermiş olduğu karar açıktır. Bunun tartışması yoktur, bu konu artık kapanmıştır." dedi.

Bakan Kılıç, partisinin Tekkeköy ve Canik ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Teşekkür ziyaretlerinin AK Parti'nin bir geleneği olduğunu belirten Kılıç, "Halk oylaması 'evet' olarak sonuçlanmıştır. 16 Nisan akşamından beri anamuhalefetin başını çektiği birtakım çevreler sanki farklı bir sonuç varmış gibi veya farklı bir sonuç olmuş gibi birtakım konuşmalar yapıyorlar. Yüksek Seçim Kurulunun ortaya koymuş olduğu karar açıktır. Milletimizin sandıkta vermiş olduğu karar açıktır. Bunun tartışması yoktur, bu konu artık kapanmıştır." ifadesini kullandı.

AK Parti hükümeti olarak hizmetlere ve çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bakanlar Kurulunu yaptık. Parti olarak MYK hemen yapıldı. Bir taraftan da FETÖ terör örgütü ile ilgili atılması gereken adımlar ve alınması gereken kararlar var. Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu kararı ile olağanüstü halin uzatılması kararını Meclise gönderdik. Meclis hemen toplandı ve 3 ay daha uzatma kararı aldı. Dolayısıyla terörle olan mücadelemiz, ülkemizin gelecek mücadelesi, istikrar mücadelesi, ekonomimizin gelişmesi ve uluslararası politikalar olarak da yoğun şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı halk oylamasından sonra arayan, tebrik eden dünya liderleri oldu. Başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Rusya Federasyonu Başkanı ile diğer ülkelerin başbakanları ve cumhurbaşkanları aradı. Başbakanımızı da arayanlar var, aramaya devam ediyorlar. Kutlama mesajları var."

"Kaybedip de ondan sonra mızıkçılık yapmayacaksınız"

Halk oylamasına katılımın yüksek olduğuna işaret eden Kılıç, dolayısıyla tartışma yapmak isteyenlerin kendi aralarında tartışabileceklerini söyledi.

Her zaman "Millet sandıkta ne söylerse bizim başımızın üstüne." dediklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Biz hep böyle yaptık, bundan sonra da böyle devam edecek. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu anlamıyorlar. Kaybedip de ondan sonra mızıkçılık yapmayacaksınız. Ben ne demiştim meydanlarda. Yedi kere kaybetti, sekizinciye gidiyor. Sekiz de oldu. Dokuz da olacak mı, hep beraber göreceğiz. Böyle enteresan bir şey. Burada bence CHP'nin kendine bakması lazım. Bir de dediler, 'Meclisten çıkacağız falan'. 2 saat sonra Mecliste kaldılar. Bu, AK Parti veya başka partinin meselesi değil, Türkiye'nin meselesiydi, Türkiye'nin ilerlemesi ve istikbal yürüyüşüydü. Türkiye kazanmıştır, tüm vatandaşlarımız kazanmıştır. 'Sandık sonucunu tanımıyorum' diyenlere sorun 'Sizin demokrasi anlayışının ve millete bakışınız nedir?' diye. Bizimki bellidir. Kimse de bize ders vermeye kalkmasın."

"Kazanan Türkiye olmuştur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Türkiye olarak çok önemli bir zafere imza attıklarının altını çizdi.

Halk oylamasının hemen arkasından hiç duraksamadan, kaldıkları yerden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaaslan, "Bunu sadece AK Parti'nin zaferi olarak düşünmek eksik kalır. Bu aslında Türkiye'nin başarısı, Türkiye'nin kararıdır." dedi.

Samsun'un da 16 Nisan'da çok dikkati çeken başarıya imza attığını belirten Karaaslan, şunları söyledi:

"Bu anlamda tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu önemli bir yolculuk. Büyük Türkiye ideali sadece siyasi direnişlere hapsedilemeyecek kadar önemli bir idealdir. Bu yolculukta Türkiye'nin dünyaya verdiği mesaj çok önemlidir. Bugün yapılan tartışmaları, çok gereksiz, çok yersiz ve hakikaten günün anlam ve öneminden uzak tartışmalar olarak yorumluyorum. Sonuç net bellidir. Kazanan Türkiye olmuştur. Türkiye önemli mücadelede yoluna güçlenerek devam edecektir."