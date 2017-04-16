Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle bu 16 Nisan, bugünkü halk oylaması, bu referandum, sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir." dedi.

"İnanıyorum ki milletimiz tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir"

"Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım, çok daha hızlı yürümemiz lazım." diye konuşkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki milletimiz bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle, Türkiye, bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca, inşallah o beklenen tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin demokrasideki sağduyusuna, bu sağduyuyla geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Ve milletime en kalbi duygularla şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum."