'Milletimiz bir kere daha ferasetini gösterecek ve ülkemizin önünü açacak'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Tarihin böyle bir döneminde elbette memleket, vatan, bayrak meselesi partilerin kendi menfaatlerinin üstüne çıkmalıdır. MHP ve AK Parti bu hassasiyeti ve sağduyuyu göstermiştir." dedi.

Bakan Akdağ, MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. MHP İl Başkanlığını ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdağ, "Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakanımız AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım, son derece demokratik ve herkese örnek olacak, ülkenin ihtiyaçları gerektirdiğinde herkese örnek olacak bir diyalog başlattılar. Bu diyalog sonucunda ortak bir metinde vatandaşımızın önüne bir anayasa değişikliği, referandum için çıkıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bir partinin meselesi değildir"

Meclisteki çalışmalar sırasında da CHP ve HDP'nin kol kola hareket ettiğini aktaran Akdağ, şöyle konuştu:

"Zaman zaman şiddete başvurmaktan çekinmediler ama sadece MHP ile AK Parti arasında oluşturulan sağduyulu diyalog ortamı neticesinde bir uzlaşma metni Türk milletinin önüne getirildi. Bu anayasa değişikliği Türkiye için kurulacak yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bir partinin meselesi değildir. Memleketini seven, milletine, bayrağına, devletine ve vatanına sahip çıkan herkes için mesele bir parti meselesi olmaktan çoktan çıkmıştır."

"Terörün adeta nöbetleşe Türkiye üzerine ne oyunlar oynadığını görüyoruz"

Akdağ, ülkenin üstünde oynanan oyunların farkında olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Terörün adeta nöbetleşe Türkiye üzerine ne oyunlar oynadığını görüyoruz. Gencecik yavrularımız bu vatana müdafaa için şehit oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda, tarihin böyle bir döneminde elbette memleket, vatan, bayrak meselesi partilerin kendi menfaatlerinin üstüne çıkmalıdır. MHP ve AK Parti bu hassasiyeti ve sağduyuyu göstermiştir."

Bu vesileyle Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarını sunan Akdağ, "Milletin tam da ihtiyacı olan bir birlikteliği zamanında ortaya koydular. İnşallah 16 Nisan'da milletimiz bir kere daha ferasetini gösterecek ve bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü açacak bir 'evet'le referandumda bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.