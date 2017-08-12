'Milletimin huzurunu kaçıranlar bedelini ödeyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen, "Isparta Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Bugün toplam yatırım bedelinin 235 milyon lirayı bulan meyve suyu fabrikası ile bir içecek şişeleme tesisinin açılışını yaptıklarına işaret eden Erdoğan, "Artık, elmalarınız çürüğe gitmeyecek. Yüzlerce kardeşim elmasını toplayacak ve oraya verecek. Eskiden bu elmalar çürüyordu. Bu iş, at binenin kılıç kuşananındır, bu böyle olur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, burada da kamu yatırımlarının açılışını yaptıklarını, çeşitli kurumlara ve belediyelere ait 252 milyon liralık yatırımın resmi açılışını yaparak Isparta'nın hizmet hanesine yeni kalemler eklediklerini söyledi.

"Terör devletinin amacı budur"

Türkiye'nin, yaklaşık bir asır sonra yeniden kazandığı bu istiklal ve istikbal mücadelesini asla unutmayacağının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bölücü terör örgütü PKK ile DEAŞ ile FETÖ ile diğer terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelelerin tamamı işte bu istiklal ve istikbal kavgasının sonuçlarıdır. Aynı şekilde Suriye'de ve Irak'ta sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör devletinin amacı da budur. Avrupa ülkelerinin bir kısmının Türkiye'ye yönelik ölçüsüz ve temelsiz ithamlarının, kızgınlıklarının, maruz kaldığımız örtülü ambargoların da sebebi aynıdır. Peki biz bu durum karşısında ne diyoruz? Köroğlu'nun diliyle cevap verelim, 'Mert dayanır, namert kaçar, meydan gümbür gümbürlenir. Şahlar şahı divan açar, divan gümbür gümbürlenir. Ok atılır kalasından, Hak saklasın belasından, Köroğlu'nun narasından, dağlar gümbür gümbürlenir.'

Ecdadımızdan aldığımız ilhamla biz de sesimizin yettiği en yüksek tonla yüreğimizden gelerek diyoruz ki, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, vatanımızı parçalayamacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, Hakk'ın ve hakikatin sesini boğamayacaksınız, ümmetin son ümidini kıramayacaksınız. Özgürlüğü uğrunda nice kanlar dökmüş, nice canlar feda etmiş bir millet olarak bize, meydanı bu çapulculara bırakıp kaçmak yakışmaz değil mi? Yakışır mı? Bize yakışan nedir? Söyleyeyim, bize yakışan tek millet diyerek, 80 milyon bir, beraber ve kardeş olarak Türkiye olmaktır."

"Milletimin huzurunu kaçıranlar bedelini ödeyecek"

"Tek bayrak" vurgusunda bulunan Erdoğan, "tek bayrak" diyerek, şehitlerin, gazilerin aziz hatıralarına sahip çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek vatan diyerek 780 bin kilometre karelik vatan topraklarımız üzerinde operasyon yaptırdık mı? Yaptırmadık. Tendürek Dağları'nda, Gabar'da, Cudi'de hatta Kandil'de, Bestler Deresi'nde bunları gömdük mü? Gömmeye de devam edeceğiz. Durmak yok. Milletimin huzurunu kaçıranlar, bedelini ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alandaki vatandaşların "İdam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, "Daha önce dedim, bu konu parlamentoya geldiğinde, ben parlamentodan geçeceğine inanıyorum, ardından bana onaya gelecek. Bana geldiğinde de ben bunu onaylarım. Şu ne der, bu ne der, ben buna bakmam, Allah ne der, ben buna bakarım." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok ve bu devletimize sahip çıkacağız. Öyle paralel devletmiş, yok bilmem PKK'nın bilmem nesiymiş, asla." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tek devlet ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvencesi altında ülkemizi büyüteceğiz. Isparta gerekirse bu yolda yeni Çanakkale'lere, yeni İstiklal harplerine, yeni 15 Temmuz'lara var mıyız? Bizi köşeye sıkıştırdıklarını sananları köşeye sıkıştırmaya var mıyız? Bizim gücümüzü kestiklerini sananların sırtını yere getirmeye var mıyız? Bizi silahlarıyla teknolojileriyle alt edebileceklerini sananlara daha güçlü silahlarla daha güçlü teknolojilerle cevap vermeye var mıyız? Bizi ekonomiyle tehdit edenlere cevabımızı, daha güçlü ekonomiyle, daha çok üretimle, daha çok ihracatla, daha çok istihdamla vermeye var mıyız?"