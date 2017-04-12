Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Bornova ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı güzel İzmir'in bugünlerde ne yazık ki kirli ağızlarda dolaştığını söyledi.

Bazı kendini bilmeyenlerin çıkıp "evet oyu verirseniz düşmanı nasıl denize İzmir'den döktüysek sizi de denize dökeceğiz" dediğine dikkati çeken Yıldırım, "Sen İzmir'i bilmezsin, İzmir istiklale, demokrasiye aşık bir ildir. Bornova, İzmir bu kendini bilmezlere pazar günü cevap vermeye hazır mısınız? İşte Bornova, işte İzmir gel bakalım nasıl döküyorsun görelim." ifadesini kullandı.

Anamuhalefet partisi eski genel başkanının da "hayır çıkarsa bu oylamadan düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz" dediğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Şu düşmanlığa bak, sen kimi denize dökeceksin. Sen bu milleti tanımamışsın. Bu millet, bunun cevabını sandıkta verir, İzmir bunun cevabını sandıkta verir." diye konuştu.

Yıldırım, "evet" verenin de gönüllerinin sultanı, "hayır" verenlerin de başlarının tacı yaptıklarını belirtti.

"Bu ağız Pensilvanya'nın ağzıdır"

"Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki '15 Temmuz bir tiyatrodur, kontrollü bir darbedir.' Bu ne demektir sevgili hemşehrilerim, bu ağız Pensilvanya'nın ağzıdır." ifadelerkini kullanan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onların diliyle konuşmayı bırak. Bak 249 şehidimizin ruhunu incitiyorsun, gazilerimizi üzüyorsun kardeşim. Sen 15 Temmuz'da belediye başkanının evinde otururken İzmir sokaktaydı. İzmir, bayrağını aldı eline, indi meydana ve bu alçaklara gününü gösterdi."

"Milleti korkularla tehditlerle 'hayır' vermeye zorlayamazsınız"

"Milleti korkularla tehditlerle 'hayır' vermeye zorlayamazsınız." ifadesini kullanan Yıldırım, "Tek adam masalınızı, rejim değişecek yalanınızı millet artık yemiyor. Türkiye yemez. Cumhuriyetin şehri İzmir, rejimin adı Cumhuriyettir. Cumhuriyet 1923'te kurulmuş ve daima bu milletin elinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Tek adamlığa gelince Sayın Kılıçdaroğlu, 7 seçimi kaybeden ben değilim. Aynaya bak, aynaya. Partilerin olduğu yerde seçimle gelinip seçimle gidilen yerde tek adam olur mu? Patronun millet olduğu yerde tek adam olur mu? Tek adam ama milletin adamı, milletin." diye konuştu.

"Bu anayasa 9,5 milyon gencimiz için de yapılıyor"

Yıldırım, Bornova'daki miting öncesinde Kamil Tunca Caddesi'nde de esnafı ziyaret etti.

Parti otobüsünden kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Yıldırım, "Bu anayasa 18-25 yaş arasındaki 9,5 milyon gencimiz için de yapılıyor ama buna niye karşı çıkıyorlar, 'Efendim gençler bu işten anlamaz' Sen belediye başkanının evinde bütün gece otururken o gençler meydanlardaydı, o gençler bayrak elde, ezan dilde bu ülkeyi korumak için meydanlara indi." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Güçlü Türkiye sadece Anadolu topraklarının değil Balkanların, Ortadoğu'nun, Kafkasların da teminatıdır." ifadelerini kullandı.