'Millete saygısı olmayanların Pazar günü kullanım tarihi bitiyor'

Başbakan Yıldırım, "Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kütahya'daki mitinginde vatandaşlara seslendi.

Yıldırım, "16 Nisan'da inşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor." ifadelerini kullandı.