İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazarkapı Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında, Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak bölgede esnaflık yapan vatandaşların sorunlarını dinledi.

Soylu, Pazarkapı'da bir kentsel dönüşüm olduğunu ifade ederek, bunun yapılması gerektiğini söyledi.

"Bu kentsel dönüşüm niçin yapılıyor?" diye gönlünden geçirenler olabileceğini kaydeden Soylu, "Rasyonelde hem herkes yapılabileceğini biliyor hem de Trabzon insanı için de faydalı olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşüm dolayısıyla ortaya çıkan meselelere değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bizim işimiz çözüm. Çözümü ne kadar yapabilirsek o kadar siz ve biz mutmain oluruz. İşin doğrusu bu. Buraya gelmemizin sebebi de fotoğrafı tam anlamıyla görebilmek ve 'Biz hangi adımları atabiliriz' onu anlayabilmektir. Yapabildiğimizi 'yaparız' deriz, yapamadığımızı buraya gelip kızarsınız, darılırsınız, gücenirsiniz ama 'Biz işin yüzde 60 ya da 70'lik kısmını yaptık ancak bu kadar yapabildik' deriz."

Soylu, şehirlerin kültürlerinin kolay oluşmadığına dikkati çekerek, bunu devam ettirebilmek zorunda olduklarını vurguladı. Soylu, "Oradaki insanların kendi köylerinden getirdiği malzemeyi esnafa bırakmasını da devam ettirmek zorundayız. Bu kültürü oradan kaldırmamak lazım. Buranın kendine ait bir şehir hayatı var. Onu da devam ettirmekle mükellefiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, 15-16 yıldır bu ülkedeki idare şekline dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin vicdanına uymayan her türlü meselede millet vicdanına uyulan adımlar atılmıştır, bundan sonra da öyle olacaktır. Eğer ilgili mevzuat çerçevesinde birtakım esneklikler yapılamıyor da kanun bir haksızlık oluşturuyorsa bunu değiştirmek görevi elbette ki parlamentonundur. Bunu da yapar, elinden geleni ortaya koymaya çalışır ama birtakım örnekleri varsa ki örnekleri veriliyor, o esnekliklerin tamamına bakarız. Benim gördüğüm kadarıyla burada atılacak adımlar olabilir. O adımları biz konuşalım, müzakere edelim."