'Millet teröre ve arkasındaki odaklara diz çöktürecek'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Sinop'un Boyabat ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe meydanında kendisini karşılayanlarla selamlaşan Kurtulmuş, daha sonra tarihi çarşıyı gezdi.

Çarşı gezisi esnasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, Halk oylaması kampanyasının son düzlüğüne gelindiğini söyledi.

Demokratik bir kampanya yürütüldüğüne işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Herkes kendi fikirlerini ifade ediyor. 'Evet' diyen, 'hayır' diyen siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları var. Herkes, hangi fikri dile getirmek istiyorsa hangi konuyu önemli görüyorsa bu referandum kampanyasında dile getiriyor. Son derece demokratik standartları yüksek bir kampanyaya şahit oluyoruz. İnşallah kalan bu dört günde de aynı şekilde bu kampanya sürdürülür ve 16 Nisan’dan milletimiz kazasız belasız kararını verir."

"Güçlü bir yönetim modeline sahip olacağız"

PKK, DHKP-C, PYD ve diğer terör örgütlerine alenen "hayır" kampanyası yapmasına imkan sağlayan ülkeler de olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bütün bunlar gösteriyor ki maalesef bazı ülkeler büyük ve güçlü Türkiye istemiyor. Türkiye'nin sürekli ekonomik krizler, kaoslar, istikrarsız siyasi programlarla meşgul olmasını istiyorlar, Avrupa'nın terbiye salonunda tek ayak üstünde beklemesini istiyorlar. Hayır, böyle olmayacak. Allah'ın izniyle özellikle 'evet' çıktıktan sonra çok daha güçlü bir yönetim modeline sahip olacağız. Çok daha seri karar alan bir siyasi mekanizmaya sahip olacağız. Krizler, kaoslar, vesayet odakları hepsi geride kalacak, seçim akşamı millet kimi yetkilendirerek cumhurbaşkanı seçerse o dilerse hükümetini hemen ertesi günü kurarak yoluna devam edecek."

"Kimlerin lojistik destek sağladığını biliyoruz"

Diyarbakır'daki patlamada şehit olan polislere de Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bütün emniyet kuvvetlerimize sevgilerimizi, dualarımızı, desteklerimizi iletiyor, milletin arkalarında olduğunu bir kere daha ifade ediyorum. Emniyet teşkilatımız, askerlerimiz, korucularımız hep beraber tabiri caizse birkaç tane terör örgütüne karşı değil, yetmiş iki düvele karşı bir mücadele veriyoruz. Bu terör örgütlerinin arkasındaki güçleri biliyoruz. Kimlerin niçin siyasi, lojistik destek sağladıklarını biliyoruz. Bunların hepsinin derdi, Türkiye'ye diz çöktürmektir. Hayır, öyle olmayacak. Allah'ın izniyle bu millet terör örgütlerine ve arkasındaki güç odaklarına diz çöktürecektir. İnşallah bunu da en kısa zamanda göreceğiz."