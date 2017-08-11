Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Almanya'nın dolmuşuna binerek Türkiye'yi kötülediğinde eline ne geçecek. Önemli olan yabancıların sana aferin demesi değil, önemli olan milletin sana aferin demesidir. Millet seni alkışlamıyorsa, yabancıların alkışlamasının bir anlamı yok." dedi.

Bakan Tüfenkci, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "Ekonomiye değer katanlar ödül töreni"ne katıldı. Tüfenkci, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider ile Belediye Başkanı Hasan Ünver ve partililer tarafından karşılanan Tüfenkci, parti binasında konuşma yaptı.

Türk turizminin güçlenmesi amacıyla hükümetin turizm sektörüne destek verdiğini belirten Bakan Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman Focus dergisine verdiği röportaja yönelik eleştiride bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Tüfenkci, siyasetçinin yabancılardan değil, milletten alkış alması için çalışması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz turizm gelişsin diye uçak başı 6 bin dolar destek verirken, acentelere, otellere desteği sürdürürken, birileri de Almanya'daki turiste sesleniyor. Aman Türkiye güvenli değil, Nevşehir'e gelmeyin, İstanbul'a gelmeyin diyor. Bunun faturasını kim ödeyecek, bunun faturasını gelmedikleri zaman millete ödetecekler. Hani siz milletten yanaydınız. Almanya'nın dolmuşuna binerek Türkiye'yi kötülediğinde eline ne geçecek. Önemli olan yabancıların sana aferin demesi değil, önemli olan milletin sana aferin demesidir. Millet seni alkışlamıyorsa, yabancıların alkışlamasının bir anlamı yok."

AK Parti'nin milletin refah düzeyini artırmak için çaba gösterdiğini anlatan Bakan Tüfenkci, 2016’da yaşanan hain darbe girişimine rağmen Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini, dünyanın büyük ekonomileri arasına yerleştiğini kaydetti.

Tüfenkci, "Biz istiyoruz ki bu milletin refah düzeyini artıralım. Türkiye'yi büyütelim, her bir vatandaşımızın cebine daha fazla para girsin, daha fazla insanımıza iş bulalım, bunun hesabını yapıyoruz. Tüm engellemelere rağmen, hain darbe girişimine rağmen 2016'da Türkiye'yi 2,9 oranında büyütmeyi başardık. Bu bizim için yeterli değil. Hükümetimiz, aldığı tedbirlerle 2016'da Türkiye'yi dünyanın en büyük 17'nci, Avrupa'nın da 6. büyük ekonomileri arasına sokmayı başardı." diye konuştu