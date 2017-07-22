Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kabine revizyonu sonrasında devir teslimlerin ardından, ilk ziyaretini memleketi Ordu'ya yaptığını, bundan da çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin her alanda zor bir süreçten geçtiğini bildiren Kurtulmuş, bunların da sadece ülke içinde değil, ülkenin çevresinden ve küresel birtakım gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti.

Bakan Kurtulmuş, bu zorlukların hepsini millet olarak bir arada durarak atlatacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin 2019'da önce yerel seçimleri yapacağını, ardından bir sandıkta milletvekillerini bir sandıkta da cumhurbaşkanını seçeceğini anımsatan Kurtulmuş, "Dolayısıyla hükümet olarak 2019 için millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Ordu'da da bu hizmetleri birlik ve beraberlik içerisinde yapacaklarını kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Milletin bize vermiş olduğu bu emaneti 2019'a kadar götürüp 2019'da millete emanetini iftiharla vereceğiz. Millet daha sonra ne takdir ederse o devam edecek. Bu tür yerler, kamu görevleri, ister seçilmiş ister atanmış olun, nihayetinde bakan olmak, milletvekili olmak, vali ya da il müdürü olmak, milletin bize tevdi etmiş olduğu sorumluluklardır. Hepimiz aslında millete karşı sorumluyuz. Nihayetinde hepimiz Allah'a karşı sorumluyuz. Her günümüzde, her işimizde bu sorumluluk içerisinde hareket edeceğiz."

Herkesin kendi sorumluluğuna en iyi şekilde sarılması, milletin verdiği emaneti en güçlü şekilde taşıması gerektiğini aktaran Kurtulmuş, önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem de daha da artan bir motivasyonla Ordu için ne gerekiyorsa, bunun yerine getirileceğini bildirdi.

Ordu'nun son iki yılda aldığı hizmetlerle Türkiye'de en şanslı illerden biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, bu hizmetlerin hepsinin ciddi bir şekilde, iyi takiplerle yapıldığını anımsattı.

2019'a kadar kalan süre içerisinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerine işaret eden Numan Kurtulmuş, "Milletin hayrına olan, ilimizin, milletimizin menfaatine olan hangi hizmet varsa bunlar için koşacağız." diye konuştu.