Milil Savunma Bakanı Canikli: Afrin harekatı yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin harekatı için operasyonun yapılacağını, şartların olgunlaşmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Canikli, "Bu operasyon gerçekleştirilecek, yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok." dedi.

"Boş ve anlamsız bir değerlendirme"

Canikli, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Afrin açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Boş ve anlamsız bir değerlendirme. Bir defa DEAŞ bitti. Aslında şu ifade bile DEAŞ'ın, Amerika tarafından özellikle Suriye'de, belli bölgelerde nüfuzunu oluşturması, kurması, orada hakim olmak için araç olarak kullandığının bir yansıması. 'En büyük tehdit DEAŞ'tır, dolayısıyla herkes DEAŞ'e yönelik olarak bütün politikalarını belirlemeli, ona göre hareket etmeli' gibi bir yaklaşım bugün itibarıyla son derece anlamsız, içi boş bir sözdür, açıklamadır. DEAŞ tehdidinin bittiği resmi olarak ilan edildi zaten. DEAŞ tehdidi artık hem Suriye'de hem Irak'ta ortadan kaldırılmıştır. Bu gerçek ortadayken halen 'DEAŞ'a karşı odaklansın' gibi açıklama gerçekten çok anlamsız bir açıklama."

Bakan Canikli, "Terör örgütüne en büyük desteği ABD sağladı. YPG'nin elindeki sistemleri biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA/ TRT HABER